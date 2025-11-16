Orbán Viktor: Magyarország soha nem fogja elhagyni az EU-t

"Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni" - mondta az interjúban, amely Mathias Döpfner YouTube csatornáján látható. Orbán Viktor szerint Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette:
Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része.
A kormányfő csalódásnak nevezte, hogy Európa tönkreteszi saját versenyképességét. Az ukrajnai háborúról úgy vélekedett, hogy "nagyon közel vagyunk a békéhez". Ehhez elsősorban egységes transzatlanti álláspontra lenne szükség - tette hozzá. A miniszterelnök irreálisnak mondta, hogy az EU hatalmas összegekkel támogat egy olyan országot, amely nem fogja megnyerni a háborút, miközben magas szintű ott a korrupció, és eközben nincs pénz az uniós versenyképesség növelésére.
Ha Európa közös álláspontra jutna az amerikaiakkal, az megkönnyítené a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat is - említette meg. Az amerikai elnökről kijelentette, hogy Donald Trump "a béke embere". Ha ő lett volna az elnök az ukrajnai háború kirobbanásakor, akkor valószínűleg el sem kezdődött volna vagy nagyon hamar véget ért volna - fogalmazott.
Orbán leszögezte, hogy azt szeretné, ha a háború után Európa biztonságosabbá válna, egy új biztonsági rendszer jönne létre. Hozzáfúzte: Magyarország biztonságát a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszög határozza meg. Kijelentette azt is, hogy "minél tovább folytatódik az ukrajnai háború, Oroszország annál erősebbé válik".
Szó esett az interjúban arról is, hogy Magyarország kivételt kapott az orosz olajexportra vonatkozó amerikai szankciók alól. Elmondta: megállapodtak Donald Trumppal abban, hogy mindaddig, amíg mindketten hivatalban vannak, ez érvényben marad. Elmagyarázta az amerikai elnöknek, hogy ha Magyarország elesik az orosz olajtól, az azonnali többszörös áremelkedést eredményez, és "háztartások millióinak" végét jelenti. Trump megértette, hogy Magyarországnak nincs alternatívája, hiszen nincs tengere - fejtette ki. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Németország már Magyarország előtt kivételt kapott a szankció alól.
A pénzügyi védőpajzsról szólva a miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország történelmileg törékeny pénzügyileg, hiszen az első világháborút követően elvették tőle mindazt, ami szilárd alapot nyújtott a gazdaságnak. A védőpajzsnak eredendően az Európai Uniótól kellene érkeznie, ám a helyzet éppen fordított: Brüsszel zsarolja és megpróbálja megfojtani Magyarországot gazdaságilag.
A pajzsra most Brüsszel ellen van szükség
- jelentette ki. Elmondta, hogy Trumppal amerikai nukleáris technológia vásárlásáról is tárgyaltak, mert Magyarország természeti erőforrásokban is szegény, ezért nukleráis energiában kell gondolkodnia. Hosszú távon az energia 70 százaléka ebből a forrásból származhat - jelentette ki Orbán Viktor.
Címlapkép forrása: European Union
