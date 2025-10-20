Szolnokon zárul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás és a Demján Sándor Tőkeprogram

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Szolnokon zárul, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Lits József, elnök, Ellenőrző Bizottság, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete
Sziráki András, elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vörös-Gubicza Zsanett, szolgáltatásfejlesztési és projekt igazgató, VOSZ
Mészáros Ádám, vezérigazgató-helyettes, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság
Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.
Halápi Dóra, partner, Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás
Lakatos Gergely, ügyvezető, Rockwood Quantum
Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
