A NAV új csodafegyvere, ami nagy változásokat hoz az adózásban

A 2024-től induló elektronikus áfarendszer (eÁFA) egy olyan, az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatokra épülő szolgáltatáscsomag, melynek célja az áfabevallás elkészítésének segítése – ez a téma volt az RSM Hungary Zrt. legutóbbi webináriumának fókuszában, amelyen Németh Lilla, az Adóüzletág igazgatója, valamint Budai Mátyás menedzser ismertették a vállalkozások számára a legfontosabb tudnivalókat, kihívásokat. A szakértők bemutatták az eÁFA-rendszer online felületét és annak működését is, emellett tanácsokat és információkat adtak arról, hogy hogyan lehet hatékonyan használni ezt az új rendszert, és hogyan segíthet ez a gazdasági szereplőknek az adóhivatali elvárásoknak való megfelelésben.

Az eÁFA, vagyis az elektronikus áfarendszer bevezetése 2024-ben, egy új korszakot nyit az áfabevallásoknál, amelyre minden vállalkozásnak érdemes felkészülnie. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ígéretei szerint a rendszer célja az adózók szélesebb körű kiszolgálása és az adminisztrációs terhek csökkentése, lehetővé téve az átláthatóbb és hatékonyabb adóbevallások elkészítését és benyújtását.

Az eÁFA rendszer alapját az adókódok és az ezekre épülő áfaanalitika képezi, amelyek segítségével automatizáltan összeállíthatók a bevallástervezetek, és elősegíthető azok hibamentes benyújtása.

A rendszer bevezetésével érkező legfontosabb változásokat, tudnivalókat, eljárásrendet érintő kihívásokat mutatták be az RSM Hungary Zrt. legutóbbi webináriumán., Ennek kapcsán Németh Lilla rámutatott, hogy az adat vált a jövő valutájává, és az Online Számla-rendszernek köszönhetően a NAV valós időben kapja meg ezeket a gazdaságról, az eÁFA-rendszerben pedig már tételesen látja az adatokat a bevallási sorok mögött.

Tömeges adóegyeztetés

Egyik legfontosabb új elemként ismertette a tömeges adóegyeztetés rendszerét, amelyet az adóhivatal hamarosan bevezet, mint adóigazgatási eljárást. Ennek lényege, hogy amennyiben a számlakiállító online számlajelentései, és a számlabefogadó M-lapon levonható áfaként bevallott adatai között eltérés mutatkozik, az adóhatóság adategyeztetést indíthat. Az egyezőséget az adóhivatal házon belül saját maga ellenőrzi, és amennyiben eltéréseket talál, akkor tömeges adategyeztetésre fogja kötelezni a számla befogadóját is és a kiállítóját is. Ettől azt várja az adóhivatal, hogy az érintettek saját maguk járjanak annak utána, hogy mi lehet az eltérések oka. Ha pedig ezeket sikerül azonosítani, kijavítani, akkor már nem fog utána adóvizsgálatot kezdeményezni – ismertette az RSM Hungary adóüzletágának igazgatója.

A szakértő továbbá rávilágított arra, hogy az eÁFA-rendszer nem csak a bevallásra használható, hanem különböző komplex kimutatások is elérhetők benne, ami segíthet az üzleti döntésekben.

„Fontos tudni, hogy az uniós áfa-irányelv is változni fog, az EU-szintű adatgyűjtésé lesz a jövő. Így a közösségen belüli tranzakciók vonatkozásában is követelmény lesz az elektronikus számlakiállítás, az úgynevezett Data Reporting Requirements rendszer lép életbe, a tagállamokból is a jelenlegi magyar online számlához hasonló strukturált adatbeküldés lesz szükséges” – figyelmeztetett Németh Lilla.

Az RSM szakértője ismertette azt is, hogy azon ügyfeleik esetében, akik kifejezetten az online számla adatszolgáltatásokra épülő adóellenőrzésen vagy jogkövetési vizsgálaton estek át, általában számlánként maxiumum 500 ezer forintos bírságot kaphattak a mulasztásokért, vétségekért a jogszabály szerint. De Németh Lilla figyelmeztetett, hogy az adóhivatal az elmúlt időszakban még nem szabta ki a maximális bírságtételeket, és a NAV már jelezte, hogy

2024-től ez változik, szigorúbbak lesznek az egyes eljárásokban.

Még további fejlesztések várhatók a nyáron

Ezt követően a webináriumon Budai Mátyás, az RSM adóüzletágának menedzsere részletesen bemutatta az eÁFA rendszerét és annak működését. Az áfabevallások elkészítésére háromféle mód van, viszont amelyik rendszerből először benyújtjuk a bevallásunkat, az számít hivatalosan érvényesnek. Az ÁNYK-áfabevallás továbbra is elérhető marad, melyet az ügyfélkapun keresztül nyújthatunk be. Második lehetőség az elektronikus áfarendszer online felülete, ez különösen kisebb forgalmú vállalkozásoknak lehet ideális. Harmadik lehetőség, pedig az eÁFA M2M (machine-to-machine), vagyis az informatikai rendszerek és az adóhatóság szervere közötti automatizált kommunikáció. Ezt a nagyobb cégeknek ajánlják inkább, mert a magasabb forgalmú vállalkozások számára praktikusabb és gyorsabb lehet a rendszerek közötti kommunikáció.

