Viharsebesen robog az amerikai hatodik generációs F-47-es vadászgép fejlesztése: hamarosan feltűnhet az égen is

Az amerikai légierő fejlesztései szempontjából az egyik legnagyobb szenzációt idén egyértelműen az a bejelentés okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök még tavasszal bejelentette, hogy a Boeing építheti meg az F-47-es hatodik generációs vadászgépet. Washington célja, hogy a Next Generation Air Dominance (NGAD) program segítségével légifölényt tudnak kialakítani a legnagyobb riválisaikkal szemben, kifejezetten Kínára tekintettel. Steve Parker, a Boeing Defense, Space and Security elnök-vezérigazgatója arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy

a prototípus már gyártásban van és hozzátette, hogy a program jól halad.

A NGAD programmal kapcsolatban sokáig túl sok volt a kérdőjel, felmerült, hogy talán nem is ez a megfelelő irány a jövő hadviselésénél, ám a vitáknak Donald Trump vetett véget 2025 márciusában. A hatodik generációs vadászgépet 2028-ra ígérte, ami nagyon rövid határidőt jelent egy ekkora méretű fejlesztés esetén. A F-47-eseket a jövőben együttműködésen alapuló harci drónok (Collaborative Combat Aircraft – CCA) fogják kísérni, valamint fejlett technológiákkal lesz felszerelve minden szempontból. Az F-22 Raptor utódjának szánt F-47-esből az amerikai légierő 185 darabot rendelne, bár az e szám a jövőben változhat. Az sem kőbe vésett, hogy pontosan hány különböző típus fog megszületni.

Még csak hozzá sem nyúlok az első repülési naphoz, amelynek dátumát a Légierő kihirdette; egyszerűen távol fogom magam tartani az egésztől. A kivitelezés a lényeg, és ez az, ami leköti az összes figyelmemet. Jó helyzetben vagyunk

– mondta Parker arról, hogy 2028-ban már a levegőbe emelkedhet a vadászgép.

A gyártó vállalat hangsúlyozta, hogy egy prototípus bevonásán túl a digitális világban is sort kerítenek. Korábban egyébként az NGAD programhoz már több kísérleti repülőgép is készült, ezek korábban számos testrepülést végeztek. Az ezekből nyert adatok egyértelműen sok segítséget nyújtottak a Boeingnek, hogy gyorsan be tudják indítani a gyártást.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images