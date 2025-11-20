Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén
Kritikus pénzügyi helyzetbe kerültek az ukrán vízművek, ami akár a nagyvárosok vízellátásának leállásához is vezethet - figyelmeztetett Szerhij Nagornyak ukrán parlamenti képviselő az UNN cikke szerint.
Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök
Ma hivatalosan is megkapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hetek során letárgyalt orosz-amerikai béketervet – az Axios részleteket közölt a dokumentumok átadásáról és Ukrajna elnökének reakciójáról.
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kézhez vette az Egyesült Államok béketerv-vázlatát, a kijevi vezető hamarosan beszélni fog róla Donald Trump amerikai elnökkel – írta meg az UNN.
Meghökkentő reakció jött Oroszországból: őszinte véleményt mondtak Trump béketervéről - Semmi nyoma az ünneplésnek
Miközben folyamatosan szivárognak a hírek nyugati portálokon arról, hogy Donald Trump elnök csapata és Oroszország Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békét akar ráerőltetni a megtámadott országra, az MK.ru óvatosságra int: szerintük egyelőre senki nem látta még az állítólagos béketerveket és rengeteg víz lefolyik még a Dunán, mielőtt a végleges változat elkészül.
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Az Egyesült Államok elkezdett nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az Oroszország és Egyesült Államok közt tárgyalt, Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békeszerződést – tudta meg a Bloomberg.
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét– Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, teljesen elhárítottak egy Voronyezs elleni ATAMCS-támadást, mindössze két fegyver használatával.
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
Szentpéterváron egy csoport szidalmazta, útját próbálta állni és meg akarta ütni Krzysztof Krajewski moszkvai lengyel nagykövetet – közölte a diplomata csütörtökön.
Elképesztő jóslat jött Oroszországból: Zelenszkij már holnap meg fog bukni, menekülőre fogta az ukrán elit
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és „bűntársai” holnap el fognak menekülni Ukrajnából – jelentette ki az orosz alsóház elnöke, Vjacseszláv Vologyin a Duma mai ülésén, melyről az MK.ru tudósított.
Dermesztő üzenetet küldött az ukrán kémfőnök: Európa nincs felkészülve a barbárok támadására
Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint Európa nem készült komolyan fel egy a területén folyó háborúra – írja az Ukrinform.
Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington titkos béketervét – A történelem egyik legsötétebb fejezetére emlékezteti a helyzet
Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a Sky News-nak azt mondta, a kiszivárgott 28 pontos amerikai béketerv az „eddigi legfurcsább terv”, és „abszolút irreális”.
1000 katona holttestét kapta vissza Ukrajna Oroszországtól
A hadifoglyokért felelős ukrán koordinációs központ bejelentése szerint Ukrajna 1000 elesett katona holttestét kapta vissza Oroszországtól.
A fogolycserékről és a holttestek cseréjéről Ukrajna és Oroszország az isztambuli tárgyalások során döntöttek.
Oroszország 30 katona holttestét kapta vissza Ukrajnától.
(Reuters, TASZSZ)
Az ukrán kormányfő találkozott az amerikai védelmi minisztérium egyik államtitkárával
Julijia Szviridenko ukrán miniszterelnök X-oldalán közölte, hogy találkozott Dan Driscollal, az amerikai védelmi minisztérium hadseregért (szárazföldi erőkért) felelős államtitkárával.
Driscoll és Randy George kabinetfőnök szerdán érkezett Kijevbe, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. Ők a legmagasabb rangú amerikai tisztviselők, akik Donald Trump hatalomra kerülése óta Ukrajnában járnak.
A két védelmi minisztériumi tisztviselő a nap folyamán Volodimir Zelenszkij államfővel is találkozik.
Pleased to welcome Hon. Daniel P. Driscoll, Secretary of the U.S. Army @SecArmy, on his first visit to Ukraine. This visit provides an important opportunity for the senior military officials accompanying the Secretary to assess the situation on the ground and to witness firsthand… pic.twitter.com/8XfRj9Ldeb https://twitter.com/SecArmy?ref_src=twsrc%5Etfw— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) November 20, 2025
(Sky News)
Varsó a feltételezett szabotőrök kiadatását kérte Minszktől
Lengyelország annak a két ukrán állampolgárnak a kiadatását kérte Belarusztól, akik a feltételezések szerint elkövették a hétvégi szabotázsakciókat a lengyel vasút ellen.