Fontos kiemelni, hogy az eÁFA rendszer használata mentesít az M lapok kötelezettsége alól, és az önellenőrzés egyelőre még csak az ÁNYK-ban, de júliusban várhatóan már elérhető lesz az új felületeken is. Az adózók bevallásait az esedékességtől számított 15 napig nem ellenőrzi a NAV, és az önellenőrzési pótlék sem vonatkozik azokra, akik az M2M-es rendszert használják és 15 napon belül megteszik ezt a bevallásukkal.

Az eÁFA rendszer lehetőséget biztosít számos információhoz való hozzáférésre, nemcsak a bevallások készítésére. A rendszer célja az, hogy segítse az adózókat egy pontos, hibátlan bevallás elkészítésében. A jóváhagyás folyamata is változik, és a webes felületen vagy az M2M-es rendszeren keresztül is meg lehet tenni a bevallás benyújtását.

Az elektronikus áfarendszer alapvetően az adókódokra épül, melyek mögött bevallási sorok állnak. Fontos, hogy az online felületen az adóhatóság az egyes tételekhez adókódot párosít, melyet módosíthatnak a felhasználók. Az adózóknak lehetőségük van szabályok beállítására is az automatikus adatkiegészítés, -módosítás alkalmazására.

Az eÁFA rendszer online felülete lehetőséget nyújt a bizonylatok rögzítésére, hiányzó-bejövő számlák pótlására, azonban kiállított számlák nem rögzíthetők, hiányuk esetén az Online Számla rendszerben szükséges megtenni az adatpótlást. A rendszeren belül az adózók különböző státuszokat láthatnak a bizonylatoknál, például felülvizsgálatra/döntésre vagy ellenőrzésre vár státuszt, mely utóbbi esetben mindenképp beavatkozásra van szükség.

A webinárium folytatásaként a gyakorlatban is bemutatták az online számlarendszer felületét, ahol az adózók bizonylatlistákat láthatnak, adatokat rögzíthetnek és módosíthatnak, láthatják adókülönbözetük alakulását, valamint elkészíthetik és véglegesíthetik bevallástervezetüket. A rendszer lehetőséget nyújt adózói profilok beállítására és a már említett automatikus szabályok alkalmazására.

Végül, egy gyakorlati példán keresztül ismertették a bevallástervezet készítésének folyamatát az eÁFA rendszerben. A bevallástervezetet az adóhatóság sorokra bontva készíti el az adókódok alapján, és a felhasználótól a rendszer megkérdezi, hogy van-e korábbi időszakról átvihető követelésük majd az ellenőrzési felületen áttekinthető módon mutatja be az áfa egyenleget is.

Budai Mátyás ismertette, hogy az adatok forrásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az ÁFA rendszer építése során az online számlarendszerből, pénztárgépekből és vámhatározatokból származó adatokat használják fel. Ezek az adatok az eÁFA rendszerébe táplálják az információkat, amelyekre alapozva elkészülnek a bevallástervezetek. A webes felületen és az ezek az adatok elérhetőek és módosíthatóak, M2M-es rendszeren keresztül pedig lekérdezhetőek, így a webes felület különösen alkalmas kisebb forgalmú vállalkozások számára, míg a nagyobb cégek valószínűleg az M2M-es rendszert választják majd.

A beszámoló során kiemelték, hogy az eÁFA rendszer használata nem kötelező, hanem egy opció. Az új rendszer előnye, hogy segíti az adózókat hibamentes és pontos bevallások készítésében. Például ebben az eddiginél gyorsabban derülnek ki az esetleges hibák vagy hiányosságok, így segítve az adózókat a pontosításban és a hibák kijavításában.

A webes felületen történő bevallásnál nem lesz szükség ügyfélkapus jóváhagyásra, hanem az adóhatóság benyújtott bevallásnak tekinti a bevallástervezet elfogadását. Azonban fontos megjegyezni, hogy csak az elsődleges jóváhagyók, vagyis a cégképviseletre jogosultak és meghatalmazottak tudják benyújtani a bevallásokat az online rendszeren keresztül.

A szakértő végül bemutatta az eÁFA M2M rendszer működését, folyamatát, melyben eltérően a webes felülethez képest, az áfabevalláshoz szükséges információkat kell benyújtanunk az áfa analitika adataival kiegészítve. Az analitika adataihoz adókódokat kell rendelnünk, ezek alapján az adóhatóság visszaadja a bevallástervezetet bevallási sorok szerint összegezve az információkat.

Németh Lilla ismertette, egy esetleges adóvizsgálat során nagyon fontos pont lehet, hogy a vállalkozások megnézték-e azokat az adatokat, amiket az adóhivatal a számukra elérhetővé tett a partnereikről.

„Nyilván lehet olyan, hogy a beszállítók nem megfelelő adatot jelentenek az online számlarendszerben, de a legtöbb esetben nem is az a lényege ennek, hogy az adatok megegyeznek-e, hanem hogy önök megtettek-e mindent annak érdekében, hogy utánajárjanak, hogy az adóhivatal által biztosított információkat önök feldolgozták” – emelte ki az RSM adóüzletágának igazgatója.

Összefoglalva elmondta, hogy az eÁFA rendszer fontos és sokrétű változásokat hoz a magyar adózási környezetben, amely lehetőséget kínál az adózóknak a hatékonyabb és pontosabb adóbevallások elkészítésére és benyújtására.

Címlapkép forrása: Getty Images