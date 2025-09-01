Érkeznek a nyugdíjas utalványok – van áruház, ahol a 30 ezer forint akár 40 ezret is érhet

Hétfőn kezdődik, és október közepéig tart a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postai kézbesítése, ami után egészen december 31-éig lehet őket felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Van olyan áruház, ahol különösen megérheti a használatuk: az ALDI áruházakban például 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. Nem nehéz kiszámolni, hogy tudatosan fizetéssel, akár plusz 10 ezer forintnyi kupon is összegyűjthető.

Hétfőn kezdődik, és október közepéig tart a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postai kézbesítése. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a (226/2025. VII. 28.) kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár által a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó nyugdíjas élelmiszer-utalványt az ALDI áruházakban fordítják élelmiszer-vásárlásra,

1000 forintos ALDI-kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt. Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal,

és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.

A jogosultak egységesen ugyanazt a csomagot kapják meg: 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos és 2 darab 1000 forintos utalványt, amelyek összértéke 30 ezer forint.

Ha a jogosult ALDI vásárlók 10 vásárlásra osztják szét az utalványaikat, és alkalmanként 8000 forint felett vásárolnak, akkor összes 10 ezer forintnyi ALDI kupont is kaphatnak, ami jelentős tétel az eredeti összeghez képest.

Az ALDI nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images