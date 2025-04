Már nem Kecskeméten készül az új Mercedes CLA

Portfolio 2025. április 15. 14:45

Magyarországon is bemutatkozott a legújabb Mercedes CLA, amely korábban az eladások alapján a márka egyik legnépszerűbb modellje volt. Az előző generációból több mint 3000 darab talált gazdára a magyar piacon, és a gyártó hasonló sikereket vár az új autótól is. Elsőként csak tisztán elektromos változatban érkezik, és közel 800 km-es hatótávot ígér, de a belsőégésű motort sem kell elengednie a vásárlóknak: mild hibrid rendszerrel is elérhető lesz az autó, dízelmotorral viszont már nem. Az autó hazai ára még nem ismert, de a legalacsonyabb összteljesítményű hibrid verzióban még akár népautóvá is válhat a szegmensben.