Válsághelyzet Magyarország szomszédjában - kritikus lépésre készül a Mol

Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja Szerbia folyamatos olajellátását a regionális energiabiztonság fenntartása érdekében. A Mol már novemberben megduplázta, decemberre pedig 2,5-szeresére növeli a kőolaj- és kőolajtermék exportját déli szomszédja felé - jelentette be Szijjártó Péter szerdán Belgrádban.

Délelőtt arról számoltunk be, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter soron kívül Szerbiába utazott, hogy az amerikai szankciók által megbénított NIS olajvállalatról és a pancsovai finomítóban kialkult ellátásbiztonsági veszélyhelyzetről tárgyaljon a szerb kollégáival. Már akkor jeleztük, hogy a nap későbbi részében Dubravka Dedovic energiaügyi miniszterrel találkozik, hogy tisztázzák a részleteket.

Szijjártó az egyeztetést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy

Szerbia nélkül nincs magyar energiabiztonság, hiszen a földgázellátásunk innen érkezik. Magyarország minden rendelkezésre álló eszközt bevet annak érdekében, hogy Szerbia kőolajjal történő ellátása a jövőben is megoldható legyen. De hogy történik mindez?

A Mol készen áll arra, hogy tovább növelje a kőolaj- és kőolajtermékek beszállítását Szerbiába. A külügyminiszter kiemelte, hogy a magyar olajvállalat novemberben megduplázta, decembernen pedig 2,5-szeresére növeli az exportját.

A százhalombattai tűzesetre utalva azt mondta Szijjártó, hogy az nem érinti a mostani bejelentést.

A szállítmányok közúton, vasúton és folyami úton egyaránt érkeznek majd. Az első vasúti fuvar már megérkezett, a második előkészítése folyamatban van, és a Duna felől is folyamatos a szállítás. Ezzel összefüggésben a szerb energiaügyi miniszter felé egy javaslat is elhangzott, hogy a Mol még rugalmasabban tudjon eljárni a szállítási feladatok során.

Azt már korábban kiemeltük, hogy jelenleg nincs működő kőolaj-vezeték Magyarország és Szerbia között, ezért a két ország közötti olajellátási együttműködés csak ezen logisztikai módokon megoldható. Azonban tervben van új összekötő vezeték kiépítése, amely Százhalombatta és Újvidék között jönne létre - ez legkorábban 2027-re készülhet el.

Ennek kapcsán Szijjártó kiemelte, hogy

készek vagyunk napokon belül meghozni azokat a döntéseket, amelyek jelentősen meggyorsítják a szerb-magyar olajvezeték megépítését.

