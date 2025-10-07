Elérhetőbb, mint gondolnád: nem csak a generációváltáskor jöhet jól a vagyonkezelés

A globális vagyonkezelés iparága ma egyszerre reagál makrogazdasági, társadalmi és technológiai változásokra. A tartósan magas kamatszintek, a geopolitikai feszültségek és a digitalizáció ugyanakkor együttesen egy olyan új környezetet teremtenek, ahol a hagyományos befektetési stratégiák mellett egyre nagyobb teret nyernek a testre szabott megoldások.

Nyugaton már a reneszánszát éli

„A hazai és nemzetközi stratégiákat napjainkban több, egymással összefonódó trend formálja” – mondja Nagy Attila, a HOLD Alapkezelő vezető online vagyonkezelője a Portfolio-nak. „A fix hozamú eszközök ismét vonzó alternatívát jelentenek, a részvénypiacokon pedig a szektorális és régiós diverzifikáció kap nagyobb hangsúlyt, emellett pedig a technológiai innováció – különösen a mesterséges intelligencia és az adatalapú elemzés – is érdemi hatással van a gyakorlatra” – vélekedik a szakember, aki szerint a fiatalabb generációk nagyobb nyitottságot mutatnak az alternatív eszközosztályok iránt, miközben a klasszikus vagyonmegőrzési stratégiák továbbra is kulcsszerepet játszanak az idősebb korosztályoknál.

Illés István, az Apelso Trust partnere szerint Nyugat-Európában ismét reneszánszukat élik a bizalmi vagyonkezelések, ahol az eseti, megbízás alapú struktúrával ellentétben a vagyon a vagyonkezelő tulajdonába kerül.

„A felelős vagyongazdálkodás központi elem az Y-generáció számára, amelynek képviselői egyre inkább keresik professzionális vagyonkezelők szolgáltatását” – emeli ki.

A demokratizálódás Magyarországon is érzékelhető: a belépési küszöb csökken, és mind többen fedezik fel, hogy a vagyonkezelés nem csak az „ultragazdagok” kiváltsága.

Több, mint adóoptimalizálás

Magyarországon a vagyonkezelés fogalmát jelenleg jobbára még mindig félreértelmezik.

A köztudatban tévesen sajnos a gazdagok adótervezési eszközeként él, holott a legtöbb országban széles körben elérhető öngondoskodási eszköz

– hangsúlyozza Illés István. Az Apelso Trustnál már 150 millió forinttól létrehozható bizalmi vagyonkezelés, amely nemcsak a befektetések biztonságát, hanem a családtagokról való hosszú távú gondoskodást is szolgálja. „Tipikus cél a gyermekek, unokák támogatása, a passzív jövedelem biztosítása vagy akár sérült családtagról való gondoskodás” – mutat rá a szakember az intézmény sokszínű alkalmazhatóságára.

A hazai pénzügyi kultúrában azonban egyelőre komoly lemaradás érzékelhető ezen a téren is. Nagy Attila szerint „a magyar társadalomban a befektetési-megtakarítási hajlandóság is igen alacsony, a lakosság kisebb százalékának van megfelelő pénzügyi tudatossága és akkora bevétele, hogy érdemben tudjon megtakarítani.” A HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) ugyanakkor szélesebb rétegeket ér el, nem utolsósorban a 100 ezer forintos belépési küszöbnek köszönhetően.

Sokszor nincs megfelelő utód, amire fel kell készülni

A vagyonkezelés egyik legszenzitívebb alkalmazási területe a vállalati generációváltás. Magyarországon a kérdés különösen aktuális, hiszen a rendszerváltás után alapított cégek jellemzően most kerülnek abba a korba, amikor az alapítók visszavonulása elkerülhetetlen. Az átadás azonban sokszor nem tervezett, és ez súlyos következményekkel járhat.

„Az európai és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol az utódlás felkészületlenül következik be, a cégek nyolcvan százaléka csődbe megy az átadást követő egy-két évben” – figyelmeztet Mézes-Lendvai Dorottya.

„A legnagyobb akadály nem a stratégiai döntésekben, hanem az érzelmi tényezőkben rejlik.

Az utódlás sikere a fejekben dől el: azon múlik, hogy megszületik-e a bizalom az új vezető felé, el tudja-e engedni az alapító a napi szintű irányítást, és sikerül-e közös célokat meghatározni

– mutat rá a generációs együttműködés fejlesztő szakember.

Illés István hozzáteszi, hogy a vagyonkezelő szerepe éppen abban áll, hogy stratégiai keretet adjon a folyamatnak. „Az ügyvédek, befektetési tanácsadók klasszikus megbízottak: őket utasítani kell. A stratégiát azonban az ügyfélnek kell kitalálnia – márpedig ez gyakran hiányzik. Ilyenkor tud belépni a professzionális vagyonkezelő, aki kézben tartja a cégstratégiát és képviseli a családot a menedzsmenttel szemben” – hangsúlyozza.

Túllépni a sérelmeken

A HOLD tapasztalatai szerint a folyamat rendkívül komplex, és nem csupán a céges vagyon átadásáról szól. „Az átadás a cégen kívüli magánvagyon, vagy éppen holdingba tömörített céges vagyon kezelésének átadását is jelenti” – mutat rá Nagy Attila. Szerinte a szülőknek tudatos stratégiát kell építeniük, és olyan kérdésekben kell dönteniük, mint hogy egyben maradjon-e a vagyon, vagy inkább minden örökös külön próbáljon boldogulni.

A családi cég átadásának előkészítésében egy, a céges működést és a családi viszonyokat is jól átlátó tanácsadó, míg a családi likvid vagyonának átadásának folyamatában egy sok éves múlttal rendelkező privátbankári kapcsolat aranyat érhet

– összegez Nagy Attila.

A megállapítást Mézes-Lendvai Dorottya azzal egészíti ki, hogy a tulajdonos és az utódok közötti közös alapok megtalálásához célravezető lehet mediációs szakember bevonása is, hiszen a feszültségek feloldására, a múltbeli sérelmek és érzelmi elakadások kezelésére, számos jó gyakorlat áll a rendelkezésre.

