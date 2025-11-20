Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Lengyelország annak a két ukrán állampolgárnak a kiadatását kérte Belarusztól, akik a feltételezések szerint elkövették a hétvégi szabotázsakciókat a lengyel vasút ellen.

Varsó tegnap nevezte meg a feltételezett szabotőröket Jevhenyij I. és Olekszandr K. személyében. Donald Tusk miniszterelnök arra utalt, hogy az elkövetők az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak, amit Moszkva cáfolt.

Mivel Lengyelország és Belarusz között feszült a viszony, nem valószínű, hogy Minszk kiadja a feltételezett szabotőröket.

(Reuters)