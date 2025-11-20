  • Megjelenítés
Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata
Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Portfolio
Részvénypiaci kimerülés, széleskörű AI-szkepticizmus, elszálló kamatcsökkentési remények, aggasztó buborékkockázatok – elemzők kommentálták a csütörtökön az USA-ban látott negatív részvénypiaci fordulatot a Reutersnek.
Amit látunk, az „egy összehangolt kockázatkerülő kereskedés (…) az értékeltségek és a tőkeáttétel miatti aggodalmak miatt" Mark Hackett, a Nationwide vezető piaci stratégája szerint, aki hozzátette:

az a tény, hogy ez egy napközbeni csökkenés, nem pedig egy nyitáskori esés, kimerülésre utal.

Az Nvidia kedvező eredményei nem oszlatták el a magasan értékelt technológiai részvények zuhanása körüli aggodalmakat. „Az Nvidia eredményei biztatóak és alátámasztják az AI sztorit" - mondta Angelo Kourkafas, az Edward Jones vezető globális befektetési stratégája, mindjárt hozzátéve:

Úgy gondolom, hogy a következő egy-három évben széleskörű szkepticizmus lesz akörül, hogy az AI képes lesz-e a megtérülési oldalon teljesíteni."

A technológiai részvények körüli aggodalmak továbbra is fennmaradnak, és minden negyedévben valószínűleg ugyanazokkal az aggodalmakkal találkozunk majd, mivel a piacok megkérdőjelezik a koncentrációt" - mondta Seema Shah, a londoni Principal Global Investors globális vezető stratégája, hozzáfűzve: "Ez a történet nem fog eltűnni."

A Morgan Stanley csütörtökön közölte, hogy elvetette azt az előrejelzését, amely szerint a Fed a decemberi ülésén negyed százalékponttal csökkenti a kamatlábakat,

 miután a munkaügyi minisztérium olyan adatokat közölt, amelyek szerint a vártnál nagyobb mértékben, 119 ezerrel nőtt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma szeptemberben. A jelentés több mint egy hónapos késéssel jelent meg a kormány leállása miatt.

"Az az érzésem, hogy a Fed még mindig a ködben halad, és rövid távon nem kapunk támogatást a monetáris politikától" - mondta Art Hogan, a B. Riley Wealth vezető piaci stratégája, hozzátéve: "

Azt hiszem, ez nagyobb hatással volt (a mai piacra), mint az AI-értékelések megkérdőjelezése.

"A befektetőknek valóban aggódniuk kell a buborékkockázatok miatt" - fogalmazott Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója csütörtökön a 2026-os kilátásokról szóló telefonbeszélgetésen újságíróknak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

