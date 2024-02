Megújult a Portfolio címlapja: növekszünk, fejlődünk, újítunk!

Ahogy azzal olvasóink is találkozhattak, az elmúlt években folyamatosan bővítettük a Portfolio által követett hírek tematikáját. Új kollégák csatlakoztak szerkesztőségünkhöz, több értékes elemzést és naprakész, fontos anyagot osztunk meg olvasóinkkal. Új rovatok is indultak, aktívan foglalkozunk geopolitikával, biztonságpolitikával, közben a befektetési termékek szélesebb portfólióját fedjük le. Ez a trend vezetett többek között oda, hogy közel 5 év után frissítettük a Portfolio címlapját, cikkoldalait és egyes aloldalait. Célunk, hogy a fejlesztéssel még több hírrel, információval, adattal szolgáljuk ki napi több százezres olvasóközönségünket, és nyissunk új olvasók felé. Amit ígérünk: a fejlődés nem áll meg az idén 25 éves Portfolio-nál.

Mozgalmas év a Portfolio számára a 2024-es. Ennek a folyamatnak az első fontos állomása a címlapunk, cikkoldalunk és minden aloldalunk megújítása. A változások nyomán címlapunk jobban áttekinthetővé válik mindenki számára, a fontos, a népszerű és a friss híreket is azonnal megtalálják olvasóink.

Fontos változás, hogy - azon túlmenően, hogy az egész oldal szélesebb lett a modern elvárásokhoz igazodva - változatosabbá tettük az egész címlapot, a kiemeléseknek köszönhetően egyszerre jobban áttekinthető az oldal és dinamikusabb áttekintést nyújt. A napon belül megszülető számtalan írásunk, elemzésünk, friss cikkeink folyamatosan megtalálhatóak oldalunkon, érdemes ezért az egész címlapot böngészni.

Hangsúlyos pozíciót kapnak a kezdőoldalunkon mostantól a legértékesebb elemzéseink, a Signature cikkeink, melyek előfizetői programunk keretében hozzáférhetőek.

A befektetési döntések meghozatalában, azok támogatásában nem csak elemzéseink, friss cikkeink vannak olvasóink segítségére. Változatlanul elérik a címlapunkról az érdeklődők a legfontosabb árfolyamokat, legyenek azok a devizapiacok, vagy épp a részvénypiacok, kriptoeszközök. A címlapon található árfolyamközpontban minden lényeges információt, azonnali trendet leolvashatnak, de akit még részletesebb árfolyaminformációk érdekelnek, azok számára ajánljuk az egyes befektetési termékek egyedi árfolyampanel oldalait, a devizaárfolyamok követése érdekében a deviza rovat oldalunkat, vagy az árfolyam aloldalunkat.

Felméréseink és tapasztalataink is azt mutatják, hogy a saját területükön a legnevesebb hazai és külföldi szakértők cikkeit tartalmazó On The Other Hand rovatunk is nagyon népszerű olvasóink körében, nem véletlen, hogy kiemelt helyet kapott ez a blokk a címlapunkon. Ahogy néhány héttel ezelőtti cikkünkben ígértük, folyamatosan bővítjük a Portfolio Vélemény rovatát, amely az elmúlt hetekben több gazdasági, közgazdasági, szakmai diskurzusnak is helyet adott.

Ahogyan a Portfolio konferenciái is megkerülhetetlenek a saját területükön, úgy a rendezvényeinket ajánló cikkeink, oldalaink is fontos szerepet kapnak címlapunkon.

Érdemes tehát bennünket követni a jövőben is, megújult címlapunkon mostantól még több értékes elemzés, fontos írás, aktuális fejleményeket követő hírfolyam érhető el.

