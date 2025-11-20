  • Megjelenítés
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Este kézhez kapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Oroszország és USA által titokban letárgyalt béketervet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén

Kritikus pénzügyi helyzetbe kerültek az ukrán vízművek, ami akár a nagyvárosok vízellátásának leállásához is vezethet - figyelmeztetett Szerhij Nagornyak ukrán parlamenti képviselő az UNN cikke szerint.

Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén
Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

Ma hivatalosan is megkapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hetek során letárgyalt orosz-amerikai béketervet – az Axios részleteket közölt a dokumentumok átadásáról és Ukrajna elnökének reakciójáról.

Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kézhez vette az Egyesült Államok béketerv-vázlatát, a kijevi vezető hamarosan beszélni fog róla Donald Trump amerikai elnökkel – írta meg az UNN.

Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Meghökkentő reakció jött Oroszországból: őszinte véleményt mondtak Trump béketervéről - Semmi nyoma az ünneplésnek

Miközben folyamatosan szivárognak a hírek nyugati portálokon arról, hogy Donald Trump elnök csapata és Oroszország Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békét akar ráerőltetni a megtámadott országra, az MK.ru óvatosságra int: szerintük egyelőre senki nem látta még az állítólagos béketerveket és rengeteg víz lefolyik még a Dunán, mielőtt a végleges változat elkészül.

Meghökkentő reakció jött Oroszországból: őszinte véleményt mondtak Trump béketervéről - Semmi nyoma az ünneplésnek
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij

Az Egyesült Államok elkezdett nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az Oroszország és Egyesült Államok közt tárgyalt, Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békeszerződést – tudta meg a Bloomberg.

Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét– Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást

Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, teljesen elhárítottak egy Voronyezs elleni ATAMCS-támadást, mindössze két fegyver használatával.

Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét– Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia

Szentpéterváron egy csoport szidalmazta, útját próbálta állni és meg akarta ütni Krzysztof Krajewski moszkvai lengyel nagykövetet – közölte a diplomata csütörtökön.

Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
Elképesztő jóslat jött Oroszországból: Zelenszkij már holnap meg fog bukni, menekülőre fogta az ukrán elit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és „bűntársai” holnap el fognak menekülni Ukrajnából – jelentette ki az orosz alsóház elnöke, Vjacseszláv Vologyin a Duma mai ülésén, melyről az MK.ru tudósított.

Elképesztő jóslat jött Oroszországból: Zelenszkij már holnap meg fog bukni, menekülőre fogta az ukrán elit
Dermesztő üzenetet küldött az ukrán kémfőnök: Európa nincs felkészülve a barbárok támadására

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint Európa nem készült komolyan fel egy a területén folyó háborúra – írja az Ukrinform.

Dermesztő üzenetet küldött az ukrán kémfőnök: Európa nincs felkészülve a barbárok támadására
Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington titkos béketervét – A történelem egyik legsötétebb fejezetére emlékezteti a helyzet

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a Sky News-nak azt mondta, a kiszivárgott 28 pontos amerikai béketerv az „eddigi legfurcsább terv”, és „abszolút irreális”.

Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington titkos béketervét – A történelem egyik legsötétebb fejezetére emlékezteti a helyzet
1000 katona holttestét kapta vissza Ukrajna Oroszországtól

A hadifoglyokért felelős ukrán koordinációs központ bejelentése szerint Ukrajna 1000 elesett katona holttestét kapta vissza Oroszországtól.

A fogolycserékről és a holttestek cseréjéről Ukrajna és Oroszország az isztambuli tárgyalások során döntöttek.

Oroszország 30 katona holttestét kapta vissza Ukrajnától.

(Reuters, TASZSZ)

Az ukrán kormányfő találkozott az amerikai védelmi minisztérium egyik államtitkárával

Julijia Szviridenko ukrán miniszterelnök X-oldalán közölte, hogy találkozott Dan Driscollal, az amerikai védelmi minisztérium hadseregért (szárazföldi erőkért) felelős államtitkárával.

Driscoll és Randy George kabinetfőnök szerdán érkezett Kijevbe, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. Ők a legmagasabb rangú amerikai tisztviselők, akik Donald Trump hatalomra kerülése óta Ukrajnában járnak.

A két védelmi minisztériumi tisztviselő a nap folyamán Volodimir Zelenszkij államfővel is találkozik.

(Sky News)

Varsó a feltételezett szabotőrök kiadatását kérte Minszktől

Lengyelország annak a két ukrán állampolgárnak a kiadatását kérte Belarusztól, akik a feltételezések szerint elkövették a hétvégi szabotázsakciókat a lengyel vasút ellen.

Varsó tegnap nevezte meg a feltételezett szabotőröket Jevhenyij I. és Olekszandr K. személyében. Donald Tusk miniszterelnök arra utalt, hogy az elkövetők az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak, amit Moszkva cáfolt.

Mivel Lengyelország és Belarusz között feszült a viszony, nem valószínű, hogy Minszk kiadja a feltételezett szabotőröket.

(Reuters)

Kreml: jelenleg nem folynak tárgyalások Washingtonnal Ukrajnáról

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő csütörtöki tájékoztatójában azt mondta, jelenleg nem folynak konzultációk Oroszország és az Egyesült Államok között Ukrajnáról, de általánosságban véve vannak kapcsolatok a két ország között.

Peszkov nem kívánta kommentálni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták-e az Egyesült Államok által készített 28 pontos béketervről.

