Fájhat a bankok, biztosítók és telkom cégek feje: nem lesz könnyű igazodni az új digitális államhoz

Szeptembertől elindult a kormány DÁP (Digitális Állampolgárság Program) mobilappja, amely több millió magyar számára jelentheti a belépési pontot a digitális államhoz. Az alkalmazást a piac felé is kinyitják: a digitális aláírást és azonosítást a bankoknak, biztosítóknak, közműszolgáltatóknak és telekommunikációs cégeknek is biztosítaniuk kell majd, ami jelentős back office fejlesztést igényel, ráadásul még elég sok a kérdőjel a részletekkel kapcsolatban. A határidő azonban már megvan: 2025. június 1-jétől a piaci szereplőknek is meg kell felelniük a törvényi szabályozásnak, a közigazgatásban pedig már idén július 1-jétől hatályba lépett a DÁP törvény.

Az Országgyűlés tavaly év végén szavazta meg a digitális államról és digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvénytervezetet (DÁP törvény), amely az elektronikus ügyintézési törvény (Eüsztv.) helyébe lép, amelynek keretében nem csak a közigazgatási szereplőket kötelezik jelentős változtatásokra, de számos piaci szolgáltatónak is hozzá kell igazítania a működését az új törvényhez. A szükséges átalakítások mértékét jól mutatja, hogy a törvényi megfeleléshez több határidőt is szabtak a különböző szereplőknek az átállás komplexitásának megfelelően, a teljes átállás 2026 végére várható.

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) célja az elektronikus közigazgatás továbbfejlesztése. A közigazgatás számottevő része már elektronikusan, például a magyarorszag.hu-n keresztül zajlik, ahol több ezer űrlappal lehet ügyet elindítani, azonban a felület nem kellőképpen hatékony és felhasználóbarát.

A DÁP három fő területen hoz jelentős változást az elektronikus ügyintézésben, az egyik, hogy azt – a kor igényeinek megfelelően – mobilra optimalizálja, 2026-ra a fontosabb közigazgatási ügyek mobilon is elintézhetők lesznek

A másik az ügytípusok élethelyzet alapján való rendezése. Eddig a magyarorszag.hu-n több ezer ügytípus közül kellett kikeresni a megfelelő űrlapot, ezeket élethelyzeti alapon kategorizálják. „Például, ha valakinek születik egy gyereke, akkor ahhoz kapcsolódóan egy helyen megtalálható az összes szükséges intézni való a TAJ-kártyától, az adókártyán át a babakötvényig” – tette hozzá Balogh.

A harmadik pedig a digitális szolgáltatásnyújtási kötelezettség kiterjesztése a közigazgatáson túlra, három nagy szektorban:

a közműszolgáltatókra,

a pénzügyi szektorra,

és telekommunikációs szektorra.

A közműszolgáltatókra korábban is kitért az Eüsztv., de eredetileg csak a havonta 150 ezer számlánál többet kibocsátó cégeknek kellett ugyanazokat a digitális szolgáltatásokat nyújtaniuk, mint például a NAV-nak, vagy az Államkincstárnak. Később ezt a korlátot levitték 50 ezer számla per hóra, amit a DÁP törvény is tovább visz, sőt az ez alatti számlakibocsátók számára is előír újdonságokat (eAzonostás és eAláírás nyújtása).

Az online térbe kötözik az azonosítási folyamat.

A pénzügyi és telekommunikációs szektornak is az említett két keretszolgáltatást kell biztosítania a törvényben szereplő öt közül (eAzonosítás, eAláírás, ePosta, eDokumentumkezelés és eFizetés). Az eAzonosítás kiterjesztésének célja, hogy amivel a felhasználó bejelentkezik a magyarorszag.hu-n vagy a NAV felületén, azzal be tudjon lépni az összes bank, biztosító, és telekommunikációs cég szolgáltatói felületére is, illetve az elektronikus aláírással joghatás kiváltására alkalmas módon lehessen elektronikus dokumentumokat elkészíteni, amelyek egyenértékűek a papíron, saját kézzel, saját aláírással ellátott bizonyító erejű okiratokkal.

a törvény arra is kitér, miszerint a jövőben kormányrendelettel meg lehet határozni majd azt az időpontot, amikortól kizárólagossá tehető a digitális ügyintézés, egyidejűleg kizárva a személyes, papíralapút,

ami jól mutatja az ez irányba tett törekvések jelentőségét.

Bár a DÁP-törvényt már 2023 decemberében elfogadták, ütemezetten lép hatályba, egyes rendelkezéseit már 2024. július 1-jétől, de valamennyi rendelkezését legkésőbb 2025. július 1-jétől kell majd alkalmazni.

„A piaci szereplők számára van egy átmeneti időszak 2025 június 1-ig, mert egyrészt a fejlesztések még folyamatban vannak, másrészt a felkészülés jelentős átalakítást, ráfordítást, figyelmet igényel. Hiába van nekik saját digitális szolgáltatásuk, például netbankjuk vagy ügyfélportáljuk saját azonosítási megoldásokkal, ezek helyett – vagy mellett – lehetővé kell tenniük az állami DÁP-azonosítóval való belépést is” – mondta Balogh.

