Háborús gazdaság indul Európában, de nem ez húz ki minket a válságból

Az angliai Barrow-in-Furness tengerparti városában szeptemberben III. Károly király és magas rangú védelmi tisztviselők részvételével avatták fel a HMS Agamemnon tengeralattjárót. A BAE Systems tulajdonában lévő helyi hajógyár a következő 15-20 évben négy Dreadnought osztályú és akár 12 Aukus osztályú tengeralattjárót fog építeni, ami hosszú távú munkalehetőséget jelent a térségnek.
Az eset jól példázza azt az Európa-szerte zajló folyamatot, amelyben a megnövekedett védelmi kiadásoktól nemcsak biztonságpolitikai előnyöket, hanem gazdasági növekedést, munkahelyteremtést és innovációt is várnak a kormányok – írja az FT.
Az Egyesült Királyság például a becslések szerint évi 36 milliárd fonttal többet fog költeni védelemre a következő évtizedben.
Németország is jelentősen növeli védelmi kiadásait: 2025 és 2029 között 650 milliárd eurót költenének védelmi fejlesztésekre, ami több mint kétszerese az előző öt év összegének. Ennek hatásai már érezhetők olyan helyeken, mint a Saarland tartományban található Nonnweiler, ahol a Diehl Defence rakétagyártó bővíti termelését, vagy Freisen, ahol a KNDS harcjárműgyártó több száz új munkahelyet teremt.
A szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a védelmi kiadások növelése önmagában nem oldja meg Európa gazdasági problémáit.
Louis Knight, a Third Bridge elemzője a lapnak arról beszélt, hogy Európa „súlyosan felkészületlen ipari bázissal rendelkezik a megnövekedett kereslet kielégítésére”. A gyártókapacitás bővítése, a szakképzett munkaerő biztosítása és az ellátási láncok fejlesztése egyaránt kihívást jelent.
A közgazdászok szerint a védelmi kiadások általában egynél kisebb „fiskális multiplikátorral” rendelkeznek, vagyis minden elköltött font vagy euró a GDP-t kisebb mértékben növeli, mint ha azt más területekre fordítanák.
Hosszú távú gazdasági előnyök akkor várhatók, ha a kiadások jelentős része kutatás-fejlesztésre irányul, és ha a kisebb, innovatív vállalkozások is részesülnek a megrendelésekből.
Paolo Surico, a London Business School professzora szerint a GDP 1 százalékának megfelelő extra katonai kiadás hosszú távon akár 2 százalékkal is növelheti a kibocsátást és javíthatja a termelékenységet – feltéve, hogy a pénzt K+F-re összpontosítják. Az Egyesült Államokban a védelmi K+F a GDP 0,62 százalékát teszi ki, míg az EU-ban csak 0,04, az Egyesült Királyságban pedig 0,12 százalék.
A védelmi kiadások növelésének egyik pozitív hatása lehet a kevésbé prosperáló régiók gazdasági fellendítése. Az Európai Központi Bank kutatása szerint a védelmi kiadások általában nagyobb előnyökkel járnak az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára, míg a gazdagabb háztartások kevésbé profitálnak belőle, mivel magasabb jövőbeli adókra számítanak.
Ethan Ilzetzki, a London School of Economics professzora szerint a hangulat 180 fokot fordult az év eleje óta: a megnövekedett védelmi kiadásokat már nem teherként, hanem lehetőségként értékelik.
Korábban megpróbáltam meggyőzni a döntéshozókat, hogy védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre anélkül, hogy az gazdasági katasztrófához vezetne. Most már csodákat várnak tőle
– mondja.
Címlapkép forrása: EU
Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás
Vidéki nagyvárosokban is fejleszt a kormány
Óvatosan a görögországi ételekkel: riasztó adatot tett közzé a statisztikai hivatal
Íme a legveszélyesebb régiók.
Fogyasztóvédelmi program indul Magyarországon
Fókuszban az idősek biztonsága.
Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus
90-110 millió eurót vonna be.
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép
Havi bázison 1,1 százalékos volt a növekedés.
Itt a váratlan bejelentés a szegedi BYD-gyárról
Kiderült, mikor indulhat meg a termelés.
Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz
A megszaladt ambíciók ellenére egyelőre Ukrajna és Moldova is elakadt a felülvizsgálati szakaszban.
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
Megint csökkentette várakozásait.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod