Óriási nyomás nehezedik a nagyvállalatokra – Szorítóbb a digitalizációs verseny, mint korábban bármikor

2020-ban a koronavírus okozta járványhelyzet rengeteg cég fejlesztési, beruházási terveit keresztülhúzta, a legtöbb vállalat idén próbálja utolérni magát. A nagyvállalati megoldásokkal is foglalkozó Virgo szakértőjével azt jártuk körbe, jellemzően milyen projektekben kérik a segítségüket az utóbbi időben, és hogy mekkora a tétje annak, ha valaki tovább halogatná a korábban tervezett fejlesztéseket.

"A cégek a tavaly elhalasztott fejlesztéseket előveszik és folytatják, valamint az idei évre tervezett munkákat is meg akarják valósítani, mindenki utol akarja érni magát. Azt tapasztaljuk a magyarországi nagyvállalatoknál, hogy ma sokkal nagyobb nyomást jelent számukra a szolgáltatásaik digitalizációja és a digitalizációs verseny, mint korábban bármikor” – mondta a Portfolio-nak Tarnavölgyi Gábor, a 20 éve a magyar piacon jelen lévő Virgo üzletfejlesztési igazgatója. A nagyvállalati megoldásokkal is foglalkozó cég fejlesztette a DM ügyviteli rendszerét a marketing és beszerzési folyamatok támogatása, digitalizálása és automatizálása érdekében, részt vettek a DPD agilis tranzíciójában, de készítenek egyedi szoftver megoldásokat pénzintézeteknek, és a legnagyobb ügyfelük Magyarország egyik vezető távközlési szolgáltatója.

Tarnavölgyi elmondta, a nagyvállalatok jellemzően ritkán tudják levezényelni házon belül a szükséges nagyobb fejlesztéseket, ennek oka pedig elsődlegesen az, hogy a kialakított belső IT részleg kisebb létszámú, és inkább a már működő rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési és support feladatokat, kisebb fejlesztéseket végzi el. A másik ok pedig az, hogy az új fejlesztési projektekhez már modernebb technológiákat igényelnek az ügyfelek, és ehhez sok esetben nincs meg házon belül a szükséges erőforrás és kompetencia.

Mindennél fontosabb lett a költséghatékonyság, a gyorsaság, valamint a minőség. Ezt a három szempontot a legnehezebb egyszerre érvényesíteni

– jegyezte meg Tarnavölgyi, aki szerint ahhoz, hogy egy nagyobb ívű fejlesztési projekt gördülékenyen megvalósuljon, elengedhetetlen a felhasználói célcsoport, a felhasználói igények és szokások alapos ismerete. Ha ez elmarad, az megnehezíti nem csak a designerek, de a fejlesztők dolgát is, és lassítja a projekt megvalósítását, valamint megnöveli a termék sikertelenségének, bukásának kockázatát is.

"Ez fordítva is igaz: egy alaposan lekutatott, jól felmért projekt megtervezése könnyebb, gyorsabban halad a fejlesztés is, kevesebb a javítási, változtatási kérés, és végeredményben a termék is jobban használható, jobb eredményeket garantál" – mondta a szakember. A cég épp ezért egyedi, komplex megoldásokat szállít az üzleti probléma beazonosításától a tervezésen át a projekt megvalósításáig, üzemeltetésééig és az eredmények visszaméréséig.

A legnagyobb projekteket újabban a digitális csatornák kialakítása jelenti: például a személyes ügyfélkapcsolatot kiváltó internetbankok, a mobilbank fejlesztések, vagy az ügyfélszolgálatok automatizálását célzó projektek. Emellett az utóbbi időben a nagyvállalatok részéről felmerült az igény arra is, hogy bizonyos digitális folyamatokkal ki tudják váltani az emberi munkaerőt, automatizálják a logisztikai folyamatokat, reagáljanak a megváltozott ügyféligényekre. Utóbbira jó példa például a bankok részéről a digitalizált hiteligénylés vagy épp az online számlanyitás.

Tarnavölgyi elmondta, a fejlesztések iránti igény rohamos növekedése részben a tavaly a járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt leállított projektek újraindításának, folytatásának tudható be, ugyanakkor szerepe van benne a digitalizáció felgyorsulásának, a kiélezett versenynek és nem utolsó sorban a változó ügyféligények is hozzájárulnak.

A cikk megjelenését a Virgo támogatta.

Címlapkép: Getty Images