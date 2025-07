A humán tőke reneszánsza: hogyan írja át az AI a HR prioritásait?

Bár a HR szerepe formálisan egyre hangsúlyosabb a vállalatvezetésben, a stratégiai befolyás és a tényleges üzleti hatás között továbbra is tátong a szakadék. A generatív AI közben újraírja a játékszabályokat, így a személyzeti vezetők felé egyre nagyobb az elvárás, hogy egyensúlyt teremtsenek a költséghatékonyság, az innováció és az emberközpontúság vezérelve között. De milyen hatással van most a HR világára a mesterséges intelligencia, és a munkavállalók hogyan élik meg testközelből az alkalmazkodás folyamatát? A november 26-i HR (R)evolution konferencia ezekről a kérdésekről is szót ejt majd.