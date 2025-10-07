Elérhetőbb, mint gondolnád: nem csak a generációváltáskor jöhet jól a vagyonkezelés

A globális vagyonkezelés iparága ma egyszerre reagál makrogazdasági, társadalmi és technológiai változásokra. A tartósan magas kamatszintek, a geopolitikai feszültségek és a digitalizáció ugyanakkor együttesen egy olyan új környezetet teremtenek, ahol a hagyományos befektetési stratégiák mellett egyre nagyobb teret nyernek a testre szabott megoldások.
Nyugaton már a reneszánszát éli
„A hazai és nemzetközi stratégiákat napjainkban több, egymással összefonódó trend formálja” – mondja Nagy Attila, a HOLD Alapkezelő vezető online vagyonkezelője a Portfolio-nak. „A fix hozamú eszközök ismét vonzó alternatívát jelentenek, a részvénypiacokon pedig a szektorális és régiós diverzifikáció kap nagyobb hangsúlyt, emellett pedig a technológiai innováció – különösen a mesterséges intelligencia és az adatalapú elemzés – is érdemi hatással van a gyakorlatra” – vélekedik a szakember, aki szerint a fiatalabb generációk nagyobb nyitottságot mutatnak az alternatív eszközosztályok iránt, miközben a klasszikus vagyonmegőrzési stratégiák továbbra is kulcsszerepet játszanak az idősebb korosztályoknál.
Illés István, az Apelso Trust partnere szerint Nyugat-Európában ismét reneszánszukat élik a bizalmi vagyonkezelések, ahol az eseti, megbízás alapú struktúrával ellentétben a vagyon a vagyonkezelő tulajdonába kerül.
„A felelős vagyongazdálkodás központi elem az Y-generáció számára, amelynek képviselői egyre inkább keresik professzionális vagyonkezelők szolgáltatását” – emeli ki.
A demokratizálódás Magyarországon is érzékelhető: a belépési küszöb csökken, és mind többen fedezik fel, hogy a vagyonkezelés nem csak az „ultragazdagok” kiváltsága.
Több, mint adóoptimalizálás
Magyarországon a vagyonkezelés fogalmát jelenleg jobbára még mindig félreértelmezik.
A köztudatban tévesen sajnos a gazdagok adótervezési eszközeként él, holott a legtöbb országban széles körben elérhető öngondoskodási eszköz
– hangsúlyozza Illés István. Az Apelso Trustnál már 150 millió forinttól létrehozható bizalmi vagyonkezelés, amely nemcsak a befektetések biztonságát, hanem a családtagokról való hosszú távú gondoskodást is szolgálja. „Tipikus cél a gyermekek, unokák támogatása, a passzív jövedelem biztosítása vagy akár sérült családtagról való gondoskodás” – mutat rá a szakember az intézmény sokszínű alkalmazhatóságára.
A hazai pénzügyi kultúrában azonban egyelőre komoly lemaradás érzékelhető ezen a téren is. Nagy Attila szerint „a magyar társadalomban a befektetési-megtakarítási hajlandóság is igen alacsony, a lakosság kisebb százalékának van megfelelő pénzügyi tudatossága és akkora bevétele, hogy érdemben tudjon megtakarítani.” A HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) ugyanakkor szélesebb rétegeket ér el, nem utolsósorban a 100 ezer forintos belépési küszöbnek köszönhetően.
Sokszor nincs megfelelő utód, amire fel kell készülni
A vagyonkezelés egyik legszenzitívebb alkalmazási területe a vállalati generációváltás. Magyarországon a kérdés különösen aktuális, hiszen a rendszerváltás után alapított cégek jellemzően most kerülnek abba a korba, amikor az alapítók visszavonulása elkerülhetetlen. Az átadás azonban sokszor nem tervezett, és ez súlyos következményekkel járhat.
„Az európai és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol az utódlás felkészületlenül következik be, a cégek nyolcvan százaléka csődbe megy az átadást követő egy-két évben” – figyelmeztet Mézes-Lendvai Dorottya.
„A legnagyobb akadály nem a stratégiai döntésekben, hanem az érzelmi tényezőkben rejlik.
Az utódlás sikere a fejekben dől el: azon múlik, hogy megszületik-e a bizalom az új vezető felé, el tudja-e engedni az alapító a napi szintű irányítást, és sikerül-e közös célokat meghatározni
– mutat rá a generációs együttműködés fejlesztő szakember.
Illés István hozzáteszi, hogy a vagyonkezelő szerepe éppen abban áll, hogy stratégiai keretet adjon a folyamatnak. „Az ügyvédek, befektetési tanácsadók klasszikus megbízottak: őket utasítani kell. A stratégiát azonban az ügyfélnek kell kitalálnia – márpedig ez gyakran hiányzik. Ilyenkor tud belépni a professzionális vagyonkezelő, aki kézben tartja a cégstratégiát és képviseli a családot a menedzsmenttel szemben” – hangsúlyozza.
Túllépni a sérelmeken
A HOLD tapasztalatai szerint a folyamat rendkívül komplex, és nem csupán a céges vagyon átadásáról szól. „Az átadás a cégen kívüli magánvagyon, vagy éppen holdingba tömörített céges vagyon kezelésének átadását is jelenti” – mutat rá Nagy Attila. Szerinte a szülőknek tudatos stratégiát kell építeniük, és olyan kérdésekben kell dönteniük, mint hogy egyben maradjon-e a vagyon, vagy inkább minden örökös külön próbáljon boldogulni.
A családi cég átadásának előkészítésében egy, a céges működést és a családi viszonyokat is jól átlátó tanácsadó, míg a családi likvid vagyonának átadásának folyamatában egy sok éves múlttal rendelkező privátbankári kapcsolat aranyat érhet
– összegez Nagy Attila.
A megállapítást Mézes-Lendvai Dorottya azzal egészíti ki, hogy a tulajdonos és az utódok közötti közös alapok megtalálásához célravezető lehet mediációs szakember bevonása is, hiszen a feszültségek feloldására, a múltbeli sérelmek és érzelmi elakadások kezelésére, számos jó gyakorlat áll a rendelkezésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelést a Jaguar Land Rover
Jelentős veszteségeket szenvedett a cég a leállás alatt.
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
A negyedik hónapja esnek az ipari megrendelések.
Több száz millió forintot zsebelt be két budapesti főorvos: illegális pénztárral csalták ki a betegektől a pénzt
Három embert tartóztatott le a rendőrség.
Megszólaltak a meteorológusok: emiatt rekedtek több százan a Mount Everesten
Nem is annyira szokatlan jelenség.
Harold James: Az új globalizáció azoké lesz, akik mernek kezdeményezni
A professzor a Portfolio konferenciáján beszélt.
Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége
Több tiltás ellenére is a volán mögé ült.
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Vizsgálatot indította a SEC.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start eges feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.