  • Megjelenítés
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Gazdaság

Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon

Portfolio
Ahogy arra már számítani lehetetett az időjárás-előrejelzések alapján, a hét elején érkező hidegfronttal sarki eredetű légtömegek érték el hazánkat. Az előrejelzések korábban már számoltak azzal a lehetőséggel, hogy helyenként havas eső, havazás is kialakulhat az országban. A Weather on Maps legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint az időjárási modellezések szerint nagyobb területen alakulhat ki hótakaró az országban.

A hét első felében, a lehűlés a magasabban fekvő területeken már megtette a hatását: a Kékestetőn és Bánkúton már kedd reggelre kifehéredett a táj.

A Weather on Maps bejegyzése szerint a nagyobbnak látszik az egyetértés az időjárási modellekben, hogy

a hétvégén a hótakaró nagyobb területen maradhat meg az országban átmeneti jelleggel.

havazás-hó-hétvége-magyarország-időjárás-előrejelzés
A GFS modell által előrejelzett hóvastagság a régióban. Ez a modell vastagabb hótakarót jósol Magyarországra. Kép forrása: Weather on Maps

Tegnap még a Dunántúl tűnt a leghavasabb területnek, ez a zóna mára kelet felé kiterjedt és némileg át is helyeződött. A mostani modellfutások alapján nemcsak a Dunántúli-, hanem az Északi-középhegységben is szép hótakaró képződhet a hét utolsó három napján

Még több Gazdaság

Telekom: a marketing szakmának az AI korában morális irányt kell mutatnia

Vámháború: jön az újabb csata von der Leyen és Donald Trump között

Itt az új rekord: megindultak külföldre a magyar fiatalok

- áll a meteorológiai portál bejegyzésében.

A radarképes előrejelzés alapján már csütörtök napközben elkezdődhet a csapadékhullás az ország északnyugati felén, amely péntekre virradó éjjel az Alpokalján és a Bakonyban válthat havazásba. Ezt követően gyengül a csapadék az országban, majd újabb hullám szombatra várható:

ekkor a Tiszántúl kivételével a havazás lehet a jellemző, a legtöbb helyen ekkortól alakulhat ki hótakaró is.

Vasárnapra az ország nagy részén a csapadék megszűnik, a Tiszántúlon eshet még kevés hó.

Jövő hét elején átmeneti enyhülés, majd újabb mediterrán ciklon éri el hazánkat. Összességében nagyon bizonytalan napok következnek, akár igazi téli kimenetellel

- összegezték a helyzetet a meteorológusok.

Kapcsolódó cikkünk

Mikor jöhet az első nagyobb hó Magyarországon? – Már látszik valami az előrejelzési térképeken

Megérkezett az első hó: errefelé várható még havazás a héten Magyarországon

Videón a Magyarországot letaroló ítéletidő: jégeső csapott le több helyen

Megjönnek az első hópelyhek Magyarországra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A másfél éves csúcsot átvitte, 381 felé közelít a forint
Csapkodással várták az Nvidia jelentését a tőzsdék
Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility