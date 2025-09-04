Európa a zöld beruházások globális éllovasa lehetne, aminek farvizén Magyarország is felemelkedhet

A zöld átállás nem csak egy új trend, hanem az egyetlen lehetőség a hosszú távú fenntartható működésre, a versenyelőny megtartására és a gazdasági stabilitás biztosítására. A Zöld gazdasággal foglalkozott a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciájának első szekciója, melyben a magyar gazdaság útkereséséről beszélt Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Egyetlen szóval lehet leírni jelen pillanatban a világunkat, ez pedig a bizonytalanság.
Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, de a világ körülöttünk, a globális gazdasági ciklus nagyon nem néz ki jól. Van növekedés, de nincs benne lendület, így nehéz komolyabb, költséges, nagy beruházást megvalósítani.
A zöld beruházás viszont maraton, ami lassan térül meg – ebből a pillanatból nehéz elhinni, hogy igenis érdemes elkezdeni. Donald Trump klímapolitikája gyakorlatilag nem létezik, ugyanakkor egy kiváló lehetőség Európa számára, hogy belépjen ebbe az űrbe, amit az USA hagy maga után ezen a területen.
A magyar gazdaságot közelről megnézve az látszik, hogy jövőre lehet zsinórban a 4. év, amikor nem nő érdemben a gazdaság, ugyanakkor az infláció sem csökken. Ilyen környezetben nem lehet elvárni a magyar vállalatoktól, hogy zöld beruházásokat hajtsanak végre. Az ING várakozása szerint persze a gazdaság elindul felfelé, csak a tempó kérdéses, hiszen jelenleg sem a belső, sem a külső motorok nem működnek.
A legnagyobb baj az, hogy a bizalom hiánya blokkolja a fogyasztási potenciált,
összegezte a lényeget az elemző, ugyanis az adatok szerint 2018 óta óriási a bizalomvesztés a lakosság körében. Emellett sokkal kevesebb a beruházási érték valósul meg, és ez az arány folyamatosan csökken.
Egyelőre nem látszik a kiút, ami ezeket a folyamatokat megfordítaná. Ugyanakkor van remény, hiszen Virovácz Péter szerint nagy feladata Európának, hogy a zöld beruházásokat elkezdje az USA helyett, a magyar gazdaság ennek a folyamatnak a farvizén felemelkedhetne. Címlapkép: Portfolio
