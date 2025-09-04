  • Megjelenítés
Európa a zöld beruházások globális éllovasa lehetne, aminek farvizén Magyarország is felemelkedhet
Gazdaság

Európa a zöld beruházások globális éllovasa lehetne, aminek farvizén Magyarország is felemelkedhet

Portfolio
A zöld átállás nem csupán egy újabb gazdasági trend, hanem az egyetlen reális út a fenntartható működés, a versenyképesség és a stabilitás felé – ez volt a kiindulópontja a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia első szekciójának, amely a zöld gazdaság kihívásait és lehetőségeit járta körül. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint Európa előtt lehetőség nyílik arra, hogy az USA klímapolitikai űrét betöltve új lendületet adjon a fenntartható gazdasági növekedésnek, amelynek farvizén Magyarország is felemelkedhet.
Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

A zöld átállás nem csak egy új trend, hanem az egyetlen lehetőség a hosszú távú fenntartható működésre, a versenyelőny megtartására és a gazdasági stabilitás biztosítására. A Zöld gazdasággal foglalkozott a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciájának első szekciója, melyben a magyar gazdaság útkereséséről beszélt Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Egyetlen szóval lehet leírni jelen pillanatban a világunkat, ez pedig a bizonytalanság.

Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, de a világ körülöttünk, a globális gazdasági ciklus nagyon nem néz ki jól. Van növekedés, de nincs benne lendület, így nehéz komolyabb, költséges, nagy beruházást megvalósítani.

0W3A0339AkosKaiser
Portfolio Sustainable World 2025

A zöld beruházás viszont maraton, ami lassan térül meg – ebből a pillanatból nehéz elhinni, hogy igenis érdemes elkezdeni. Donald Trump klímapolitikája gyakorlatilag nem létezik, ugyanakkor egy kiváló lehetőség Európa számára, hogy belépjen ebbe az űrbe, amit az USA hagy maga után ezen a területen.

A magyar gazdaságot közelről megnézve az látszik, hogy jövőre lehet zsinórban a 4. év, amikor nem nő érdemben a gazdaság, ugyanakkor az infláció sem csökken.  Ilyen környezetben nem lehet elvárni a magyar vállalatoktól, hogy zöld beruházásokat hajtsanak végre. Az ING várakozása szerint persze a gazdaság elindul felfelé, csak a tempó kérdéses, hiszen jelenleg sem a belső, sem a külső motorok nem működnek.

A legnagyobb baj az, hogy a bizalom hiánya blokkolja a fogyasztási potenciált,

összegezte a lényeget az elemző, ugyanis az adatok szerint 2018 óta óriási a bizalomvesztés a lakosság körében. Emellett sokkal kevesebb a beruházási érték valósul meg, és ez az arány folyamatosan csökken.

Egyelőre nem látszik a kiút, ami ezeket a folyamatokat megfordítaná. Ugyanakkor van remény, hiszen Virovácz Péter szerint nagy feladata Európának, hogy a zöld beruházásokat elkezdje az USA helyett, a magyar gazdaság ennek a folyamatnak a farvizén felemelkedhetne. Címlapkép: Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton 20250522
Gazdaság
Hatalmas kamatcsökkentést lengetett be Nagy Márton a vállalatoknak
Pénzcentrum
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility