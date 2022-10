A napelemparkon is túl: hogyan tartsuk kézben a céges energiaköltségeket?

Az energiahatékonyság napjainkban központi téma, nem véletlenül. Az erőteljesen növekvő energiaárak változtatásra késztetnek, a termelő cégek hosszú távon is fenntartható működéséhez modernizálni kell. A 4iG új üzletággal lépett be erre a piacra, hogy a vállalatok igényeire és lehetőségeire szabott megoldásokkal javítsa partnerei versenyképességét.

A korszerűsítésbe belevágó ipari és gyártó cégek számos megoldás közül választhatnak. Habár legtöbbször az első ötlet grandiózusabb, ilyen lehet például egy napelempark telepítése, aztán bebizonyosodik, hogy ennél egyszerűbben is jelentős mértékben csökkenthető az energiafelhasználás, például pusztán korszerű kazán(ok) rendszerbe állításával és megfelelő vezérlésével, vagy a csövek, vezetékek hatékonyabb szigetelésével is.

Ezért az első javasolt lépés a megtakarítási lehetőségek azonosítása és annak felmérése, hogy ezekkel mennyivel csökkenthető az energiafelhasználás.

Érdemes konzultációt kérni, szakértői segítséggel átgondolni azt is, hogy miként optimalizálható a meglévő vagy milyen megújulóra érdemes cserélni az energiaforrást, milyen technológiákat alkalmazzunk, milyen fázisokra bontsuk a korszerűsítést. Akár magunk próbálunk kezdetben eligazodni, akár rögvest szakértőhöz fordulunk a feladattal, akkor is javasolt az alábbi 3 témakört szem előtt tartani.

1. Az alkalmazott módszer, technológia megválasztása

Napelemek, hőhasznosítás, energiatakarékos fogyasztók és az alegységek fogyasztását mérő eszközök telepítése. Különféle feltételei vannak annak, hogy milyen megoldások közül választhatunk egy modernizációs projekt során, akár egyszerűbb átalakítást igénylő projektekről, akár komplex fejlesztésekről van szó, akkor is tervezzünk a konzultációtól a kivitelezésig.

”Az energiahatékony rendszer kialakításakor ne egy elemre gondoljunk, mint például a napelemek telepítésére, hanem a teljes rendszert, akár az üzem működését is érintő komplex áttekintésre és az ebben elvégezhető, nem is minden esetben tisztán műszaki tartalmú optimalizációra. Az élelmiszeriparban például előfordul, hogy olyan, óriási kemencéket használnak, amelyek nemcsak villamos energiát, hanem más energiahordozókat is fogyasztanak. Ilyen esetben megvizsgálhatjuk, hogy az adott gépnek mekkora a hatékonysága, és javaslatot tudunk tenni arra is, hogy a rendszer milyen komponenseit érdemes kicserélni, a használatot miként lehet optimalizálni, hogy ezzel csökkentsük a felhasznált energia mennyiségét” - hangsúlyozta Hoffer Zoltán, a 4iG szenior ipari konzulense.

Tehát nem kell feltétlenül a legnagyobb falattal kezdenünk. Egy hagyományos izzókkal szerelt csarnok átalakításánál pusztán a LED-es technológiára történő váltással is fajlagosan magas megtakarítás érhető el.

2. Pontos adatok, átlátható tervezés

A modernizációban rejlő további lehetőség, hogy megfelelő mérési rendszerrel megismerhetjük energiafelhasználásunk jellemzőit a szükséges, előzetesen meghatározott adatok ismeretében, ennek köszönhetően tudatosabb energiastratégiát alakíthatunk ki, és ennek az alkalmazása, megvalósításának visszamérhetősége is megvalósulhat.

A kiadások lefaragásához elengedhetetlen az energiatakarékos fogyasztók beépítése mellett a pontosabb mérésre épülő rendszerek bevezetése is. A villamos energián kívül többek között a szennyvíz, a sűrített levegő és a gázfogyasztás rendszeren belüli mérése is megvalósítható.

Kimondottan a villamos rendszert érinti, hogy ettől az évtől minden 50 kW feletti névleges teljesítményű berendezésnél kötelező egyedi mérőeszközt alkalmazni a gyártó cégeknek, amivel megmondható a valós idejű fogyasztás. Ennek ellenére sok helyen még nem történt meg ezek felszerelése, beüzemelése. Ez nem csak a hatósági, büntetési kockázat miatt fontos, hanem a jól telepített rendszer pontosabb információinak köszönhetően tudatosabban lehet villamos energiát vásárolni a szolgáltatótól.

Amennyiben a fogyasztást leíró görbében megszűnnek a durva kilengések, kiegyensúlyozottabbá válik a felhasználás, akkor költséghatékonyabb lesz az üzem, s ezzel megspórolhatjuk a leszerződöttnél alacsonyabb vagy a túlzott fogyasztásból származó extra díjakat is.

A gazdaságilag hatékony és energiatudatos vállalati működés – a tervezéstől a megvalósításon át a rendszer akkreditációjáig – egy átalakulási folyamat során jön létre. A rengeteg új fogalom és technológia sűrűjében könnyen elveszhetünk külső segítség nélkül, ez különösképp igaz a monitorozó rendszerek megtervezésére és üzembe helyezésére.

Az almérősítés során a munkagépekre olyan mérőberendezések kerülnek, amelyekkel pontos, automatizált az adatgyűjtés, ezek szoftveres támogatásával pedig leegyszerűsödik az adatok rögzítése és feldolgozása. Ha nincs egyéb, a megoldást nehezítő külső faktor, akkor egy egyszerűbb rendszer almérővel és szenzorokkal való lefedése – felméréstől a beüzemelésig – akár 3 hónap alatt is kivitelezhető

- mondta Hoffer Zoltán.

3. Az energiahatékonyság folyamat, nem állapot

Rendkívül fontos folyamatosan monitorozni és ciklikusan újragondolni az energiastratégiánkat. Egy modernizált rendszer által szolgáltatott adatok jó alapot adnak arra, hogy reagálhassunk a változásokra.

Akik a fejlesztést választják, nem csak az aktuális fogyasztásukkal lesznek jobban tisztában, azt is látni fogják, ha egy munkagépnek változik az áramfogyasztása, amiből sejthető, hogy az műszaki beavatkozást igényel. Ezekből az információkból és eszközökből felépíthető egy preventív karbantartási rendszer, és egy esetleges gépleállásra is előre fel lehet készülni

- tette hozzá Gém Péter, a 4iG üzletág igazgatója.

Követni kell a felmerülő újabb lehetőségeket, megoldásokat. A gyártás ismételt újraoptimalizálására szintén érdemes figyelmet fordítani, mert enélkül hamar veszíthetünk a már végrehajtott modernizációs lépésekkel szerzett versenyelőnyből. Az ilyen típusú előrelátás sokszorosan megtérül mind az energiaköltségeink csökkenésében, mind egyéb járulékos előnyök révén.

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatja.

fotó: Getty Images