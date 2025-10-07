Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Szombathelyen folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Ács Zoltán, Magyar Fintech Szövetség, elnök, MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató-helyettes
Cseri József, Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
dr. Balog Ádám, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, alelnök, KAVOSZ Zrt., igazgatóság elnöke
Hörömpöli-Tóth Levente, Portfolio Csoport, újságíró
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Perlusz László, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, főtitkár
Szárnyas János, VOSZ Vas Vármegyei Szervezete, elnök
Következő helyszínek, időpontok:
Ne maradjon le a szombathelyi rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelést a Jaguar Land Rover
Jelentős veszteségeket szenvedett a cég a leállás alatt.
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
A negyedik hónapja esnek az ipari megrendelések.
Több száz millió forintot zsebelt be két budapesti főorvos: illegális pénztárral csalták ki a betegektől a pénzt
Három embert tartóztatott le a rendőrség.
Megszólaltak a meteorológusok: emiatt rekedtek több százan a Mount Everesten
Nem is annyira szokatlan jelenség.
Harold James: Az új globalizáció azoké lesz, akik mernek kezdeményezni
A professzor a Portfolio konferenciáján beszélt.
Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége
Több tiltás ellenére is a volán mögé ült.
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Vizsgálatot indította a SEC.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start eges feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.