Varsó tegnap nevezte meg a feltételezett szabotőröket Jevhenyij I. és Olekszandr K. személyében. Donald Tusk miniszterelnök arra utalt, hogy az elkövetők az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak, amit Moszkva cáfolt.
Mivel Lengyelország és Belarusz között feszült a viszony, nem valószínű, hogy Minszk kiadja a feltételezett szabotőröket.
(Reuters)
Kreml: jelenleg nem folynak tárgyalások Washingtonnal Ukrajnáról
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő csütörtöki tájékoztatójában azt mondta, jelenleg nem folynak konzultációk Oroszország és az Egyesült Államok között Ukrajnáról, de általánosságban véve vannak kapcsolatok a két ország között.
Peszkov nem kívánta kommentálni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták-e az Egyesült Államok által készített 28 pontos béketervről.
(TASZSZ)
Elesett Veszele
Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik elfoglalták Veszele (Veszeloje) települést Zaporizzsja megyében.
A tárca szerint négy brit gyártmányú Storm Shadow cirkálórakétát semmisítettek meg az elmúlt 24 órában.
(TASZSZ)
Zelenszkij az amerikai haderő tisztviselőivel találkozik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az amerikai haderő tisztviselőivel találkozik, hogy megvitassák azt a béketervet, amelyen jelenleg az Egyesült Államok dolgozik.
(Reuters)
Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt
Az európai fővárosokban komoly felháborodást váltott ki a Washington és Moszkva között körvonalazódó ukrajnai béketerv, amelyről a kontinens vezetői szerint őket teljesen kihagyták. A kiszivárgott részletek alapján a javaslat jelentős területi és katonai engedményeket kényszerítene Kijevre, ami több kormány szerint elfogadhatatlan. Németország már jelezte: csak a holttestükön át fogadhatják el a javaslatot – derül ki a Handelsblatt cikkéből.
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön X-oldalán azt írta, a tartós békéhez az ukrajnai háborúban harcoló mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie.
Francia külügyminiszter: Putyin áll a béke útjában
Az uniós külügyminiszterek brüsszeli csúcstalálkojára érkező Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az, aki nem akar békét.
Barrot megjegyezte, az ukránok a kapituláció semmilyen formájába nem mennek bele, utalva azokra a kiszivárgott amerikai tervekre, melyek szerint Ukrajnának területeket kellene átadnia Oroszországnak.
(Reuters)
Zelenszkij: 26 ember halt meg a Ternopil elleni támadásban, 22 embert még mindig keresnek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy 22 embert még mindig keresnek, miután szerdán orosz rakéta csapódott két kilencemeletes lakóépületbe Ternopilban, az egyik lakóházat a harmadik emelettől felfelé pedig szinte teljesen megsemmisítette.
A halálos áldozatok száma 26-ra nőtt, köztük három gyermek is van.
A halottak és túlélők utáni keresés már több mint 24 órája zajlik.
All night long, our rescuers worked in Ternopil, and search-and-rescue operations are still ongoing. 22 people are still missing – the effort to find them continues. More than 230 first responders from nine regions of Ukraine have been deployed. In some areas, work can only be… pic.twitter.com/3wrrdwIiNd https://t.co/3wrrdwIiNd— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025
Hinstejn: 16 ezer ember maradt áram nélkül a Kurszki területen
Alekszandr Hinstejn kurszki kormányzó szerint az ukrán erők energetikai alállomásokat támadtak csütörtökre virradó éjjel, aminek következtében 16 ezer ember maradt áram nélkül a régió három járásában.
(TASZSZ)
136 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő közlése szerint csütörtökre virradó éjjel az orosz erők összesen 136 drónnal támadták Ukrajna területét, amelyből a légvédelem 106-ot lelőtt.
Összesen 29 dróncsapást jelentettek 16 helyszínen, további három helyen pedig drónroncsok zuhantak le.
Az ukrán erők visszafoglalták Danyilivkát
Az ukrán erők ismét ellenőrzést szereztek a Dnyipropetrovszk megyei Danyilivka falu fölött.
Ukrainian forces have recaptured the village of Danylivka, Hulyaipole direction, Dnipropetrovsk Oblast.Pre-war population: ~355.Total land area: ~0.97 km².The Hulyaipole - Pokrovsk'e road is now unblocked, but is still very dangerous to move along. pic.twitter.com/60njbeXzVJ https://t.co/60njbeXzVJ— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 20, 2025
(AMK Mapping)
Elesett Zatissja és Jampil
Az orosz erők elfoglalták a Zaporizzsja megyei Zatissja falut, illetve Jampil települést Donyeck megyében.
Russian forces have captured the town of Yampil, Lyman direction, Donetsk Oblast.Pre-war population: ~2,150.Total land area: ~5.37 km². pic.twitter.com/2mr43SkjpA https://t.co/2mr43SkjpA— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 20, 2025
(AMK Mapping)
65 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium szerint csütörtökre virradó éjjel összesen 65 ellenséges drónt lőttek le különböző oroszországi régiók fölött.
(TASZSZ)
FSZB: sörrel akartak megmérgezni egy orosz tisztet
Az FSZB szerint merényletet kíséreltek meg egy magas rangú orosz katonatiszt ellen Donyeck megye megszállt területén. A merényletkísérlet gyanúsítottja az FSZB szerint két csomag Nagy-Britanniában gyártott sört kapott az ukrán titkosszolgálattól, amelybe erősen mérgező anyagokat kevertek. A gyanúsítottnak egy csomag sört volna át kellett volna adnia a katonatisztnek, de a kézbesítéskor őrizetbe vették.
(TASZSZ)
Orosz olajfinomítót ért dróntámadás
Pavel Malkov rjazanyi kormányzó szerint egy drónt lőttek le a régióban található egyik olajfinomító fölött. A drónt lelőtték, a darabjai a vállalkozás területére zuhantak, tűz ütött ki, de károk állítólag nem keletkeztek.
Ukrajna megnevezett egy parancsnokot a bucsai mészárlás egyik felelőseként
Az ukrán ügyészség először azonosított egy orosz parancsnokot a 2022 tavaszi bucsai mészárlás egyik elkövetőjeként.
Az ügyészek szerint Jurij Vlagyimirovics Kim 17 gyilkosságért és 4 bántalmazásért felelős, amelyeket a parancsnoksága alatt álló erők követtel el Bucsában.
(Reuters)
Ukrán hírszerzés: tavaszig akarják elérni az oroszok a fő hadicélt, de valamivel nem számoltak
Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov szerint Oroszország a jövő év tavaszára akarja elfoglalni Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés nem reális – írja az Ukrinform.
Kritikus pillanatban éri érzékeny veszteség Ukrajnát: legfőbb szószólójuk lép le a színről
A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg januárban elhagyja hivatalát – írja a Reuters.
Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön
Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket
Lecsaptak az amerikai hatóságok.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Részvényeket visznek tőzsdére Balogh Petyáék - Irány a Standard kategória
Mutatjuk a részleteket!
Bemondta a neves pénzember: tényleg buborék van a tőzsdén, de egy dolog még kell a kiszálláshoz
Nincs még itt az ideje az eladásnak - véli Ray Dalio.
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Hamarosan folytatódnak az egyeztetések.
Karácsony Gergely: Készülünk az idei első hóesésre
Tanácsokkal látta el a lakosságot a főpolgármester.
Beindítja a katonai mozgósítást az egész EU-ban Brüsszel, militarizálják a schengeni övezetet
Hadbaálltak az európai biztosok, három nap alatt engedélyezhetik a mozgósítást.
MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak
A jövedelmezőségük is csökkent, de emelkedni fog.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!