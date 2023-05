Százmilliókra pályázhatnak a magyar cégek: Győrben mutatjuk a részleteket

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar vállalkozások: a turbulens gazdasági és geopolitikai helyzetben folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük, miközben a kormánya és az Európai Bizottság között kialakult nézeteltérések miatt a kohéziós keret és egyéb támogatások sem elérhetőek, amíg a felek meg nem egyeznek a források feloldásának feltételeiről. De nemcsak a hazai elosztású operatív alapok által nyújtott finanszírozási lehetőségek léteznek, a direkt EU források továbbra is elérhetőek. Ennek részeleteiről fog beszélni előadásában Dászkál János, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) vezető projektmenedzsere a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatának győri állomásán, május 9-én.

Ameddig zajlanak az egyeztetések Magyarország kormánya és az Európai Bizottság között a visszatartott kohéziós keret és egyéb támogatások, források feloldásának feltételeiről, addig a hazai elosztású operatív alapok által nyújtott finanszírozási lehetőségek csökkentek. Ugyanakkor a direkt EU források továbbra is elérhetőek.

„2021 és 2027 között 377 milliárd eurót költ Brüsszel az úgynevezett új prioritásokra, mely összeg döntő része továbbra is és folyamatosan pályázható, elnyerhető” – mondta Dászkál János, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) vezető projektmenedzsere, aki a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatának következő, győri állomásán tart előadást a témában.

A pályázatokon jellemzően bárki indulhat, hiszen alapvetően a projekt minősége a fontos és nem a pályázó személye. A közvetlen kezelésű uniós források különlegessége, hogy nagyon széles a pályázói célközönség.

Nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, növekedési fázisba ért start-up cégek, illetve egyetemek, kutatóintézetek vagy nonprofit szervezetek egyaránt sikerrel jelentkezhetnek ezekre a forrásokra.

Az EU-n belül kiemelt cél a KKV-szektor támogatása. Ez azt jelenti, hogy vannak kiírások, amikor a szektor szereplői kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak, illetve vannak kifejezetten a KKV-knak meghirdetett felhívások.

Bár az átlagos projektméretet illetően, jellemzőbbek a nagyobb összegek (200 millió forintnál magasabb összeg), de találni olyan pályázati formákat is, aminél kimondottan a részvétel könnyítése a cél. Ilyenre jó példa a digitalizáció területére is releváns, a Horizon alapból finanszírozott ’Cascade’ pályázatok világa.

Itt jóval kevesebb adminisztrációval, akár egyedül is érdemes jelentkezni pár (tíz)millió forint vissza nem térítendő forrás megszerzésére

- tette hozzá Daszkál János.

A projektmenedzser arra is kitért, hogy a közvetlen források sokféle szakterületet fednek le, az unió nem határoz meg az egyes tagországok régióira vonatkozó pályázatokat, ugyanakkor számos területet, iparágat (pl. energiaszektor, agrárium, egészségügy) fed le a költségvetés 24 dedikált alapon keresztül. Egy horizontális és két vertikális terület támogatása kiemelt jelentőséget kapott 2021 és 2027 között: a legnagyobb alap, a Horizon Europe 95 Mrd euró értékben támogatja a kutatás-fejlesztést és innovációt számtalan szakpolitikai területen átívelően, míg a zöldítést és digitalizációt célzó projektek több alapból is pályázhatnak forrásra. A felhívások folyamatosan kiírásra kerülnek, ezért is érdemes figyelni az aktualitásokat.

GYŐR - Pörgessük fel együtt a hazai KKV szektort!

Dászkál János május 9-én, a Portfolio és a KAVOSZ ingyenes győri rendezvényén további részleteket árul el előadásában, melyben szó lesz:

a közvetlen EU-alapokról – miért fontosak, miben különböznek más forrásoktól és milyen témákban lehet pályázni

egy projektötlettel merre érdemes elindulni

miért és hogyan érdemes belevágni a pályázásba – mit érdemes figyelni, milyen ütemezéssel dolgozni, mekkora felkészülési időt hagyni

gyakorlati tanácsokkal látom el a résztvevőket, hogy önállóan is eligazodjanak a pályázati kiírásokat tartalmazó EU-s honlapokon. Ezáltal figyelemmel tudják kísérni az aktuális felhívásokat, határidőket, várható pályázatokat.

Az ingyenes szakmai rendezvényen a szervezők célja, hogy átfogó képet adjanak a hazai gazdasági helyzetről és összegyűjtsék azokat a pénzügyi és fejlesztési lehetőségeket, amelyek segíthetik a kis- és középvállalkozásokat az újraindulásban és kiutat jelenthetnek a válságból.

Előadók lesznek még:

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója;

Madár István, a Portfolio vezető elemzője;

Szelényi Viktor, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. szenior üzletfejlesztési menedzsere;

Szabó István Attila, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője;

Dr. Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára,

