Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Amit látunk, az „egy összehangolt kockázatkerülő kereskedés (…) az értékeltségek és a tőkeáttétel miatti aggodalmak miatt" Mark Hackett, a Nationwide vezető piaci stratégája szerint, aki hozzátette:
az a tény, hogy ez egy napközbeni csökkenés, nem pedig egy nyitáskori esés, kimerülésre utal.
Az Nvidia kedvező eredményei nem oszlatták el a magasan értékelt technológiai részvények zuhanása körüli aggodalmakat. „Az Nvidia eredményei biztatóak és alátámasztják az AI sztorit" - mondta Angelo Kourkafas, az Edward Jones vezető globális befektetési stratégája, mindjárt hozzátéve:
Úgy gondolom, hogy a következő egy-három évben széleskörű szkepticizmus lesz akörül, hogy az AI képes lesz-e a megtérülési oldalon teljesíteni."
A technológiai részvények körüli aggodalmak továbbra is fennmaradnak, és minden negyedévben valószínűleg ugyanazokkal az aggodalmakkal találkozunk majd, mivel a piacok megkérdőjelezik a koncentrációt" - mondta Seema Shah, a londoni Principal Global Investors globális vezető stratégája, hozzáfűzve: "Ez a történet nem fog eltűnni."
A Morgan Stanley csütörtökön közölte, hogy elvetette azt az előrejelzését, amely szerint a Fed a decemberi ülésén negyed százalékponttal csökkenti a kamatlábakat,
miután a munkaügyi minisztérium olyan adatokat közölt, amelyek szerint a vártnál nagyobb mértékben, 119 ezerrel nőtt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma szeptemberben. A jelentés több mint egy hónapos késéssel jelent meg a kormány leállása miatt.
"Az az érzésem, hogy a Fed még mindig a ködben halad, és rövid távon nem kapunk támogatást a monetáris politikától" - mondta Art Hogan, a B. Riley Wealth vezető piaci stratégája, hozzátéve: "
Azt hiszem, ez nagyobb hatással volt (a mai piacra), mint az AI-értékelések megkérdőjelezése.
"A befektetőknek valóban aggódniuk kell a buborékkockázatok miatt" - fogalmazott Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója csütörtökön a 2026-os kilátásokról szóló telefonbeszélgetésen újságíróknak.
