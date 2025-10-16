Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány

Nagy gyomrost jelentett idén a magyar állattenyésztésnek a ragadós száj- és körömfájás felbukkanása, arról azonban eddig még csak kevés szó esett, hogy pontosan hogyan sikerült megfékezni a járvány terjedését. Az Alapvetés podcast mai epizódjában Jánosa Tibor, az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. Biosecurity Divíziójának igazgatója beszélt a háttérben zajló emberfeletti küzdelem részleteiről.

Az elmúlt néhány év a magyar állattenyésztést és az állattartás higiéniai gyakorlatát egyaránt kemény próbák elé állította, hiszen a madárinfluenza, az afrikai sertéspestis, a ragadós száj- és körömfájás, a kiskérődzők pestise és a kéknyelv szinte egymásnak adták át a kilincset. Ahogyan arra Jánosa Tibor, az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. Biosecurity Divíziójának igazgatója az Alapvetés podcastban rámutatott,

a korábbi időszakból nem is emlékszik olyanra, hogy ennyi állatfaj esetében ennyi különféle kórokozó egyszerre lett volna jelen Magyarországon, ami a telepek napi rutinjában és a higiéniai teendők kapcsán is jelentős változásokat hozott.

De vajon a száj- és körömfájás megjelenését követő első sokk után hogyan zajlott az emberfeletti munka? Milyen lépésekre volt szükség ahhoz, hogy Magyarország újra elérhesse mentes státuszát? Változott-e az állattartók higiéniához való hozzáállása? És tényleg számolni kell azzal, hogy most már bármikor bármilyen állatbetegség felbukkanhat? Az Alapvetés podcast mai adásában ezekről a kérdésekről is szó esik.

Az epizód megjelenését az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images