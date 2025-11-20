Sejtelmes utalást tett az amerikai miniszter: katonai csapásra készül Donald Trump?

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint Donald Trump elnök döntése, hogy terrorszervezetté nyilvánítja a Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz kötött Cartel de los Soles drogkartellt,

számos új lehetőséget biztosít az Egyesült Államok számára".

Azt nem részletezte, hogy ezek pontosan milyen lehetőségek. Korábban több lap is arról írt, hogy a venezuelai elnök terrorszervezetté nyilvánítása lényegében felhatalmazza az amerikai elnököt, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül katonai csapást hajtson végre Venezuela ellen.

Marco Rubio külügyminiszter vasárnap jelentette be, hogy az USA külföldi terrorszervezetnek minősíti a kartellt, ami bűncselekménnyé teszi, ha bárki az Egyesült Államokban anyagi támogatást nyújt a csoportnak.

Hegseth kijelentette, hogy Maduro "nem legitim módon megválasztott vezetője Venezuelának", és megismételte a vádakat, miszerint az elnök részt vesz a kábítószer-kereskedelemben. Maduro tagadja ezeket a vádakat.

Az amerikai tisztviselők szerint a Cartel de los Soles együttműködik a korábban már terrorszervezetté nyilvánított Tren de Aragua venezuelai bandával, hogy illegális kábítószereket juttassanak az Egyesült Államokba. A Trump-adminisztráció állítása szerint Maduro vezeti a kartellt, amit az elnök tagad.

A terrorszervezetté nyilvánítás hétfőn lép hatályba. Arra a kérdésre, hogy ez lehetővé teszi-e Maduro vagyonának és venezuelai infrastruktúrájának támadását, Trump azt válaszolta:

Lehetővé teszi, de nem mondtuk, hogy meg is tesszük."

Az elnök azt is jelezte, hogy nyitott lehet a Maduróval folytatott tárgyalásokra.

