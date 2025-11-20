Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek

A vártnál jobb foglalkoztatási adatok láttak napvilágot délután az USA-ban, és piaci megfigyelők szerint

elbizonytalanították a piacot a Fed decemberre várt kamatcsökkentését illetően.

Míg november elején még 80% körülre tette a piac egy 25 bázispontos kamatcsökkentés valószínűségét, ma ez már csak 40% körül van. A mezőgazdasági szektoron kívüli foglalkoztatottság szeptemberben 119 000 fővel nőtt, miután augusztusban – egy lefelé módosított adat szerint – 4 000 munkahely szűnt meg. A munkanélküliségi ráta 4,4%-ra emelkedett, ami 2021 októbere óta a legmagasabb érték, ám a tágabb értelemben vett munkanélküliségi mutató 8%-ra csökkent. Az átlagos órabérek havi szinten 0,2%-kal, éves szinten 3,8%-kal nőttek, utóbbi meghaladta az előrejelzéseket. A jelentés véget vetett annak az adathiányos időszaknak, amely szeptember elején kezdődött és a rekord hosszúságú, 44 napos kormányzati leállás miatt húzódott el. Mindemellett az Nvidia kimagasló csütörtöki gyorsjelentése után

A KERESKEDÉS ELSŐ EGY-KÉT ÓRÁJÁT KÖVETŐEN SOKAN PROFITREALIZÁLÁSBA KEZDTEK AZ AMERIKAI TŐZSDÉKEN,

gyors korrekciót hozva az árfolyamokban.