Budapesti békecsúcs: megszólalt Donald Trump – Villámgyorsan el fog dőlni, mi lesz a találkozó sorsa
Budapesti békecsúcs: megszólalt Donald Trump – Villámgyorsan el fog dőlni, mi lesz a találkozó sorsa

Két napon belül eldönti Donald Trump amerikai elnök, hogy találkozik-e Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Budapesten – írta meg a Reuters.

Trump erről tegnap este beszélt a Fehér Házban: azt mondta, nem akar fölöslegesen találkozni Vlagyimir Putyin elnökkel.

Az elnök azt ígérte: két napon belül „tájékoztatást ad” arról, lesz-e végül békecsúcs vagy sem.

Oroszország és Magyarország is úgy készül egyébként, hogy lesz találkozó: Kirill Dmitrijev orosz diplomata és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is arról posztolt a közösségi médiában, hogy az előkészületeket folytatják a békecsúcs megvalósítására.

Címlapkép forrása: White House / Public Domain

