Trump meghozta a nagy döntést: megkaphatja a legmodernebb amerikai vadászgépet az iszlám hatalom

A Lockheed Martin nevű hadiipari óriás legmodernebb vadászgépére már régóta fáj Rijád foga, eddig azonban Washington visszautasította a vásárlási igényeket. Donald Trump viszont változtatni kíván az eddigieken:

Meg akarják venni őket, nagyszerű szövetségesek voltak. … Azt kell mondanom, hogy ezt fogjuk tenni, F-35-ösöket fogunk eladni

– mondta.

Ezeket a kijelentéseket éppen azelőtt tette, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg a Fehér Házba látogatna, de az nem derült ki, hogy ekkor nyélbe is ütik a megállapodást. Régóta téma, hogy Washington és Rijád védelmi-biztonsági együttműködésre léphet egymással.

Sok vadászgépet akarnak venni. Én is ezt vizsgálom. Megkértek, hogy nézzem meg. Sok 35-öst akarnak venni – de valójában többet, vadászgépeket

– emelte ki Trump.

Szaúd-Arábia már 2017-ben kérvényezte, hogy kaphasson a legmodernebb amerikai vadászgépekből, de akkor vissza lett utasítva a kérelme, mivel a tranzakció komolyan felborította volt a Közel-Kelet kényes erőegyensúlyát. Akkor nem valósult meg a vétel, ahogy az Egyesült Arab Emírségeknek sem adták el az F-35-ösöket, mivel attól tartottak, hogy esetleg Kína megkaparinthatja a kulcsfontosságú technológiát. A másik szempont Izrael védelmének kérdése volt, mivel Jeruzsálem az egyetlen térségi ország, amely ötödik generációs vadászgépeket üzemeltet, és

az Egyesült Államok nem szeretné, ha ez a versenyelőny csökkenne szövetségese számára.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images