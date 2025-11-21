Trump olyan ígéretet tett Ukrajnának, amire hosszú ideje ácsingózik Zelenszkij – De cserébe rendkívül fájdalmas áldozatot kér

Trump terve fájdalmas engedményeket követel meg Ukrajnától, ugyanakkor egy példa nélküli ígéretet is tartalmaz
- fogalmaz az Axios cikke. Donald Trump ugyanis első alkalommal hajlandó biztonsági garanciákat ajánlani Volodimir Zelenszkijnek, ami az ukrán elnök legfontosabb tárgyalási céljának tekinthető.
A 28 pontos javaslatban, melyet Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap mutatott be Zelenszkijnek, szűkszavúan annyi áll: "Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap".
Ezzel párhuzamosan azonban az Egyesült Államok egy másik megállapodástervezetet is átadott Kijevnek.
A jóval részletesebb dokumentum kimondja, hogy bármely jövőbeli, "jelentős, szándékos és tartós" orosz fegyveres támadás Ukrajna ellen "a transzatlanti közösség békéjét és biztonságát fenyegető akciónak" minősülne. Erre az Egyesült Államok és szövetségesei ennek megfelelően reagálnának, szükség esetén a katonai erő alkalmazásával is.
A tervezet aláírási helyet tartalmaz Ukrajna, az Egyesült Államok, az Európai Unió, a NATO és Oroszország számára. Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint Moszkvát tájékoztatták a dokumentumról, de nem világos, hogy végül szükség lesz-e Vlagyimir Putyin szignójára.
A biztonsági garancia kezdetben tíz évre szólna, és közös megegyezéssel megújítható lenne.
A dokumentum hitelességét egy magas rangú fehér házi tisztviselő, valamint az ügyet közvetlenül ismerő forrás megerősítette az Axiosnak. A tisztviselő jelezte: a javaslatot az európai partnerekkel egyeztetni kell, és még módosulhat.
A fehér házi tisztviselő szerint a Trump-kormányzat "nagy győzelemként" tekint a biztonsági garancia lehetőségére Zelenszkij és Ukrajna hosszú távú biztonsága szempontjából.
Az Axios ugyanakkor hozzáteszi: a Kijev előtt fekvő javaslat olyan engedményeket is tartalmaz, amelyek értelmében Ukrajnának a Donbasz teljes területéről le kellene mondania, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit, melyek nem állnak orosz ellenőrzés alatt. A 28 pontos terv továbbá demilitarizált övezet kialakítását tartalmazza a keleti fronton, az ukrán és az orosz ellenőrzés alatt álló területek között. Herszonban és Zaporizzsjában nagyrészt befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat, NATO-csapatok viszont nem állomásoznának ukrán területen. Ukrajna haderejét 600 ezer főben maximálnák – ez kevesebb a jelenlegi, mintegy 800-850 ezres állománynál, de jóval több az ezelőtti békeidő alatt jellemző, nagyjából 250 ezres létszámnál. A csomag emellett a szankciók feloldásával és a háborús bűnök alóli amnesztiával lehetővé tenné Oroszország visszatérését a nemzetközi közösségbe, közte a G8-ba.
Amerikai részről a Trump által megbízott Steve Witkoff vezeti a javaslat kidolgozását. Egy forrás szerint Witkoff a hétvégén egyeztetett Rusztem Umerovval, Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával, mielőtt azt csütörtökön írásban is megosztották az ukrán elnökkel.
A terv politikai kockázatot hordozhat Trump számára az "America First" tábor reakcióját illetően,
mivel az amerikai hadsereg gyakorlatilag elköteleződne Ukrajna védelmére egy esetleges újabb háború esetén.
