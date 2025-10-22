Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Azonnali tűzszünetre szólították fel Moszkvát

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) ma további szankciókat vezet be, mivel Oroszország nem kötelezte el magát komolyan az ukrajnai háborút lezáró békefolyamat mellett - kezdődik a tárca közleménye, melynek részleteit Donald Trump amerikai elnök is megosztotta a Truth Social közösségi felületén.
A mai intézkedések fokozzák az orosz energiaágazatra nehezedő nyomást,
és rontják a Kreml azon képességét, hogy bevételt szerezzen háborús gépezetéhez és támogassa meggyengült gazdaságát. A minisztérium leszögezi: az Egyesült Államok továbbra is kiáll a háború békés rendezése mellett, és a tartós béke teljes mértékben attól függ, hogy Oroszország hajlandó-e jóhiszeműen tárgyalni. A pénzügyminisztérium továbbra is használni fogja hatóságait a békefolyamat támogatására.
A mai intézkedés Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftet és a Lukoiltcélozza.
A Rosznyeft vertikálisan integrált energetikai vállalat, amely kőolaj, földgáz és kőolajtermékek feltárására, kitermelésére, termelésére, finomítására, szállítására és értékesítésére szakosodott. A Lukoil kőolaj és földgáz feltárásával, kitermelésével, finomításával, értékesítésével és forgalmazásával foglalkozik Oroszországban és nemzetközi szinten - részletezi a pénzügyminisztérium tájékoztatása.
A döntés kimondja:a Rosznyeft és a Lukoil 50 százalékos vagy annál nagyobb közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő valamennyi szervezetet blokkolni kell. Ezt követően az amerikai minisztérium közleménye hosszasan sorolja a szankciós intézkedéssel érintett orosz cégeket.
A mai intézkedés eredményeképpen a fentiekben ismertetett vagy zárolással érintett személyek minden olyan vagyona és vagyoni érdekeltsége, amely az Egyesült Államokban van, vagy amerikai személyek birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, zárolásra kerül, és azt be kell jelenteni az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC). Ezen túlmenően minden olyan szervezetet is blokkolni kell, amely közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy összességében legalább 50 százalékban egy vagy több blokkolt személy tulajdonában van. Hacsak az OFAC által kiadott általános vagy egyedi engedély nem engedélyezi, vagy nem mentesül ez alól, az OFAC szabályzata általában megtiltja az amerikai személyek által vagy az Egyesült Államokon belül (vagy azon keresztül) végrehajtott minden olyan tranzakciót, amely a blokkolt személyek tulajdonát vagy tulajdonában lévő érdekeltségeket érinti - részletezi a közlemény.
Az amerikai szankciók megsértése polgári jogi vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után amerikai és külföldi személyekre. Az OFAC a szankciók megsértése esetén szigorú felelősség alapján polgári jogi szankciókat szabhat ki - teszik hozzá. Ezen túlmenően a pénzügyi intézmények és más személyek szankciókat kockáztathatnak, ha bizonyos ügyleteket vagy tevékenységeket folytatnak a jegyzékbe vett vagy egyébként zárolt személyekkel - figyelmeztet a tárca.
Ezen túlmenően, azok a külföldi pénzügyi intézmények, amelyek jelentős tranzakciókat hajtanak végre vagy segítenek elő, vagy Oroszország katonai-ipari bázisát érintő bármilyen szolgáltatást nyújtanak, beleértve a zárolással érintett személyeket is, az OFAC szankcióinak kivetését kockáztatják. Továbbá a ma megjelölt személyeket érintő bizonyos ügyletek lebonyolítása azzal a kockázattal járhat, hogy a részt vevő külföldi pénzügyi intézményekre másodlagos szankciókat vetnek ki.
A szankciók végső célja nem a büntetés, hanem a magatartás pozitív megváltoztatása
- jelzik. Hozzáteszik továbbá, hogy a listán szereplő személyek további exportkorlátozások hatálya alá tartozhatnak, amelyeket a Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (BIS) kezel.
Korábban már rámutattunk arra, hogy a friss bejelentés annak fényében kifejezetten érdekes, hogy korábban tervben volt egy csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Ám kedd este a Fehér Ház bejelentette, hogy a csúcstalálkozót elhalasztják.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
