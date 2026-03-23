180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete
180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete

Ugyan Donald Trump amerikai elnök reggeli ultimátumhosszabbító bejelentése után úgy tűnik gyengülésre van ítélve a forint, délben hatalmas fordulattal több mint 5 egységnyit erősödött a forint az euróval szemben. Ez régiós összevetésben is kimagasló, így nem kizárt, hogy a piac a szakértői konszenzustól eltérő forgatókönyvet vár az MNB keddi kamatdöntő ülésétől.
Oldalazik a forint

Nem változott a forint árfolyama az elmúlt órában, továbbra is 387 forint körül jár az euró jegyzése.

Újra erőre kapott a forint

Ismét gyengült a dollár az elmúlt percekben, miután Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy sikerült közelíteni az álláspontokat az Iránnal folytatott tárgyalásokban.

A hírre a dollár gyengüléssel reagált (mivel javul a befektetők kockázatvállalási hajlandósága), az euró és a feltörekvő devizák pedig erősödtek.

A sorból a forint sem maradt ki, melynek jegyzése ismét a mai mélypontot közelíti az euróval (jelenleg 387,2 forintnál jár a kurzus) és a dollárral szemben is (333,6).

Itt a szomorú lista: a forint eddig a háború legnagyobb vesztese

Lassan egy hónapja tört ki a háború a Közel-Keleten, miután Izrael és az Egyesült Államok közösen kezdte bombázni Iránt, amire válaszul a perzsa állam a környező országokat támadta. A háború miatt az energiaszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros tartósan zárva van, ami az olaj- és földgázárak emelkedését okozta. Az utóbbin hetek devizapiaci folyamatairól készített egy elemzést az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég, számunkra a kimutatás különösen fájdalmas, hiszen a vizsgált időszakban globálisan a legnagyobb vesztes a forint volt.

Fordult a hangulat, újra gyengül a forint

Az elmúlt percekben ismét gyengülni kezdett a forint a legnagyobb nemzetközi tartalékvalutákkal szemben:

  • az euró jegyzése egészen 389,2-ig,
  • az amerikai dolláré pedig 336,2-ig emelkedett.
Újra gyengül a forint árfolyama

Az elmúlt órában mintegy két egységnyit, 389 fölé gyengült a forint, amely egy jelentős visszaesés még a mai nap hatalmas ugrásaihoz képest is.

Az amerikai dollárral szemben 3 egységnyit is rontott a magyar deviza, így éppen felcsúszott 336 felé is, de azóta ismét enyhe erősödésnek indult.

Megtörtént az áttörés, szokatlan erőben a magyar deviza

Benézett 387 alá a forint az euróval szemben és jelenleg már 386,9-en van, ami szokatlanul erős a jelenlegi környezetben. Mivel holnap lesz a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, a 180 fokos fordulat alapján a piacokon beindulhatott a holnapi döntés árazása.

A Portfolio elemzői körképe szerint a konszenzus most a kamatszint tartására számít, de a piaci reakciók arra is utalhatnak, hogy sokan egy meglepetésre spekulálhatnak.

A dollárral szemben eközben már a 332,65-ig ment a forint amire majdnem három hete nem volt példa.

Már a 387-et is majdnem átütötte a forint

Folytatja erősödését a forint, amely a délelőtti órákban elért 395-ös szinthez képest mostanra 8 egységgel 387-re erősödött az euróval szemben.

Eközben a dollárral szemben már a 333-as szint alá is benézett a forint.

Jelentősen kilóg a forint mozgása a régió devizáihoz képest

A forint már 1,33 százalékos erősödésben van az euróval szemben, miközben a lengyel zlotyi 0,37, a cseh korona pedig csak 0,18 százalékot javított.

Napok óta nem volt ilyen helyzetben a forint

Öt nappal ezelőtti szintre erősödött a forint az euróval szemben, miután délben hirtelen leszúrt a forint. Jelenleg a 388-388,5-ös sávban mozog az euróval szemben.

A dollárral szemben is jól teljesít a magyar deviza. Itt jelenleg 334,5 körül jár a forint, ami már a két héttel ezelőtti szintekhez konvergál.

Megtorpanhatott a menetelés

Az euróval szemben már 387,8 alá is benézett a forint, és bár azóta volt némi gyengülés, továbbra is 389 alatt jár a magyar deviza.

Eközben az amerikai dollárral szemben egy tized híján átütötte a a 334-es számot is, és itt némi gyengülés után most 335,4 körül jár.

Újra lendületben a forint, áttörte az új határvonalat

Hétfőn délután kettő előtt már 388,4 alatt a forint, ahol utoljára előző hét szerdáján járt.

A dollárral szemben még nagyobbat erősödött, itt a 335-ös szint közelébe került a napi 344-es mélypontjához képest. Utoljára 12 napja volt hasonló szinten a magyar deviza.

Ismét lélektani határ közelében a forint

Egy komolyabb visszaesést után újra 390-es szintre mászott vissza a forint az euróval szemben.

Eközben a dollárral szemben éppen elkerülte a 340-es szintet és azóta visszaerősödött 337 környékére.

Megpróbált bedurranni a forint, de ismét visszaesett

Ismét leszúrt 389-ig a forint az euróval szemben, azonban szinte azonnal gyengülésnek indult, és jelenleg a 392,2 és 392,6 között jár az árfolyam.

A dollárral szemben 336 alá nézett be a forint az újbóli gyengülés előtt, de azóta már ismét 339 felett jár a kurzus.

