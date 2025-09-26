Kaposvárra látogat a Portfolio és a Kavosz országjáró rendezvénysorozata: fókuszban a vállalatfinanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ Zrt. közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Kaposváron folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által megvalósított Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.
Csizmadia Gábor, elnök, VOSZ Somogy Vármegyei Szervezete
dr. Balog Ádám, alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke
Hörömpöli-Tóth Levente, újságíró, Portfolio Csoport
Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
Következő helyszínek, időpontok:
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Ne maradjon le a kaposvári rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
Jól sikerült a legnagyobb svéd digitális bank debütálása.
Vállalkozásfejlesztés és finanszírozás: új lehetőségek a kkv-k számára a bizonytalan gazdasági környezetben
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának miskolci állomásán jártunk.
Kirobbant a belháború Brüsszelben – egymásnak esett az EU két csúcsintézménye
Eszkalálódott az évek óta tartó konfliktus.
Egy hónapra leáll egy atomerőmű a magyar határ közelében
Eredetileg 40 évre tervezték, de még 20 évet kapott.
Kihagyhatatlan esemény, páratlan előadókkal - Végleges a Private Health Forum programja
Ez a kilencedik ilyen konferencia a sorban, és minden eddigit felülmúl.
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
A magyar céget kevésbé érintheti.
Örömhír Nagy Mártontól a nyugdíjasoknak: kétmillióan már megkapták a kormány ajándékát
Már csak 400 ezer magyarnak kell lesnie a postást.
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?