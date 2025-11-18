  • Megjelenítés
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája

Miután a múlt héten orosz vezetők sorra jelentették be, hogy elfoglalták Pokrovszk városát, mára ukrán oldalon is csendben megjelent a hír: a közép-donyecki település gyakorlatilag teljesen orosz megszállás alá került, sőt, a szomszédos Mirnohrad is teljesen be van kerítve.

A közép-donyecki Pokrovszkot tavaly nyár óta ostromolják az oroszok, az offenzíva azonban csak idén ősszel vett lendületet, miután hosszú bekerítő műveletek után beléptek az orosz katonák a településre.

A múlt héten orosz vezetők sorra jelentették be, hogy Pokrovszk városát elfoglalták, most már csak utóvédharcok folynak, úgy fest, mára ukrán oldalon is megjelent ez a hír.

Az ukránok által szerkesztett LiveUAMap térképén ma reggelre Pokrovszk egész területét beszínezték pirossal –

a város orosz megszállás alá került.

Még rosszabb hír a megtámadott ország védőinek, hogy a szomszédos Mirnohradot is gyakorlatilag teljesen bekerítették az oroszok, elvágták az északi T-05-15-ös főutat is, így ha vannak még katonák a térségben, evakuációjuk rendkívül nehéz lesz.

pokrovszk1
Forrás: LiveUAMap

A szintén ukránok által szerkesztett Deepstate szerint nem ennyire drasztikus a helyzet: Pokrovszk területét két hete folyamatosan „szürkével” jelölik, ami azt indikálja, hogy harcok dúlnak a városban, de nem lehet tudni, pontosan melyik fél milyen területeket ural a településen belül. Ráadásul ezen a térképen – bár be tudják lőni az oroszok a T-05-15-öst, még nincsenek jelen fizikálisan az evakuációs vonalon katonák.

Ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy Pokrovszkot tényleg elvesztette Ukrajna, a Donbasz védelme súlyos csapást szenved:

a város a térség egyik legfontosabb logisztikai központja volt, hiszen ide áramlott be vasúton a Bahmut, Avgyijivka, Kosztyantynivka térségében harcoló csapatok utánpótlása. Mindemellett Pokrovszk egyike azoknak a donyecki erődvárosoknak, melyek erődítése 2014 óta folyamatosan zajlott, készülve egy nagyobb orosz offenzíva elhárítására.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

