Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

Az euróövezetben a bérek növekedése a vártnál gyorsabb ütemre kapcsolhat az év második felében, ami újabb kihívást jelent az Európai Központi Bank számára a közel-keleti konfliktus közepette.

A jegybank bérfigyelő mutatója szerint a fizetések éves alapon 2,5 százalékkal nőhetnek a harmadik, és 2,6 százalékkal a negyedik negyedévben, ami meghaladja az első félévre várt ütemet.

A bérdinamika erősödése különösen érzékeny időszakban történik, mivel az inflációs kockázatok ismét emelkednek, hiszen az Iránban kirobbantott konfliktus felerősítette a regionális feszültségeket, megemelte az energiaárakat, és ellátási zavarokkal fenyeget a Hormuzi-szoros térségében.

Az Európai Központi Bank az előző héten még változatlanul hagyta a kamatokat, hiszen még mérlegelte a háború gazdasági hatásait, ugyanakkor a döntéshozók készek lehetnek már a következő hónapban kamatot emelni, amennyiben az infláció a cél fölé emelkedik. A lap értesülései szerint a jegybankon belül komoly aggodalmat kelt a tartós árnyomás kialakulásának kockázata.

A jegybank attól tart, hogy a gyorsuló infláció másodkörös hatásokat indíthat el a gazdaságban, amelyek hosszabb távon is magasan tarthatják az árakat.

Ebben a folyamatban a bérek alakulása kulcsszerepet játszik, mivel a növekvő munkaerőköltségek beépülhetnek az árakba.

Christine Lagarde jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az EKB „különösen figyelni fogja a bérmutatókat” annak érdekében, hogy elkerülje a tartós inflációs spirált. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jegybank várakozásai szerint a munkaerőköltségek 2026 végére stabilizálódhatnak.

