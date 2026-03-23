180 fokos fordulatot vett a forint Trump bejelentéseire, estig kitartott a magyar deviza lendülete

Ismét gyengült a dollár az elmúlt percekben, miután Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy sikerült közelíteni az álláspontokat az Iránnal folytatott tárgyalásokban.

A hírre a dollár gyengüléssel reagált (mivel javul a befektetők kockázatvállalási hajlandósága), az euró és a feltörekvő devizák pedig erősödtek.

A sorból a forint sem maradt ki, melynek jegyzése ismét a mai mélypontot közelíti az euróval (jelenleg 387,2 forintnál jár a kurzus) és a dollárral szemben is (333,6).

