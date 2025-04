Tesla: a magyar vásárlókat nem érdekli a nemzetközi bojkott

A Tesla hazai eladásai ugyan valamelyest csökkentek az első negyedévben, de ez sokkal inkább annak köszönhető, hogy a Model Y frissített verziója csak március végén került a Váci úti szalonba. Tavaly is az Y lett a magyarok kedvenc elektromos autója, és összességében pozitívak a várakozásaik idénre is: meg kívánják őrizni és erősíteni a piaci részesedésüket az országban. Bár a világ számos pontján bojkottálják a márkát Elon Musk politikai aktivitása miatt, Magyarországon ennek nem érződik a hatása, a hivatalos importőr nem tapasztal változást a márka alapvetően pozitív megítélésében. Az MHC Mobility és a Tesla által közösen szervezett sajtóeseményen egy pár perc erejéig a ráncfelvarráson átesett Model Y-t, az ország legnépszerűbb elektromos autóját is kipróbálhattuk.

Az elektromos autók térnyerése folyamatos az európai országokban, igaz jóval lassabb ütemben, mint arra akár a döntéshozók, akár a gyártók számítottak. Magyarországon tavaly közel 50%-kal több, 8565 teljesen elektromos autó talált gazdára, amely a teljes értékesítés 7 százalékát adta. A teljesen elektromos típusok közül a Tesla Model Y és a Model 3 voltak a legnépszerűbbek, amelyek az összértékesítés közel negyedét adták. A Tesla penetráció döntő része ma is Budapesten, illetve Pest Vármegyében koncentrálódik, Nógrádban viszont csak valamivel több mint 500 modellt tartanak számon.

A skálázódás egyik legnagyobb hátráltatóját a töltőhálózat hiányossága jelenti,

vannak olyan teljes régiók, például Dél-Dunántúl, ahol szinte egyáltalán nem elérhető Tesla Supercharger, amely garantálni tudná a gyorstöltés lehetőségét.



Tesla Superchargerek Magyarországon (piros: meglévő, szürke: várható) Forrás: Tesla

Más szolgáltatók természetesen elérhetők, de ezeken a kútoszlopokon döntően nem lehet olyan gyorsan tölteni az autókat, mint 250 kW-al a saját töltőkön. A vállalat ezen természetesen változtatni kíván, szavazást írt ki arról, hogy a tulajdonosok hol látnának legszívesebben új Superchargereket, az igények alapján pedig folyamatosan bővítik a hálózatukat,

SIÓFOKON ÉS PÉCSEN IS VÁRHATÓK ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK.

Mikor jön már a Cybertruck?

A márka zászlóshajójának a Model Y és a Model 3 tekinthető, igaz a Tesla S és X már egy ideje nem is kapható a szalonban. A gyártó Európában továbbra is erre a két modellre kíván összpontosítani, az igen megosztó Cybertruck egyelőre nem kaphat forgalmi engedélyt az EU-ban, mivel a kerekei és a kormánymű nincsenek fizikai kapcsolatban egymással, csupán elektromotorokkal lehet vezérelni őket.

Ezt egyelőre túl kockázatos megoldásnak ítélik az európai döntéshozók.

Ugyanez a helyzet az önvezetés kérdésével is, amelyben a Tesla világszinten az élen jár. Az USA egyes államaiban gyakorlatilag autonóm módon közlekedhetnek az autói, erre azonban nálunk még várni kell.

Frissülő modellpaletta

A Tesla Model 3 2023-ban kapott egy komolyabb frissítést, amellyel tovább növekedett a hatótávja, már az alapverzióban is több mint 500 km, a legnagyobb akkuval szerelt hátsókerekes változat pedig már 700 km-t tud teljesíteni. Néhány kényelmi extrán kívül talán a legnagyobb újítás a hátsó utasok számára is elérhető interaktív képernyő, ahol a klímabeállításon kívül szórakoztató tartalmakat is lehet fogyasztani.

A Model Y Juniper névre keresztelt frissített verziója most érkezik a magyar utakra,

ennek apropóján egy villámtesztre is lehetőség nyílt, egy fél óra erejéig tudtuk vezetni az autót.

Elsőre a legszembetűnőbb változást az első és hátsó fényszórók átalakítása jelenti, már az autó teljes szélességében végigfutó fénycsíkokká váltak, illetve egyéb kisebb aerodinamikai módosítást is tettek, amely a korábbihoz képest, kiviteltől függően 5-10 százalékkal nagyobb hatótáv elérést teszi lehetővé.

Üdv újra indexkar

Az első ülések már nem csak fűtöttek, hanem szellőztetettek is, a hátsók pedig nem csak manuálisan, hanem elektromosan is dönthetők lettek. Egyel több külső kamerát kapott az autó, és fejlesztettek az audio rendszeren is, valamint néhány elem a beltérben és szellőzőrendszerben is megújult. A legfontosabb „újítás” viszont, hogy

a sokakat zavaró gombos indexkapcsolás helyett visszakerült a hagyományos bajuszkapcsoló a kormány mögé.



A Model 3 frissítéséhez hasonlóan az Y is megkapta a hátsó utasokat szórakoztató kijelzőt, frissített szoftvert és modernebb hardvert is. Aranyos, és egyben hasznos funkció a „Dog mode”, amikor kutyát hagyunk az autóban a kijelzőn üzen az autó a jószándékú állatmentőnek, hogy nem kell aggódni, kellemes idő van az autóban, és amúgy is hamarosan érkezik a gazdi.

A villámteszt során egy fullextrás összkerékhajtású Long Range verziót tesztelhettünk néhány perc erejéig. Aki már vezetett Teslát, nagyon sok újdonsággal felhasználói szinten nem találkozhat, értelemszerűen a már említett frissítések okozhatnak némi kellemes meglepetést (gondolok itt elsősorban az indexkarra, enteriőr elemekre és kényelmi funkciókra).

A kárpitok kellemesek, a beltér vállaltan minimalista, sötét színösszeállításban meglehetősen unalmas benyomást kelt, amit a változtatható hangulatvilágítással lehet kissé feldobni. A 4,8 másodperces gyorsulás 100-km/h-ra még mindig letaglózó, és

lássuk be, egy családi SUV esetében óriási túlzás is.

A családapák örömére a csomagtartó több mint alapesetben is több mint 600 liter és több mint 2 köbméteresre bővíthető.

Az autó hátsókerékhajtással, alap akkumulátorral 19 millió forint környékéről indul, míg a fullextrás, összkerekes, Long Range verzió a legfejlettebb önvezető csomaggal már 25 millió forint fölé kúszik. Európai és dél-koreai gyártók hada kínál ebben a szegmensben már elektromos SUV-t, akár többmillió forinttal olcsóbban, azonban

a Tesla vásárlás az Iphone-hoz hasonlóan bizonyos szempontból inkább vallási kérdés, mintsem praktikus választás eredménye.

Akit vonz a hi-tech felhasználói élmény vagy a kétségkívül remekül futó szoftver, és egy határozott identitással rendelkező autós közösségbe vágyik, továbbra is ezt fogja választani.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio