Orbán Viktor véletlenül elárult egy fontos dátumot

A magyar kormányfő és az amerikai elnök közötti találkozóról már hónapok óta keringenek információk, azonban a pontos dátum és helyszín eddig nem volt nyilvános. A Fox News felvételén azonban jól hallható, amint Orbán Viktor odalép Trumphoz, és közli vele:
November 8-án Washingtonban leszek.
A videóban rögzített pillanat akkor történt, amikor az amerikai elnök arra kérte az újságírókat, hogy hagyják el a termet. A felvétel 40. percénél tisztán kivehető a magyar miniszterelnök megjegyzése.
Orbán Viktor korábban a Mandinernek adott interjújában csak annyit árult el, hogy "találkozó az lesz, nem is olyan soká", de sem a pontos dátumot, sem a helyszínt nem közölte. A kormányfő akkor azt is elmondta, hogy a megbeszélés tematikája már 80 százalékban elkészült, és elsősorban gazdasági kérdésekről, főként a Magyarországra érkező amerikai beruházásokról szóló gazdasági csomagról fognak tárgyalni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Fordulat a hétvégi időjárásban: vasárnap reggel fagypont alá zuhanhat a hőmérséklet
Előkerülhetnek a vastagabb kabátok.
Itt a részvénycsokor, ami a következő hónapok nagy durranása lehet – Öveket becsatolni!
A nemzetbiztonsági portfólió.
Megdöbbentő javaslatot fogadott el az eurózóna fekete báránya
A parlament a lakosság tiltakozását is figyelmen kívül hagyta.
Kimondta Budanov: bármi lesz, Ukrajna nem fog többé békében élni
Az orosz fenyegetés a közeljövőben biztos nem fog elmúlni, akkor se, ha sikerül lezárni a háborút.
Fontos adatok jöttek az USA-ból
Az amerikai jegybank még azért működik.
Az IMF kemény üzenetet küldött: veszélyes úton jár az ázsiai ország
Nagy baj lehet a költekezésből.
Európa is megfizeti a kínai-amerikai kikötőharc árát
Az USA-val folytatott kínai adok-kapoknak sokadik eleme csattan az EU tagállamain.
Visszahívott egy fűszert a gyártója
Senki ne fogyassza el!
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.