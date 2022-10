Százmilliókat költ a Nestlé Magyarországon a mezőgazdaság fejlesztésére

Portfolio 2022. október 17. 08:00

Globális értelemben is újnak számít az a talajmegújítást ösztönző kezdeményezés, amelyet a Nestlé a LENS program segítségével Magyarországon megvalósít. A termőtalajok regenerációját szolgáló gazdálkodási módszerek eleinte komoly szakértelmet és a felmerülő költségek megosztását is jelentik, hosszabb távon azonban a fenntartható, biztonságos termelést lehet így kialakítani. Az élelmiszeripari cég kifejezetten komolyan veszi a programot: globális szinten 1,2 milliárd svájci frankot fordít erre a célra, 2025-re a felhasznált kulcsfontosságú alapanyagok 20, 2030-ra pedig már 50 százalékát ilyen forrásból szerezné be.