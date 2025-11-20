  • Megjelenítés
"Agresszív" határidőt kapott Zelenszkij a békekötésre – Megmagyarázták, mire gondolt Trump

Portfolio
Amerikai lapok szerint „agresszív időkeretet” kapott Volodimir Zelenszkij arra, hogy békét kössön Oroszországgal most, hogy Donald Trump küldöttével tárgyalt, egy amerikai tisztviselő elmondta az RBK-nak, ez pontosan mit jelent.

Ma ismertette Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump (oroszokkal letárgyalt) béketervét Dan Driscoll hadseregminiszter, ennek részleteiről itt írtunk:

Az eseményről beszámoló amerikai lapok arról írtak, hogy Driscollon keresztül „agresszív időkeretet” kapott Zelenszkij a béketárgyalásra, békekötésre, egy meg nem nevezett magas rangú amerikai tisztviselő elmagyarázta az ukrán portálnak, ez pontosan mit jelent.

Ha figyelték Turmp elnököt, egyszerűen érezni lehet, mit jelent az, hogy agresszív időkeret. Ez egy igencsak szűk időkeret, az ő feltételei szerint. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy amint lehetséges, lehetőleg azonnal”

– mondta a tisztviselő.

Amerikai lapok korábban arról írtak: Zelenszkij elnök elfogadta az „agresszív időkeret” szerinti konfliktusrendezést, viszont szeretne még tárgyalni Trump elnökkel, hogy a békeszerződés Ukrajna igényei szerint legyen módosítva.

