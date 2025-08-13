  • Megjelenítés
Új világ jön a bedőlt hiteleknél? Erős programmal érkezik a jubileumi Portfolio-EOS Követeléskezelési Trendek konferencia
Új világ jön a bedőlt hiteleknél? Erős programmal érkezik a jubileumi Portfolio-EOS Követeléskezelési Trendek konferencia

A Portfolio és EOS közös szervezésében immár 10. alkalommal kerül megrendezésre a Követeléskezelési Trendek konferencia, ahol vezető szakértők osztják meg tapasztalataikat a követeléskezelés legújabb trendjeiről, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a digitális megoldások alkalmazására. A jubileumi eseménynek 2025. szeptember 16-án a patinás Radisson Blu Béke Hotel ad otthont.

A Követeléskezelési Trendek 2025 konferencia idén is a szektor legaktuálisabb kérdéseire fókuszál, a Portfolio és EOS közös szervezésű rendezvénye tizedik alkalommal keresi a szektor vezető szakértőivel a hatékonyságnövelés és a versenyképesség irányait, főképp a kintlévőség-kezelésben alkalmazott mesterséges intelligencia és friss digitális megoldások jogi- technológiai- és pénzügyi aspektusaira fókuszálva.

Az esemény kiemelt témái között szerepel az EOS 2025-ös adós ügyfélkutatása, valamint a nemteljesítő hitelmegállapodásokról szóló új uniós irányelv magyar jogrendbe való átültetésének kihívásai.

Régóta számított a hazai követeléskezelői piac a 2023-as EU-s irányelv átültetésére a magyar jogrendbe, az uniós szabályozás ugyanakkor az eddigi magyar gyakorlattal ellentétben nem a követelések megvásárlását, hanem az állományok követelését, pontosabban "gondozását" szabályozza szigorúan.

Új világ jön a bedőlt hiteleknél: nagy horderejű törvényt fogadott el a parlament

Kiakadtak a követeléskezelők az új törvényen - A külföldieket hozza előnybe a kormány?

Emellett esettanulmányokon és külföldi tapasztalatokon keresztül ismerhetjük meg az AI és digitalizációs megoldások gyakorlati alkalmazását a követeléskezelésben. A konferencia kitér olyan izgalmas területekre is, mint az ügyfélélmény szerepe a behajtásban, a vállalati kintlévőség kezelés aktuális kihívásai, valamint a legfrissebb jogszabályi változások és hitelpiaci trendek.

Az előadók között találjuk Madár Istvánt, a Portfolio Csoport vezető elemzőjét, aki hazánk gazdasági kilátásait veszi górcső alá. Izer Norbert, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiacokért és digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója a felügyelet szemszögéből vizsgálja majd a követeléskezelési trendeket. Dr. Keller Péter, az EOS Faktor Zrt. csoportvezetője részletesen bemutatja majd, hogy alakul az NPL direktíva átültetése a magyar jogrendbe, míg Lencsés Tamás, az EOS Faktor ügyvezető igazgatója saját legfrissebb adós ügyfélkutatásukat ismerteti.

A konferencia teljes programja itt elérhető:

Információ és jelentkezés

A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai fejlődésre és kapcsolatépítésre egyaránt. Különösen ajánljuk ügyvezetőknek, pénzügyi és gazdasági vezetőknek, főkönyvelőknek, Credit Risk Managereknek, behajtási vezetőknek, valamint gazdasági, jogi és adózási szakembereknek.

Ne maradjon le erről a kivételes szakmai eseményről! A részvételhez és további információkért kérjük, látogasson el a konferencia weboldalára, ahol egyszerűen és gyorsan lefoglalhatja helyét ezen a kiemelkedő szakmai rendezvényen.

Címlapkép forrása: Portfolio

