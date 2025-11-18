Hatalmas verseny indult Budapest egyik utolsó nagy üres területéért: hamarosan kiderül, mi épülhet a mini-Dubaj helyett

Vitézy Dávid fővárosi képviselő, a Podmaniczky Mozgalom vezetője bejelentette, 16 építésziroda jutott be a Rákosrendező fejlesztésére kiírt tervpályázat második fordulójába.

Eredetileg 43 nemzetközi iroda vagy tervezőkonzorcium nyújtotta be jelentkezését, a második fordulóba a 16 legmagasabb pontszámot kapó jelentkező juthatott be.

A tervezési szakasz jövő év tavaszáig tart majd.

Nagy elismerés ez Budapestnek, és az arab luxusnegyed helyett megálmodott európai zöld lakónegyed koncepciójának: rangos hazai és európai építész, tájépítész és várostervező irodák találtak egymásban partnerre, hogy versenybe szálljanak ezért az európai szinten is jegyzett tervezési feladatért. A 16 kiválasztott tervezőcsapat nagy többsége gyakorlott nagy európai irodák és kiváló magyar építészek konzorciuma, erre külön büszke vagyok, a nemzetközi és a hazai tudás így összeadódik

– fogalmazott Facebook-posztjában Vitézy Dávid, aki a bejegyzésben megosztotta a jelentkező építészirodák nevét is.

A következő hónapok során a jelentkezők koncepciót alkotnak a városrész szerkezetére, beépítésére, zöldfelületeire, közműveire és közlekedési rendszerére. Vázlatokat készítenek az új, 25 hektáros közparkra, a Rákosrendező vasútállomás körül felépítendő új központra és a változatos igényeket kiszolgáló lakónegyedekre. Bemutatják, hogyan látnák el energiával az új városnegyedet, hogyan oldanák meg a lezúduló esővíz hasznosítását, és milyen folyamatban látják megvalósíthatónak mindezt.

Budapest egyik legnagyobb barnamezős területére, a rákosrendezői vasútállomás környékére a kormány eredetileg az Egyesült Arab Emírségekben lévő Eagles Hills Csoporttal akart új városnegyedet építtetni „Grand Budapest” néven. A projekt a sajtóban „mini-Dubaj” néven futott, mivel a befektető hatalmas felhőkarcolókat tervezett volna a területre, ami széles körben váltott ki nemtetszést a lakosság körében.

A felháborodás hatására a kormány végük elállt a tervtől, Budapest pedig megvásárolta a területet, majd a Közgyűlés februárban nyílt nemzetközi tervpályázat lebonyolítása mellett döntött.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán