Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon

A hét első felében, a lehűlés a magasabban fekvő területeken már megtette a hatását: a Kékestetőn és Bánkúton már kedd reggelre kifehéredett a táj.

A Weather on Maps bejegyzése szerint a nagyobbnak látszik az egyetértés az időjárási modellekben, hogy

a hétvégén a hótakaró nagyobb területen maradhat meg az országban átmeneti jelleggel.

A GFS modell által előrejelzett hóvastagság a régióban. Ez a modell vastagabb hótakarót jósol Magyarországra. Kép forrása: Weather on Maps

Tegnap még a Dunántúl tűnt a leghavasabb területnek, ez a zóna mára kelet felé kiterjedt és némileg át is helyeződött. A mostani modellfutások alapján nemcsak a Dunántúli-, hanem az Északi-középhegységben is szép hótakaró képződhet a hét utolsó három napján

- áll a meteorológiai portál bejegyzésében.

A radarképes előrejelzés alapján már csütörtök napközben elkezdődhet a csapadékhullás az ország északnyugati felén, amely péntekre virradó éjjel az Alpokalján és a Bakonyban válthat havazásba. Ezt követően gyengül a csapadék az országban, majd újabb hullám szombatra várható:

ekkor a Tiszántúl kivételével a havazás lehet a jellemző, a legtöbb helyen ekkortól alakulhat ki hótakaró is.

Vasárnapra az ország nagy részén a csapadék megszűnik, a Tiszántúlon eshet még kevés hó.

Jövő hét elején átmeneti enyhülés, majd újabb mediterrán ciklon éri el hazánkat. Összességében nagyon bizonytalan napok következnek, akár igazi téli kimenetellel

- összegezték a helyzetet a meteorológusok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio