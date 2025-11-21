  • Megjelenítés
Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.
Zaporizzsját bombázták az éjjel

Az oroszok az éjszaka folyamán támadást indítottak az ukrán Zaporizzsja városa ellen, öt ember meghalt és nyolcan megsebesültek.

Ivan Fedorov, a régió kormányzója közölte,

Moszkva KAB irányított bombákat vetett be,

melyek jelentős károkat okoztak a civil infrastruktúrában, köztük legalább öt darab lakóépületként használt toronyházban. A mentőcsapatok a helyszínen vannak.