A programban regisztráltak ugyanis kapnak egy DÁP-azonosítót, ami azért nagy újdonság, mert a személyi számot ilyen jellegű felhasználásra egy korábbi Alkotmánybírósági határozat 1991-ben megtiltotta, ezért kellett külön TAJ-szám, adóazonosító, őstermelői szám vagy oktatási azonosító és sok más egyéb azonosító.

A jogalkotó belátta, hogy ha a digitális világban nincs egy egységes azonosítója az embernek, akkor nagyon nehéz lesz átlátható, jól működő rendszert alkotni, ezért létrehoztak egy úgynevezett digitális állampolgárság azonosítót

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az új rendszer nem csak kötelezettségekkel jár a piaci szereplők számára, hanem lehetőségekkel is: a felhasználók maguk rendelkeznek majd arról, hogy a különböző nyilvántartásokból származó adataikat megosszák-e például egy adott bankkal egy hitelkérelem során. Így nem kell majd külön igazolni a munkaviszonyt, hanem gombnyomásra le lehet hívni majd az információt. Ezek az információk pedig közhiteles nyilvántartásokon alapulnak, amely minden piaci szereplő számára érték, amivel saját adatbázisát is aktualizálni tudja.

A DÁP törvény szerinti eAzonosítási és eAláírási követelmények plusz terheinek minimalizálása érdekében a piaci érintetteknek az alábbi 5 szempontot érdemes megfontolniuk:

A DÁP előírásainak megfelelő funkcionalitással rendelkező szoftverek választása, amelyek kezelik a további e-ügyintézési szolgáltatásokat is (pl. Rendelkezési Nyilvántartás, Cégkapu stb.).

Automatizálás és digitalizáció fokozása: lehetővé teszi a szabályozásnak való folyamatos megfelelést anélkül, hogy az jelentős manuális beavatkozást igényelne.

Folyamatos nyomon követés és frissítések: célszerű olyan szállítókkal dolgozni, akik aktív és rendszeres jogszabálykövetési szerződést biztosítanak, melyek keretében a kisebb változások lekövetése is biztosított.

Szakértői tanácsadás igénybevétele: A DÁP keretszolgáltatások implementációja során érdemes a digitalizációra specializálódott tanácsadó segítségét kérni.

Képzések és tájékoztatás: Az alkalmazottak megfelelő képzése, a belsős valamint külsős felhasználók jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatása elősegíti az új rendszerek gyorsabb elfogadását és hatékony használatát.

A digitalizációs folyamatok elősegítése a pénzügyi szektorban is fontos célkitűzés, a Bankszövetség közleménye szerint a munkacsoportjuk által kidolgozott javaslatok megvalósítása esetén egy sztenderd lakáshitel-igénylés átfutási ideje 15 napról akár 15 percre lenne csökkenthető. A folyamatok átalakítása a további banki termékek és szolgáltatások igénybevételét is egyszerűsítené, növelné a hazai bankok nemzetközi versenyképességét, továbbá támogatná a fogyasztásalapú gazdasági növekedést.

A javaslatok kidolgozásakor azokat a nemzetközi jó gyakorlatokat és hazai kezdeményezéseket gyűjtötték össze, amelyeket megvalósítva nem csak regionálisan versenyképes, hanem a világ élmezőnyébe tartozó jelzáloghitelezési folyamat alakítható ki. Ezek alapján célszerű a banki alapszolgáltatásoknál kezdeni, majd a kevésbé összetett hiteltermékeken át eljutni a legkomplexebb folyamatot igénylő lakáshitelekig. Ebben az egymásra épülő modellben az elejétől a végéig (end-to-end) digitalizált jelzáloghitelezésről akkor lehetne beszélni, ha szintenként megvalósulnak a digitális hozzáférés alapfeltételei.

A MABISZ javaslatai számos ponton egybeesnek a Bankszövetségével, például a hatékony ügyfél-azonosítási folyamat kialakítása, vagy a papír alapú kommunikáció digitális útra terelése terén (elektronikus aláírás, elektronikus szerződéskötés), de ide sorolható az állami adatbázisokhoz való hozzáférés is (ingatlan-nyilvántartási rendszer).

A technikai és a műszaki specifikációk, illetve az üzleti feltételek részletei még nem teljeskörűen ismertek, ezek egyeztetése jelenleg is zajlik az érintett érdekképviseletekkel. Azonban az már biztos, hogy a korábban az állam által biztosított megoldásokat, mint például az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés), amelyre a pénzügyi szektorban is sok szolgáltatás épül, a DÁP bevezetésével párhuzamosan – az év végéig – kivezetik, így például az arra épülő kétfaktoros azonosítást biztosító ügyfélkaput is a DÁP azonosító váltja, vagyis az év hátralévő részében lesz tennivalója a törvény által kötelezetteknek.

