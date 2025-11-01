  • Megjelenítés
„Még az emberek sem álltak át, hogy az autó is egy kütyü” – A veszély az online térből érkezik
Gazdaság

„Még az emberek sem álltak át, hogy az autó is egy kütyü” – A veszély az online térből érkezik

Az internetre kapcsolódó okoseszközök egyszerre két irányban jelentenek kockázatokat: érzékeny adatok kerülhetnek ki tőlünk, és nem kívánt betolakodók jöhetnek be hozzánk, ha nem vagyunk kellően elővigyázatosak. Mivel pedig ma már minden, de minden eszközünkből létezik okos verzió, akár az autónkból is, életünk számos pontján mérlegelni kell, melyek a leggyengébb pontjai a védelemnek, megéri-e a kockázat, és hogyan tudjuk azt minimalizálni. A Préda legújabb epizódjából kiderül, hogyan válhat egy intelligens akvárium a kiberbűnözők trójai falovává, és kell-e attól tartanunk, hogy valaki az autópályán átveszi tőlünk az autónk irányítását.

A mosógépünk, a lámpánk vagy épp a robotporszívónk – egyre több eszköz kapcsolódik az internetre, miközben mi több kényelmet várunk tőlük. De mi történik, ha ezek az eszközök nemcsak nekünk, hanem valaki másnak is „dolgozni” kezdenek? Zsák Péter, az Okosotthon Guru vezetője szerint

„intő jelek lehetnek ha egy eszköz belassul, de a többi nem. A robotporszívó nem egyszer, de többször elindul magától.”

A szakértő szerint a kiberbűnözők leginkább a könnyen hozzáférhető célpontokat keresik:

Körülbelül ugyanúgy kell elképzelni ebből a szempontból a kiberbűnözési történetet, mint a hagyományos fizikai bűnözést, tehát ha odamegyünk egy házhoz, és azon van egy jól bezárt vasajtó és rajta három rács, de mellette van egy védetlen ablak, akkor nyilván nem az ajtón fog bemenni, hanem az ablakon.

De nemcsak az otthonaink vannak veszélyben: a modern autók is tele vannak hálózatra kötött szoftverekkel. Halmos Gyula, a Bosch felhő- és automatizációs szakértője szerint

még az emberek sem álltak át fejben igazából, hogy az autó is tulajdonképpen egy kütyü, és ahogy a telefonnál most már elég nagy divat az, hogy követjük a verziófrissítéseket, ez jönni fog az autóknál is.

Halmos azt a példát hozta fel, hogy egyes céges telefonokon a legújabb verziófrissítések telepítése nélkül nem lehet semmit sem csinálni, akár hívást kezdeményezni. Ezt ő autóknál még nem látta, de szerinte csak idő kérdése, és megvalósul.

Ha érdekel, hogy az milyen veszélyt jelenthetnek az okosautók mellett a felokosított utak, és hogy mire elég a kisebb okoskütyük számítási kapacitása, amely megelőzi a holdraszálló Apollo űrhajó képességeit, akkor hallgasd meg kiberbűnügyi podcastsorozatunk, a Préda új epizódját, amelyben az internetre kapcsolódó okoseszközök biztonsági kockázatait részletezzük:

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
máv vasút nyugati pályaudvar vonat saját
Gazdaság
Baleset volt hajnalban Ferihegynél, itt vannak a részletek
Pénzcentrum
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility