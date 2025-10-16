  • Megjelenítés
Orbán Viktor véletlenül elárult egy fontos dátumot
Gazdaság

Orbán Viktor véletlenül elárult egy fontos dátumot

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök egy egyiptomi békekonferencián akaratlanul felfedhette a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozójának időpontját, amikor a Fox News kamerái előtt november 8-i washingtoni látogatásáról beszélt - írja a Telex.

A magyar kormányfő és az amerikai elnök közötti találkozóról már hónapok óta keringenek információk, azonban a pontos dátum és helyszín eddig nem volt nyilvános. A Fox News felvételén azonban jól hallható, amint Orbán Viktor odalép Trumphoz, és közli vele:

November 8-án Washingtonban leszek.

A videóban rögzített pillanat akkor történt, amikor az amerikai elnök arra kérte az újságírókat, hogy hagyják el a termet. A felvétel 40. percénél tisztán kivehető a magyar miniszterelnök megjegyzése.

Orbán Viktor korábban a Mandinernek adott interjújában csak annyit árult el, hogy "találkozó az lesz, nem is olyan soká", de sem a pontos dátumot, sem a helyszínt nem közölte. A kormányfő akkor azt is elmondta, hogy a megbeszélés tematikája már 80 százalékban elkészült, és elsősorban gazdasági kérdésekről, főként a Magyarországra érkező amerikai beruházásokról szóló gazdasági csomagról fognak tárgyalni.

