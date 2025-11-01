„Még az emberek sem álltak át, hogy az autó is egy kütyü” – A veszély az online térből érkezik

A mosógépünk, a lámpánk vagy épp a robotporszívónk – egyre több eszköz kapcsolódik az internetre, miközben mi több kényelmet várunk tőlük. De mi történik, ha ezek az eszközök nemcsak nekünk, hanem valaki másnak is „dolgozni” kezdenek? Zsák Péter, az Okosotthon Guru vezetője szerint
„intő jelek lehetnek ha egy eszköz belassul, de a többi nem. A robotporszívó nem egyszer, de többször elindul magától.”
A szakértő szerint a kiberbűnözők leginkább a könnyen hozzáférhető célpontokat keresik:
Körülbelül ugyanúgy kell elképzelni ebből a szempontból a kiberbűnözési történetet, mint a hagyományos fizikai bűnözést, tehát ha odamegyünk egy házhoz, és azon van egy jól bezárt vasajtó és rajta három rács, de mellette van egy védetlen ablak, akkor nyilván nem az ajtón fog bemenni, hanem az ablakon.
De nemcsak az otthonaink vannak veszélyben: a modern autók is tele vannak hálózatra kötött szoftverekkel. Halmos Gyula, a Bosch felhő- és automatizációs szakértője szerint
még az emberek sem álltak át fejben igazából, hogy az autó is tulajdonképpen egy kütyü, és ahogy a telefonnál most már elég nagy divat az, hogy követjük a verziófrissítéseket, ez jönni fog az autóknál is.
Halmos azt a példát hozta fel, hogy egyes céges telefonokon a legújabb verziófrissítések telepítése nélkül nem lehet semmit sem csinálni, akár hívást kezdeményezni. Ezt ő autóknál még nem látta, de szerinte csak idő kérdése, és megvalósul.
Ha érdekel, hogy az milyen veszélyt jelenthetnek az okosautók mellett a felokosított utak, és hogy mire elég a kisebb okoskütyük számítási kapacitása, amely megelőzi a holdraszálló Apollo űrhajó képességeit, akkor hallgasd meg kiberbűnügyi podcastsorozatunk, a Préda új epizódját, amelyben az internetre kapcsolódó okoseszközök biztonsági kockázatait részletezzük:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
