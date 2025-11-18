Alaposan elromlott a hangulat, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

A makrogazdasági eseményeket tekintve, az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel a kondíciók több mint egy éve nem változtak, hamarosan azonban az infláció esésével akár izgalmas döntések is jöhetnek.
Az USA is esik, Európa egyre csúnyább
Mínuszban indítják a kereskedést az amerikai tőzsdék, Dow 1 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot esett. Eközben az európi tőzsdéken gyorsul a lejtmenet, DAX már 1,7 százalékos mínuszban van, a CAC 1,8 százalékot esett, az olasz és a spanyol tőzsde pedig 2 százalék feletti gyengülést mutat.
Nem enyhül a nyomás
A délutáni órákban továbbra is esés látszik a tőzsdéken, összhangban a globális piacokon tapasztalható hangulatromlással, miután felerősödtek az AI-részvényekkel kapcsolatos aggodalmak.
A DAX és a CAC 1,5 százalékos mínuszban van, a FTSE 100 pedig 1,3 százalékot gyengült. A régiót összefogó Stoxx 600 index 1,5 százalékot esett.
Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról
A Rothschild & Co. Redburn semlegesre vágta a Microsoft és az Amazon részvényeinek ajánlását, mert a generatív AI-hez fűzött bikapiaci narratívát egyre kevésbé tartja megalapozottnak - írta a Bloomberg.
Megatrendek forgatják fel a részvénypiacokat – Szakértők mondják el, hogy mibe tegyük a pénzünket
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén
Már látszik a fény az alagút végén – mondta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a hajtőműproblémákkal kapcsolatban a légitársaság mai sajtótájékoztatóján. A cégvezető bejelentette, hogy egy újabb gép érkezik a budapesti bázisra, bővül a kapacitás és hat új célállomásra közlekedik jövőre a Wizz Air Budapestről. A befektetőknek annyit üzent a történelmi mélyponton lévő árfolyam kapcsán, hogy „most kell vásárolni".
Nem javul a hangulat
Továbbra is negatív hangulat uralkodik a piacokon, a DAX 1,1 százalékos mínuszban van, a CAC 1,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékot gyengült.
A magyar piac ugyancsak esik, a BUX 0,8 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül egyedül a Richter emelkedik, 0,3 százalékos pluszban van a gyógyszergyártó árfolyama, míg az OTP 0,7 százalékot, a Mol 1,2 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,6 százalékot esett.
A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi
Sundar Pichai, az Alphabet (Google) vezérigazgatója szerint, ha kipukkad az AI-lufi, egyetlen cég sem maradna érintetlen - közölte a BBC.
Vigyázat, TBSZ-tranzakciókkal is lehet piaci manipulációt elkövetni
Az adóelőnyök kihasználására használt tartós befektetési számlák tőkepiaci kereskedésbe vonása tiltott piaci manipuláció gyanúját vetheti fel, ha az adott tranzakciók torzítják az érintett eszközök keresletét, kínálatát – figyelmeztet közleményében a Magyar Nemzeti Bank. A felügyeleti szerv szerint célszerű előzetesen információt kérni, ha valaki nem rendelkezik kellő ismeretekkel az aggályos kereskedési magatartásokról.
Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét
A bitcoin kedden, hét hónap után először, 90 ezer dollár alá esett, ezzel lényegében teljesen elolvadt a legértékesebb kriptoeszköz idei hozama.
Rosszul indul a nap Európában
Jelentős mínuszban indítják a napot az európai tőzsdék, a DAX és a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 1 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 1,5 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,3 százalékot esett.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
A gyenge nemzetközi hangulatban esik a magyar tőzsde, bár a BUX relatíve jól tartja magát európai társaihoz képest.
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény
Nem változtatott a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárán a Concorde elemzője, 20 fontos célárral továbbra is vételre ajánlja a papírokat, ami 87 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról
Az AutoWallis tegnap reggel publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet követően a Concorde friss elemzéssel jelentkezett. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a papírt, a célárát pedig megtartotta 200 forinton.
Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG
Rendkívüli közgyűlést hívott össze december 17-re a 4iG, melyen vezető tisztségviselő megválasztásáról dönthetnek a részvényesek.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,92 százalékot esett, míg a CSI 300 0,18 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalékot eshet, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,85 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,7 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,93 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma kora reggel Magyarországon több lényeges adat is megjelenik majd: a KSH közzéteszi a szeptemberi kereseti statisztikákat, az MNB publikálja az októberi nemzetközi tartalékokat, valamint a háztartások és az államháztartás pénzügyi számláit. A nap második felében a piac szempontjából legfontosabb esemény az MNB novemberi kamatdöntése lesz. Nemzetközi fronton délelőtt érkezik a német ZEW-hangulatindex, délután pedig az amerikai ipari termelés és a kapacitáskihasználtság októberi számai. A kedd így folyamatosan új adatokat hoz majd a gazdasági aktivitás alakulásáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 590,24
|-1,2%
|-1,6%
|0,9%
|9,5%
|7,2%
|56,4%
|S&P 500
|6 672,41
|-0,9%
|-2,3%
|0,1%
|13,4%
|13,7%
|84,9%
|Nasdaq
|24 799,92
|-0,8%
|-3,2%
|-0,1%
|18,0%
|21,6%
|107,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 323,91
|-0,1%
|-1,2%
|5,8%
|26,1%
|30,2%
|93,4%
|Hang Seng
|26 384,28
|-0,7%
|-1,0%
|4,5%
|31,5%
|35,8%
|-0,1%
|CSI 300
|4 598,05
|-0,7%
|-2,1%
|1,9%
|16,9%
|15,9%
|-6,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 590,52
|-1,2%
|-1,5%
|-1,0%
|18,5%
|22,8%
|79,6%
|CAC
|8 119,02
|-0,6%
|0,8%
|-0,7%
|10,0%
|11,7%
|48,1%
|FTSE
|9 675,43
|-0,2%
|-1,1%
|3,4%
|18,4%
|20,0%
|52,0%
|FTSE MIB
|43 767,28
|-0,5%
|-0,3%
|4,8%
|28,0%
|28,0%
|104,2%
|IBEX
|16 172,6
|-1,1%
|-0,1%
|3,7%
|39,5%
|39,0%
|103,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 362,2
|0,1%
|-0,4%
|4,3%
|35,3%
|38,0%
|186,5%
|ATX
|4 820,59
|-0,7%
|-0,3%
|5,3%
|31,6%
|35,6%
|93,0%
|PX
|2 480,93
|0,0%
|0,7%
|6,0%
|40,9%
|48,0%
|165,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 310
|0,4%
|-1,6%
|6,5%
|49,0%
|53,9%
|176,9%
|Mol
|3 040
|-0,2%
|2,4%
|10,8%
|11,4%
|15,1%
|54,0%
|Richter
|9 685
|-0,4%
|-0,4%
|-6,5%
|-6,9%
|-9,5%
|44,6%
|Magyar Telekom
|1 740
|0,0%
|-2,5%
|-2,6%
|36,6%
|46,5%
|375,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,66
|-0,3%
|-0,5%
|4,0%
|-16,3%
|-9,9%
|47,1%
|Brent
|64,18
|-0,3%
|0,1%
|4,7%
|-14,1%
|-11,1%
|46,4%
|Arany
|4 060,6
|-0,6%
|-0,8%
|-4,3%
|54,7%
|57,8%
|115,2%
|Devizák
|EURHUF
|384,2250
|0,0%
|0,2%
|-1,4%
|-6,6%
|-6,0%
|6,3%
|USDHUF
|331,2856
|0,1%
|-0,2%
|-0,8%
|-16,6%
|-14,6%
|8,8%
|GBPHUF
|436,5649
|0,2%
|-0,1%
|-2,7%
|-12,3%
|-10,7%
|8,2%
|EURUSD
|1,1598
|-0,1%
|0,4%
|-0,6%
|12,0%
|10,1%
|-2,3%
|USDJPY
|154,4300
|0,0%
|0,3%
|2,7%
|-1,7%
|-0,3%
|48,2%
|GBPUSD
|1,3177
|0,3%
|0,2%
|-1,6%
|5,2%
|4,3%
|-0,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 102
|-2,5%
|-13,1%
|-13,5%
|-2,4%
|1,1%
|420,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,12
|-0,3%
|0,2%
|3,4%
|-9,9%
|-7,4%
|381,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-0,1%
|1,9%
|5,4%
|13,2%
|13,8%
|-577,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,13
|0,8%
|3,9%
|4,1%
|7,7%
|6,4%
|222,6%
