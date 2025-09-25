Piacszűkülés és munkaerőéhség között lavíroznak a borsodi cégek

A Széchenyi Kártya Program 25 éves működése történelmi mérföldkő a magyar gazdaság életében, hiszen mára a hazai kis- és középvállalkozások meghatározó finanszírozási eszközévé vált - hangsúlyozta Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának miskolci állomásán. Kitért arra is, hogy bár a nemrég bejelentett 3%-os visszavágás átmenetileg visszafogta az igénybevételt, várhatóan októbertől ismét kedvező lehetőségeket kínál majd a konstrukció, ráadásul még alacsonyabb kamatköltséggel.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gazdasági helyzetről szólva Bihall Tamás elmondta, hogy a helyi vállalkozások számára a legnagyobb kihívást a piacok jelentik, mind belföldi, mind külföldi viszonylatban. A világgazdasági zavarok különösen érzékenyen érintik a vármegye exportjának mintegy 80%-át adó nagyvállalatokat, mint a BorsodChem és a MOL Petrolkémia Zrt. Emellett a belföldi kereslet is megtorpant, ami főleg a kisebb cégeket és szolgáltatókat sújtja. A munkaerőpiac tekintetében vegyes a kép: bár általánosságban pangás tapasztalható, a vállalkozások folyamatosan keresnek minőségi munkaerőt az operátoroktól kezdve a szakmunkásokon át a mérnökökig és külkereskedelmi értékesítőkig. Bihall hangsúlyozta, ahhoz, hogy egy cég sikeresen működjön, nagyon fontos a naprakész tudás, a képzés. Véleménye szerint muszáj a vállalkozóknak is fejlődniük, nem dőlhetnek hátra, de a jó hír, hogy rengeteg – sokszor akár ingyenes lehetőség van számukra.
Ádám Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei VOSZ Szervezet elnöke Mahatma Gandhi gondolatával kezdte felszólalását:
A jövő mindig attól függ, hogy mit teszünk meg a jelenben.
Kiemelte, hogy minden vállalkozás számára eldöntendő kérdés, hogyan fejlessze tevékenységét a jelenlegi gazdasági helyzetben.
"Azt tudjuk mindannyian, hogy fejleszteni kell, digitalizálni kell, kutatásfejlesztés, innováció, ismerős szavak, mindenki számára, viszont van mellette egy gazdasági helyzet, és el kell dönteni azt, hogy ezt milyen forrásból, milyen formában és milyen jövőképpel fogjuk megtenni" - fogalmazott Ádám, hozzátéve, hogy a miskolci rendezvény átfogó képet kívánt nyújtani a vállalkozások számára elérhető finanszírozási lehetőségekről, beleértve a hitelezést, a tőkebevonási lehetőségeket és a tőzsdei megjelenést is. A VOSZ képviselője hangsúlyozta, hogy szervezetük különböző szolgáltatásokkal és tanácsadással segíti a vállalkozásokat a megfelelő hitelfelvételben és a sikeres működésben.
A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomások:
- szeptember 30. Pécs és Kaposvár
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:
- Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?
- Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?
- Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?
- Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?
A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.
Címlapkép forrása: Portfolio
