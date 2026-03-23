Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

Szakad tovább az arany
Nem áll meg az esés, már mintegy 7,3 százalékos mínuszban van ma az arany jegyzése, ezzel pedig egészen tavaly december eleje óta nem látott szinten jár már az árfolyam.
Már nem a rendkívül magas olajár jelenti a legnagyobb fenyegetést a piacok számára
Miközben ketyeg az óra Irán számára, a piacokon is egyre nő a feszültség. A háború már közel egy hónapja tart, és a hatása már messze túlmutat az energiaárakon, mostanra pedig már egy olyan tényező is megjelent, amely nagyobb fenyegetést jelent a magas olajárnál.
Mit csinál most az olaj?
Trump Hormuzi-szorosról szóló ultimátuma nem hozott különösebb elmozdulásokat az olajpiacon. A brent hordónkénti árfolyama alig 1 százalékos pluszban van, továbbra is 2022 július óta nem látott szinteken mozog az ár.
Valósággal szétverik az aranyat és az ezüstöt, hatalmas mínuszokat láthatunk
A dollár meredek emelkedésének közepette tovább építik lefelé pozícióikat a befektetők az aranyban és az ezüstben, ennek nyomán hatalmas mínuszokkal indul a hét.
Nagy mínuszokat láthattunk Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,92 százalékot esett, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) februári részletes államháztartási egyenlegével indul a hét. Nemzetközi téren kora délután az amerikai Chicago Fed februári gazdasági aktivitásindexe, majd az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi mutatója érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,6 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 577,47
|-1,0%
|-2,1%
|-8,2%
|-5,2%
|8,6%
|39,7%
|S&P 500
|6 506,48
|-1,5%
|-1,9%
|-5,8%
|-5,0%
|14,9%
|66,3%
|Nasdaq
|23 898,15
|-1,9%
|-2,0%
|-4,5%
|-5,4%
|21,4%
|85,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|0,0%
|-0,8%
|-6,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 277,32
|-0,9%
|-0,7%
|-4,3%
|-1,4%
|4,4%
|-12,8%
|CSI 300
|4 567,02
|-0,4%
|-2,2%
|-2,0%
|-1,4%
|14,9%
|-8,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 380,19
|-2,0%
|-4,6%
|-11,4%
|-8,6%
|-2,7%
|53,1%
|CAC
|7 665,62
|-1,8%
|-3,1%
|-10,0%
|-5,9%
|-5,3%
|27,8%
|FTSE
|9 918,33
|-1,4%
|-3,3%
|-7,2%
|-0,1%
|14,0%
|47,8%
|FTSE MIB
|42 840,9
|-2,0%
|-3,3%
|-7,8%
|-4,7%
|9,3%
|77,0%
|IBEX
|16 714
|-1,1%
|-2,0%
|-8,1%
|-3,4%
|25,6%
|96,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 107,3
|0,3%
|0,3%
|-2,9%
|10,0%
|35,2%
|177,3%
|ATX
|5 194,82
|-1,3%
|-1,3%
|-10,5%
|-2,5%
|21,2%
|66,2%
|PX
|2 540,09
|-0,5%
|1,0%
|-6,3%
|-5,4%
|22,0%
|135,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 950
|-0,8%
|1,2%
|-9,3%
|2,4%
|42,4%
|164,7%
|Mol
|3 916
|2,8%
|1,8%
|11,0%
|33,2%
|34,7%
|81,3%
|Richter
|11 740
|0,4%
|-1,2%
|1,2%
|19,0%
|10,2%
|33,3%
|Magyar Telekom
|2 010
|0,0%
|-2,0%
|1,8%
|12,2%
|14,2%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,71
|2,7%
|0,2%
|48,0%
|72,4%
|44,0%
|64,5%
|Brent
|106,3
|0,0%
|3,5%
|48,0%
|74,7%
|47,3%
|64,1%
|Arany
|4 588,2
|-0,4%
|-8,8%
|-9,2%
|6,1%
|50,8%
|163,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,8250
|0,1%
|-0,1%
|3,4%
|2,3%
|-1,5%
|6,8%
|USDHUF
|340,2556
|-0,2%
|-0,9%
|5,6%
|4,1%
|-7,5%
|10,2%
|GBPHUF
|453,3701
|0,1%
|-0,5%
|4,1%
|2,9%
|-4,8%
|5,8%
|EURUSD
|1,1545
|0,3%
|0,9%
|-2,1%
|-1,7%
|6,4%
|-3,1%
|USDJPY
|158,1950
|0,0%
|-0,8%
|2,2%
|0,9%
|6,3%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3304
|-0,4%
|0,5%
|-1,5%
|-1,1%
|2,6%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 502
|0,8%
|-0,6%
|3,7%
|-20,5%
|-16,2%
|21,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,38
|3,1%
|2,5%
|7,5%
|5,2%
|3,5%
|152,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|3,1%
|2,2%
|11,6%
|5,2%
|9,5%
|-1 001,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,36
|-0,5%
|-0,7%
|12,4%
|7,1%
|2,5%
|160,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Duerinckx
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
