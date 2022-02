Több százezer lakást újítanak fel idén: mi lesz így az építőanyag-árakkal?

Egyre gyorsuló ütemben bővül a hazai építőanyagok forgalma, amely várhatóan a közeljövőben is folytatódik majd. Az elmúlt években jelentős növekedést megélt DIEGO várakozásai szerint idén minimum 250-300 ezer lakás felújításába is belekezdhetnek a magyarok részben az otthonteremtési támogatás, részben a jelentős állami transzferek miatt. A GKI kutatása szerint a magyar lakásállomány 13 százalékát tervezik felújítani idén és áthúzódva jövőre. Ez összességben 500 ezer lakást érinthet. A rohamos bővülés tehát nem áll le, a DIEGO ezért mintegy 2 milliárdos beruházással új, automatizált raktár fejlesztés indítását tervezi még az idén.

Jelentős bővülést élt meg az építőanyagok, lakberendezési cikkek forgalmában a hazai piac, amelynek kiemelkedő szereplője a DIEGO cégcsoport. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő, idén 30 éves vállalat további, jelentős növekedésre számít ebben az évben. A cég egy franchise hálózatot üzemeltet magyarországi, dabasi központtal. Innen három országot szolgál ki, hazánkon kívül Szlovákia és Románia van még a portfólióban, előbbiben 20, utóbbiban 37 bolttal, Mindez a hazai kereskedelmi egységekkel együtt összesen 162 üzletet jelent.

Nem férnek már el

"Dabason, ahol jelenleg 15 ezer négyzetméteres raktárral rendelkezünk és ez mindeddig ki tudta szolgálni ezt a franchise hálózatot. A megnövekedett kereslet és forgalom miatt azonban idén elhatároztuk, hogy elkezdjük a bővítését, mert már egyszerűen nem tudjuk hova tenni az árut” – mondta el a Portfolio-nak Varga Balázs, a DIEGO Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

A lépés mintegy 2 milliárd forintos beruházást jelent a cég életében, a fejlesztés révén 40 százalékkal, azaz mintegy 6 ezer négyzetméterrel bővül a Diego raktárkapacitása.

A várhatóan 2023 végére elkészülő új raktár nagyfokú automatizáltság mellett működik majd. „Tervezetten robottechnológiával valósítjuk meg az automatikus betöltést és kitárolást, tehát nem pusztán az alapterület bővül, hanem lényegesen korszerűbb kapacitás fog rendelkezésünkre állni.”

A lakberendezési cikkek piacán domináns szerepet játszó, például a tekercsáru-szegmensben és a laminált padló forgalmazásban egyértelműen piacvezető cég fejlesztését, az elmúlt évek forgalomnövekedése indokolja.

A múlt év rendkívül dinamikus esztendő volt. Magyarországon 15 százalékkal nőtt a forgalmunk, ez kimagasló eredmény, a szektoron belül is az egyik, ha nem a legmagasabb.

Ami nagyon érdekes, hogy az első fél évben 10 százalék körül volt a bővülés, majd a második fél évben volt egy jelentős ugrás, ekkor több mint 18 százalékos növekedésünk volt. Külön kiemelnék két hónapot, a novembert és a decembert. Novemberben 25, míg decemberben majdnem 30 százalékkal nőtt a forgalmunk. Ennek az oka feltehetően az előrehozott vásárlásokban keresendő, illetve az emberek félelme az inflációtól, az áremeléstől is indukálhatta ezeket a vásárlásokat” – mondta el Varga Balázs.

2021-ben az összesített bruttó kiskereskedelmi forgalmuk elérte a 44 milliárd forintot, míg adózás előtti eredményük előre láthatólag több mint 50 százalékkal nőtt.

Elfogadják a magasabb árakat

Ráadásul a forgalom szerkezete is átalakulóban van. „Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább felfelé tolódik a termékmix a minőséget illetően. Az olcsóbb termékek részaránya folyamatosan csökken a teljes forgalomban.

A vásárlók egyre inkább felfelé pozícionáljak a termékeket és akár jóval erősebb árakat is hajlandók megfizetni

– tette hozzá az ügyvezető. Ennek oka csak részben adódik a változó, javuló kínálattal, jelentős szerepet játszik ebben az itthoni támogatási környezet is. „Az 50 százalékos otthonfelújítási támogatás a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a vevő például 6 ezer forintot lát egy árcédulán, de ez neki ténylegesen a visszatérítés után csak 3 ezer forintot jelent.”

Az állami transzferek idén is várhatóan jelentősen alakítják majd a piacot. „Az elmúlt hetekben az emberek megkapták a családi szja-visszatérítést, a 13. havi nyugdíjat, a fegyveres testületeknél a fegyverpénzt, a 25 év alattiak pedig adómentességet.

Mindezen transzferek jelentős része lecsapódhat nálunk, ezért az elkövetkező időszakban kiemelt növekedést várunk a forgalomban.

Szakági felmérések során azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon hozzávetőleg 500 ezer tulajdonos tervezi az ingatlan felújítását egy – két éven belül, és ebben az évben ennek minimum 50-60 százaléka, vagyis 250-300 ezer ingatlan felújítása várható” – vélekedett Varga Balázs.

Marketing és terjeszkedés Romániában

Ezeknek az igényeknek a kiszolgálása természetesen nem egyszerű, hiszen a fokozott kereslethez a piac egyes szegmenseiben akár áruhiány, logisztikai problémák sora társulhat.

A Diego esetében azonban nagy előnyt jelentett az elmúlt időszakban, hogy a vállalatnak lényegében nincs távol-keleti kitettsége.

A döntően európai gyártó partnerekkel fennálló több évtizedes kapcsolat, a hosszútávú szerződések pedig további biztonságot jelentenek az áruellátásban. A cég ráadásul tudatosan készült a láthatóan növekvő idényekre, ezért előre megnövelte raktárkészletét. A forgalombővülésre reagálva a cég új weboldalt, korszerűbb webshopot is üzembe állított. Ennek forgalma tavaly 500 százalékkal nőtt és részesedése, a közeljövő bővülésében várhatóan mind jelentősebb lesz majd.

Idén februárban pedig elindult a szlovák és román webshop is.

Az idén 30 éves DIEGO a kerek évfordulót erős marketingkampánnyal is meg szeretné ünnepelni, valamint folyamatosan zajlik az üzletek arculati megújulása is. „Nagyon jó együttműködésünk kezdődött nemrégiben például a Tescoval, ennek keretében már megnyitottuk az első üzleteinket az áruházlánc épületein belül, az úgynevezett shop in shop koncepció keretében.”

A további bővüléssel kapcsolatban az ügyvezető igazgató elmondta: „Magyarország teljesen lefedett, az összes megyeszékhely és Budapest is, minden nagyobb településen jelen vagyunk már mintegy 105 bolttal.

Itt már nem tervezünk nyitásokat, csak átalakításokat, bővítéseket, felújításokat, illetve költözéseket. Szlovákiában és Romániában a jövőben is tervezzünk új üzletek megnyitását.

A két ország közül a prioritás egyértelműen Románia, amely mind a területe, mind a lélekszáma, mind pedig gazdasági potenciálja miatt ígéretes piacnak számít.”

