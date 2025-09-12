Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
Kiemelt témák és előadók
A roadshow Székesfehérváron veszi kezdetét, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról. Időpontok:
- szeptember 19. Székesfehérvár
- szeptember 22. Kecskemét
- szeptember 23. Sopron
- szeptember 24. Miskolc
- szeptember 25. Szeged
- szeptember 30. Pécs és Kaposvár
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Még több aktualitás első kézből
Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:
-
Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?
-
Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?
-
Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?
-
Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?
A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.
Ne maradjon le a székesfehérvári nyitórendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
