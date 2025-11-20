  • Megjelenítés
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Péntekig jelentős havazás várható a hegyvidékeken, miközben a mediterrán ciklon hatására az ország több részén csapadékos időjárás alakul ki - írta meg az Időkép.

A meteorológiai előrejelzések továbbra is bizonytalanok a mediterrán ciklon pontos útvonalát és hatásait illetően - írják. A hazánktól délnyugatra örvénylő ciklon hatására újabb nedvességi hullámok érik el Magyarországot, amelyek

részben már hó formájában csapódnak le.

Észak-északnyugat felől eközben hideg légtömegek áramlanak be, amelyek először az ország nyugati és északi területein, valamint a hegyvidékeken eredményeznek télies időjárást.

A hegyekben várható a legjelentősebb havazás, ahol helyenként akár 10-15 centiméteres friss hótakaró is kialakulhat.

Pénteken napközben azonban a legtöbb helyen átmeneti olvadás várható, majd este újabb csapadékhullám érkezik.

Az alföldi területeken pénteken kora estig főként a Dunántúlon lehet számítani fehér tájra, de ott is csak vékony, néhány centiméteres hóréteg kialakulása valószínű.

Az esőzés más régiókban is jelentős lesz, szombat délutánig helyenként az átlagos novemberi csapadékmennyiség kétharmada is lehullhat.

A szakértők szerint a legtöbb csapadék szombat délutánig várhatóan a Dunántúl keleti és délkeleti kétharmadán, Budapest környékén, valamint az Északi-középhegységben hullik majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

