Hatalmas győzelmet ünnepel Oroszország: elfoglalták Kupjanszkot, 2022 óta dúló csatát nyertek meg

Személyesen jelentette be ma este Valerij Geraszmiv orosz vezérkari főnök Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy elfoglalták a harkivi Kupjanszk városát.

Kupjanszk Északkelet-Harkiv legfontosabb városa, egy vasútvonallal, főutakkal, hajózási útvonallal rendelkező, háború előtt 25 ezer fős lélekszámú település.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök ma személyesen jelentette be a katonai egyenruhát viselő Putyin elnöknek, hogy

„felszabadították” a települést a nyugati műveleti csoport katonái.

Hozzátette: a keleti parton még vannak ukrán katonák, őket bekerítették és most számolják fel a csapataikat.

Putyin erre megkérdezte, hogy mindent elfoglaltak-e, Geraszimov határozott „igenis”-sel válaszolt.

Az elnök ezután beszédet tartott katonáinak, melyben arra utasította őket, hogy

foglalják el a donyecki Kosztyantynivka városát.

Emellett kritizálta a kijevi vezetést és megkérte csapatait, hogy kíméljék meg azon ukránok életét, akik megadják magukat.

Kupjanszkért tágabb értelemben az orosz invázió kezdete óta folynak a harcok: 2022 februárjában elfoglalták, majd szeptemberben elvesztették a települést az orosz csapatok. 2022 telén ellentámadást indítottak, melynek egyik fő célja Luhanszk megyéből Kupjanszk visszafoglalása volt. A város külterületeit 2024 novemberében érték el.

Ukrajna nem ismerte el Kupjanszk elvesztését, ukrán térképek szerint a település déli részén még kitart a védelem.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images