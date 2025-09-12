  • Megjelenítés
Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg azt a luxust, hogy akár egyetlen beruházás élénkítési eszközről is lemaradjanak. A Portfolio és KAVOSZ országos, 15 városra kiterjedő rendezvénysorozata kihagyhatatlan alkalom a finanszírozással és fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos legfrissebb információk begyűjtésére.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban
Szeptember 19-én rajtol a Kavosz főtámogatásával megvalósuló kkv-szektornak szóló finanszírozási rendezvénysorozat. Az első állomás Székesfehérvár. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Kiemelt témák és előadók

A roadshow Székesfehérváron veszi kezdetét, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról. Időpontok:

Még több aktualitás első kézből

Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:

  • Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?

  • Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?

  • Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?

  • Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?

A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.

Ne maradjon le a székesfehérvári nyitórendezvényről – regisztráljon még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio

