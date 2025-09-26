Idén is meghirdeti statisztikai versenyeit a KSH – Az adatműveltség az MI korában is elengedhetetlen

A hazai MI-stratégia új szakaszba lépett, ősszel már megjelennek az első mesterséges intelligenciára építő tananyagok az oktatásban – mondta Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos egy szakmai konferencián. A lépés a technológia használatának napi rutinná válása mellett aligha meglepő, ugyanakkor Kása Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Felhasználói kapcsolatok főosztályának vezetője felhívja rá a figyelmet, hogy az egyénre zúduló, soha nem látott mennyiségű információ értelmezése, rendszerezése és felelős felhasználása csak megfelelő adatműveltséggel lehetséges. A statisztikai jártasság előmozdítása érdekében a hivatal 2025-ben is megrendezi statisztikai versenyeit középiskolások és egyetemisták számára, amelyeken a fiatalok gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek az adatelemzés területén, miközben csapatmunkájukat is fejleszthetik.

A 2022 végén, a ChatGPT megjelenésével kezdődő generatív mesterséges intelligencia (MI) forradalom szintet lépett, a technológia felhasználása mára napi rutinná vált a felhasználók között. A KSH szakértője azonban felhívta a figyelmet, hogy az így kapott információkat érdemes fenntartásokkal kezelni.

Napjainkban az egyén soha nem látott mennyiségű információval találkozik, azonban ezek értelmezése, rendszerezése és felelős felhasználása csak megfelelő adatműveltséggel lehetséges. Az MI-eszközök hasznos támogatást nyújthatnak, de az eredmények értő befogadásához és a tudatos döntéshozatalhoz továbbra is szükséges a statisztikai alapok ismerete

– mondta a Portfolio-nak Kása Katalin, a hivatal Felhasználói kapcsolatok főosztályának vezetője, és hozzátette, hogy a statisztikai tudás gyakorlati alkalmazása ma fontosabb, mint valaha. Az adatokkal átszőtt világban a statisztikai ismeretek jelentősége nem szűkül, hanem felértékelődik.

Minél több információ érhető el, annál nagyobb szükség van arra, hogy képesek legyünk az adatok mögötti összefüggéseket megérteni, a forrásokat kritikusan vizsgálni és az eredményeket felelősen alkalmazni

– tette hozzá, továbbá kiemelte, hogy az MI és más digitális eszközök támogatják az adatfeldolgozást, de az adatok értelmezéséhez és megfelelő felhasználásához továbbra is nélkülözhetetlen a statisztikai műveltség. Ez segít eligazodni a mindennapokban – legyen szó gazdasági kérdésekről, társadalmi jelenségek megértéséről vagy akár személyes döntésekről.

A KSH idén immár 12. alkalommal hirdeti meg a STAT WARS versenyt középiskolások számára, valamint 8. alkalommal a STAT WARS UNI vetélkedőt felsőoktatásban tanuló hallgatóknak. Az egyetemistáknak szóló megmérettetés szervezésében 2023-tól a Magyar Nemzeti Bank (MNB), 2025-től pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is közreműködik.

A versenyek célja, hogy a fiatalok ne csupán fogyasztói legyenek a statisztikai adatoknak, hanem képesek legyenek azok kritikus értelmezésére is.

„A statisztika nem pusztán számok halmaza: egy eszköz arra, hogy a társadalmi és gazdasági jelenségek között jobban eligazodjunk. Az MI korában a statisztikai műveltség az egyik szilárd alap, amelyre a technológiai megoldások épülhetnek”– mondta Kovács Julianna, a KSH Kommunikációs főosztályának vezetője és hozzátette: "Fontos azt is látni, hogy amit a KSH statisztikának hív, az már nemcsak egy szűk tudományterületet jelent, hanem magában foglalja a legtágabb értelemben vett adattudomány művelését is a hivatal tevékenységeinek szerves és alapvető részeként.”

A STAT WARS versenyek résztvevői gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek az adatgyűjtés, - elemzés és -értelmezés területén, valamint megismerkedhetnek az adatbázisok használatával és a statisztikai adatok gyakorlati alkalmazásával. A versenyzők elméleti tudásukat problémaorientált és kritikus gondolkodást igénylő, összetett, de gyakran játékos statisztikai feladványok megoldásával fejleszthetik, miközben csapatmunkára és együttműködésre való készségüket is próbára tehetik.

A STAT WARS középiskolai versenyre 4 fős csapatok (+ 1 felkészítő tanár) jelentkezését várják az ország bármely középfokú iskolájából. A megmérettetés során két korosztályban (9–10. évfolyam, valamint 11. és magasabb évfolyam) versenyeznek a tanulók. Három online forduló és egy személyes részvételt igénylő döntő után hirdetik ki a nyerteseket a Statisztikai Palotában. A verseny az Eurostat által szervezett Európai Statisztikai Verseny (European Statistics Competition - ESC) nemzeti fordulójának felel meg, az első két helyezett csapat kvalifikálja magát az európai szakaszba. A 2023-as ESC fináléjában 19 ország 5208 csapata közül bronzéremig jutottak a magyar diákok.

A korábbi évek magyar döntőiben olyan játékos feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak, mint például

oszlopdiagram készítése szörp hosszú hengerekbe töltésével, a korábban kiszámított adatoknak megfelelő arányban

mini szabadulószoba

adathalászat – megfelelő adatok kipecázása egy medencéből az adott kérdésnek megfelelően

képzeletbeli családi költségvetés készítése

statisztikai képrejtvények megfejtése

A KSH által az egyetemistáknak szervezett vetélkedő globális szinten is kuriózum

A STAT WARS UNI versenyre maximum három fős csapatok jelentkezhetnek. A hallgatók két kategóriában (BA/BSc és MA/MSc) és összesen négy fordulóban mérhetik össze tudásukat a gazdasági, társadalmi és területi adatok feldolgozása és megjelenítése terén. Az első három forduló itt is elektronikus formában zajlik, majd a legjobb 5-5 csapat jut be a döntőbe. A fináléban a versenyzőknek egy óra áll rendelkezésükre egy komplex, statisztikai témájú feladat megoldására, amelyet aztán tíz percben kell prezentálniuk a zsűri előtt.

A STAT WARS UNI zsűrijében egyetemi oktatók, valamint a KSH, az MNB és a MEKH szakértői foglalnak helyet. Az első három helyezett csapat pénzjutalomban részesül. Nemzetközi viszonylatban is ritkaságszámba megy, hogy egy nemzeti statisztikai hivatal kizárólag felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók részére hirdessen statisztikai versenyt – hasonlóra csak Olaszországban és Kanadában van példa, ahol statisztikai témájú poszterek készítésében versenyezhetnek a hallgatók.

Mindkét versenyre 2025. szeptember 8. és október 5. éjfél között lehet nevezni a KSH weboldalán található online jelentkezési lap kitöltésével.

A KSH stratégiai célkitűzéseinek egyik kulcseleme a statisztikai jártasság terjesztése és a statisztika tudományág népszerűsítése a nagyközönség, különösen a fiatalabb generációk körében.

A 2024/2025-ös tanévben a STAT WARS középiskolai versenyen 1600 diák, míg a STAT WARS UNI-n 143 csapatban mintegy 430 hallgató vett részt, és tette próbára tudását. A statisztikai versenyek révén a diákok és hallgatók betekintést nyerhetnek a KSH működésébe és tevékenységének jelentőségébe is. Érdekesség, hogy a korábbi résztvevők közül többen később a hivatalnál helyezkedtek el, ami jól mutatja, hogy a versenyeknek a jövő statisztikus generációjának kinevelésében is kiemelt szerepük van. A szervezők mindkét verseny követelményeit az érintett korcsoport tudásszintjéhez igazítják.

A cikk megjelenését a KSH támogatta. A középiskolai vetélkedőre itt, az egyetemistáknak szóló versenyre itt lehet regisztrálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images