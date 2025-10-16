  • Megjelenítés
Podcast

Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány

agrarszektor.hu
Nagy gyomrost jelentett idén a magyar állattenyésztésnek a ragadós száj- és körömfájás felbukkanása, arról azonban eddig még csak kevés szó esett, hogy pontosan hogyan sikerült megfékezni a járvány terjedését. Az Alapvetés podcast mai epizódjában Jánosa Tibor, az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. Biosecurity Divíziójának igazgatója beszélt a háttérben zajló emberfeletti küzdelem részleteiről.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt néhány év a magyar állattenyésztést és az állattartás higiéniai gyakorlatát egyaránt kemény próbák elé állította, hiszen a madárinfluenza, az afrikai sertéspestis, a ragadós száj- és körömfájás, a kiskérődzők pestise és a kéknyelv szinte egymásnak adták át a kilincset. Ahogyan arra Jánosa Tibor, az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. Biosecurity Divíziójának igazgatója az Alapvetés podcastban rámutatott,

a korábbi időszakból nem is emlékszik olyanra, hogy ennyi állatfaj esetében ennyi különféle kórokozó egyszerre lett volna jelen Magyarországon, ami a telepek napi rutinjában és a higiéniai teendők kapcsán is jelentős változásokat hozott.

KÖVESS MINKET

De vajon a száj- és körömfájás megjelenését követő első sokk után hogyan zajlott az emberfeletti munka? Milyen lépésekre volt szükség ahhoz, hogy Magyarország újra elérhesse mentes státuszát? Változott-e az állattartók higiéniához való hozzáállása? És tényleg számolni kell azzal, hogy most már bármikor bármilyen állatbetegség felbukkanhat? Az Alapvetés podcast mai adásában ezekről a kérdésekről is szó esik.

Az epizód megjelenését az Alphavet Állatgyógyászati Zrt. támogatta.

Kapcsolódó cikkünk

Hollósi Dávid: nagy lesz a verseny a jó ügyfelekért a bankok között

Halálos kórság terjed a magyar határ közelében, az emberre is veszélyt jelent

Hivatalos: megszabadult Magyarország a ragadós száj- és körömfájástól

Itt vannak a részletek a ragadós száj- és körömfájás járvány károsultjainak támogatásáról

Vége a megszokásoknak, sürgősen változtatniuk kell az állattartóknak is

Sorozatos mélyütések az agráriumban – Mikor jöhet a várva várt fordulat?

Száj és körömfájás: már látni a fényt az alagút végén

Száj-és körömfájás: megszűntek a korlátozások a szlovák és osztrák határon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Léder Tamás (MBH Bank, digitális üzleti kompetenciák igazgatója), Fischer Bálint (Dorsum, üzletfejlesztési igazgató) és Szabó Dávid (Decent Investments, HOLD Alapkezelő, portfóliómenedzser)
Podcast
Kriptopiac 2026: biztos, hogy jó irányba tart a szabályozás?
Pénzcentrum
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility