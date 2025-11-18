Kijev is kénytelen volt elismerni: végveszélyben az erődváros, teljesen új helyen bukkantak fel az oroszok

Az ukrán légideszant erők 7. Gyorsreagálású Hadteste november 18-án közzétett jelentése szerint orosz katonákat észleltek Pokrovszk északi külterületén. Ez azt jelzi, hogy az októberben még csak déli irányból támadó orosz erők valószínűleg már a város minden részébe behatoltak, bár a tényleges területi ellenőrzés továbbra is nehezen meghatározható.

Több ellenséges gyalogos próbált behatolni és megvetni a lábát az egyik mezőgazdasági létesítményben. Az ellenséget megsemmisítettük

- áll a közleményben.

A pokrovszki csata az orosz-ukrán háború egyik legforróbb pontja maradt az elmúlt egy évben, annak ellenére, hogy novemberben jelentős számú orosz katona hatolt be a városba. A városi terület elfoglalására tett kísérletek mellett az orosz erők folytatják a testvérváros, Mirnorad műveleti bekerítését is. Az ukrán dandárok itt továbbra is kitartanak, annak ellenére, hogy

az orosz előrenyomulás a földön és a drónok légi ellenőrzése jelentősen korlátozza logisztikai útvonalaikat.

Pokrovszk, amely valószínűleg a legnagyobb ukrán lakosságú település lesz, amely orosz kézre kerül a két és fél évvel ezelőtt elfoglalt Donyeck megyei Bahmut óta, különös politikai jelentőséggel bír mindkét fél számára. Az elmúlt napokban az orosz erők tovább fokozták erőfeszítéseiket a romba dőlt város teljes elfoglalására, azzal a céllal, hogy Pokrovszkon túl előretörjenek és elfoglalják Hriszine városát - közölte a 7. Hadtest.

Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images