(TASZSZ)

Elesett Veszele

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik elfoglalták Veszele (Veszeloje) települést Zaporizzsja megyében.

A tárca szerint négy brit gyártmányú Storm Shadow cirkálórakétát semmisítettek meg az elmúlt 24 órában.

(TASZSZ)

Zelenszkij az amerikai haderő tisztviselőivel találkozik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az amerikai haderő tisztviselőivel találkozik, hogy megvitassák azt a béketervet, amelyen jelenleg az Egyesült Államok dolgozik.

(Reuters)

Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt

Az európai fővárosokban komoly felháborodást váltott ki a Washington és Moszkva között körvonalazódó ukrajnai béketerv, amelyről a kontinens vezetői szerint őket teljesen kihagyták. A kiszivárgott részletek alapján a javaslat jelentős területi és katonai engedményeket kényszerítene Kijevre, ami több kormány szerint elfogadhatatlan. Németország már jelezte: csak a holttestükön át fogadhatják el a javaslatot – derül ki a Handelsblatt cikkéből.

Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön X-oldalán azt írta, a tartós békéhez az ukrajnai háborúban harcoló mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie.

Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Francia külügyminiszter: Putyin áll a béke útjában

Az uniós külügyminiszterek brüsszeli csúcstalálkojára érkező Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az, aki nem akar békét.

Barrot megjegyezte, az ukránok a kapituláció semmilyen formájába nem mennek bele, utalva azokra a kiszivárgott amerikai tervekre, melyek szerint Ukrajnának területeket kellene átadnia Oroszországnak.

(Reuters)

Zelenszkij: 26 ember halt meg a Ternopil elleni támadásban, 22 embert még mindig keresnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy 22 embert még mindig keresnek, miután szerdán orosz rakéta csapódott két kilencemeletes lakóépületbe Ternopilban, az egyik lakóházat a harmadik emelettől felfelé pedig szinte teljesen megsemmisítette.

A halálos áldozatok száma 26-ra nőtt, köztük három gyermek is van.

A halottak és túlélők utáni keresés már több mint 24 órája zajlik.

Hinstejn: 16 ezer ember maradt áram nélkül a Kurszki területen

Alekszandr Hinstejn kurszki kormányzó szerint az ukrán erők energetikai alállomásokat támadtak csütörtökre virradó éjjel, aminek következtében 16 ezer ember maradt áram nélkül a régió három járásában.

(TASZSZ)

136 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint csütörtökre virradó éjjel az orosz erők összesen 136 drónnal támadták Ukrajna területét, amelyből a légvédelem 106-ot lelőtt.

Összesen 29 dróncsapást jelentettek 16 helyszínen, további három helyen pedig drónroncsok zuhantak le.

(Ukrinform)

Az ukrán erők visszafoglalták Danyilivkát

Az ukrán erők ismét ellenőrzést szereztek a Dnyipropetrovszk megyei Danyilivka falu fölött.

(AMK Mapping)

Elesett Zatissja és Jampil

Az orosz erők elfoglalták a Zaporizzsja megyei Zatissja falut, illetve Jampil települést Donyeck megyében.

(AMK Mapping)

65 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint csütörtökre virradó éjjel összesen 65 ellenséges drónt lőttek le különböző oroszországi régiók fölött.

(TASZSZ)

FSZB: sörrel akartak megmérgezni egy orosz tisztet

Az FSZB szerint merényletet kíséreltek meg egy magas rangú orosz katonatiszt ellen Donyeck megye megszállt területén. A merényletkísérlet gyanúsítottja az FSZB szerint két csomag Nagy-Britanniában gyártott sört kapott az ukrán titkosszolgálattól, amelybe erősen mérgező anyagokat kevertek. A gyanúsítottnak egy csomag sört volna át kellett volna adnia a katonatisztnek, de a kézbesítéskor őrizetbe vették.

(TASZSZ)

Orosz olajfinomítót ért dróntámadás

Pavel Malkov rjazanyi kormányzó szerint egy drónt lőttek le a régióban található egyik olajfinomító fölött. A drónt lelőtték, a darabjai a vállalkozás területére zuhantak, tűz ütött ki, de károk állítólag nem keletkeztek.

(The Kyiv Independent)

Ukrajna megnevezett egy parancsnokot a bucsai mészárlás egyik felelőseként

Az ukrán ügyészség először azonosított egy orosz parancsnokot a 2022 tavaszi bucsai mészárlás egyik elkövetőjeként.

Az ügyészek szerint Jurij Vlagyimirovics Kim 17 gyilkosságért és 4 bántalmazásért felelős, amelyeket a parancsnoksága alatt álló erők követtel el Bucsában.

(Reuters)

Ukrán hírszerzés: tavaszig akarják elérni az oroszok a fő hadicélt, de valamivel nem számoltak

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov szerint Oroszország a jövő év tavaszára akarja elfoglalni Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés nem reális – írja az Ukrinform.

Ukrán hírszerzés: tavaszig akarják elérni az oroszok a fő hadicélt, de valamivel nem számoltak
Kritikus pillanatban éri érzékeny veszteség Ukrajnát: legfőbb szószólójuk lép le a színről

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg januárban elhagyja hivatalát – írja a Reuters.

Kritikus pillanatban éri érzékeny veszteség Ukrajnát: legfőbb szószólójuk lép le a színről
Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

