Megtiltotta a műhús készítését az országgyűlés

A parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot.

A műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslat a laboratóriumi hús előállítása és forgalomba hozatala tekintetében általános tilalmat fogalmaz meg, az "emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében".

Fontos kiemelni, hogy a tilalom nem a vegetáriánus és vegán húspótlókra vonatkozik,

kizárólag az állati eredetű szövetekből mesterséges körülmények között előállított termékekre. A tilalom alól kivételt kap az orvosi és állatorvosi célú felhasználás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images