Kifulladóban az első lendület

A hirtelen forinterősödés után nagy a csapkodás a piacon, már újra 392 felett jár az euró jegyzése.

Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!

Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes tárgyalásokat folytatott.

Ugrik a forint

Hirtelen 390-ig ugrott a forint az euróval szemben, ez 0,75%-os erősödés péntekhez képest a nap elején látott szintnél pedig már több mint egy százalékkal alacsonyabb. A hirtelen szárnyalás oka, hogy

Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnak adott ultimátumot.

A bejelentés után a dollár ereje is hirtelen elillant, ugyanoda ugrott vissza az eurval szembeni jegyzés, ahol péntek este járt.

Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!

A hétvégén sem enyhültek az iráni feszültségek, miután Donald Trump vasárnap virradóra 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. Ennek hatására nagy esést láthattunk ma reggel ázsiában és Európában is lefelé vették az irányt a tőzsdék, kora délután azonban az elnök bejelentette, hogy az elmúlt napokban eredményes tárgyalásokat folytatott Iránnal, ez pedig hozott némi enyhülést a piacokra.

Megkarcolta, de képtelen volt átmenni a forint a 394-en

A korábbi 395 feletti szintekről viszonylag képes volt erősödni a forint, és így 394,17-ig is lement egy időre és jelenleg is 394,5 alatt mozog.

A dollárral szemben is volt erősödés, itt 343 és 343,5 közötti sávban mozog jelenleg.

Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

2026 második felében várhatóan gyorsuló béremelkedés és újra erősödő inflációs nyomás között kellhet lavíroznia az Európai Központi Banknak. A közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk mellett a bérdinamika is egyre komolyabb kamatemelési kockázatot jelenthet - írja a Bloomberg.

Leszúrás volt, de megkapaszkodás helyett új mélypont várt a forintra

Ugyan egy pillanatra 394,5-re is sikerült leszúrnia a forintnak, gyorsan visszaesett a kisebb lélektani határérték fölé, és 395,5-re is felpattant, és jelenleg ismét 395 körül mozog.

A dollárral szemben 344,15 az új napon belüli mélypont, de jelenleg már 343,7 körül mozog a forint.

Mélypontjára került a forint, átszakította a határértéket

Kisebb stabilizációs kísérlet után ismét hatalmasat zuhant a forint, így elérte hétfői mélypontját 395,55-ön az euróval szemben.

Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben éppen csak egy ezreddel maradt el 344-es szinttől.

Az dollár eközben érdemi erősödésbe kezdett az euróval szemben, ahol a rellei 1,154-es szintről egészen 1,149-ig húzta fel magát az amerikai deviza.

Gyorsan elbukta erősödését a forint

Bár úgy látszott sikerül visszakorrigálnia a forintnak a hirtelen reggeli gyengülések után, most ismét több mint egy egységnyit esett vissza, és jelenleg a 394,1 és 394,4 környékén mozog.

A dollárral szemben eközben 342,35-nél állt meg a forint újbóli gyengülése és egy kisebb visszapattanás után újra ehhez a szinthez közelít.

Visszakapaszkodott a forint a reggeli beesés után

Az euróval szemben egészen 393,2-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, így egyelőre sikeresen visszakorrigált induló pontjára a 394,5 körüli szintekhez képest.

A dollárral szemben egy kevésbé éles, de hasonló erősödést produkált. Itt jelenleg 340,7 és 341 közötti sávban mozog a forint.

Nagy leszúrást produkált a forint

Némi 395 körüli oldalazás után újabb hirtelen erősödésbe kezdett az euróval szemben a magyar deviza, ami egészen 393,9 alá került.

Hasonlóan a dollárral szemben is több mint egy egységet sikerült erősödnie, így már ismét 341,5 alatt mozog a forint.

Erős kísérlet után hirtelen visszagyengülés

Két leszúrás után visszaszédülni látszik a forint a reggeli gyengülés szintjére. Bár az iménti percekben az euróval szemben 393,6-ig leszúrt a forint, amely újra a hétvégi szint közelébe helyezte, néhány perc alatt újra 394,7 környékére gyengült.

A dollárral szemben némileg 341,27-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, majd visszaesett 342,5-ig, de már látszik az újabb kísérlet.

Próbál visszakapaszkodni a forint

Bár az újabb háborús eszkalációtól a reggeli órákban 395 környékére gyengült a forint az euróval szemben, nyolc órára hirtelen leszúrt 394-ig, ahol egyelőre egy 0,2 egységnyi sávban mozog.

A dollárral szemben hasonlóan közel 1 egységet ugrott vissza a reggeli gyengüléshez képest, így most 341,7-341,9 környékén áll.

Beleszédül a forint az iráni háborúba

Már korán reggel gyengült a forint: az euróval szemben 395 környékére ugrott a kurzus. Ez nem meglepő azok után, hogy a hétvégén is szakadatlanok voltak a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az eszkalációra utal, hogy Irán további fenyegetéssekkel reagált. A 395-ös EURHUF azt is jelenti, hogy

a háború kitörése óta ennél gyengébb árfolyamot csak egyetlen napon láttunk, két hete, amikor 400-ig szaladt a kurzus.

A dollárral szemben szintén gyengül a forint, ma reggel 342 fölé szúrt az árfolyam.

A fenti árfolyammozgásokkal párhuzamosan természetesen a dollár erősödése, a befektetői magatartás óvatosabbá válása is megfigyelhető. Az EURUSD újra az 1,15-ös szint felé vette az irányt.

A befektetői hangulat romlását mutatja az ázsiai tőzsdék mai esése: Nikkei 3,92 százalékkal, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb. Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

