Jó hírt kaptak a kávéfogyasztók

A pénteki kereskedésben zuhantak a kávéárak, miután az amerikai elnök megszüntette a brazil mezőgazdasági termékekre korábban kivetett 40%-os vámtarifákat. Az intézkedés különösen fontos, mivel az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi kávéárak szeptemberben éves szinten 40%-kal emelkedtek, részben éppen a vámok miatt.

A Reuters/Ipsos közvélemény-kutatása szerint a növekvő élelmiszerárak jelentős mértékben hozzájárultak Trump népszerűségének csökkenéséhez. Az elnök mostani lépése egy hasonló, múlt pénteki rendeletet követ, amelyben már több kávétermelő ország termékeire vonatkozó vámokat töröltek el.

Brazília, a világ legnagyobb kávétermelője, az Egyesült Államok kávéfogyasztásának mintegy harmadát biztosítja. A hír hatására az ICE tőzsdén jegyzett arabica kávé határidős jegyzései 4,4%-kal 3,6020 dollár/fontra csökkentek, miután korábban több mint 6%-kal zuhantak, kéthavi mélypontra.

A robusta kávébab határidős árai, amelyet jellemzően instant kávéban használnak, szintén 4,2%-kal csökkentek, 4438 dollár/tonnára, miután korábban 8%-kal estek.

Egy európai kereskedő szerint a piacnak időre van szüksége, hogy feldolgozza ezt a hírt.

Véleménye szerint további árcsökkenés várható, de valószínűleg nem fog 3 dollár/font alá menni az ár, mivel a globális arabica termés továbbra is hiánnyal küzd, az iparági készletek alacsonyak, és a La Niña időjárási jelenség továbbra is kockázatot jelent az ellátásra.

Hatnak az árra a vietnámi árvizek is

A kereskedők emellett próbálják felmérni a Vietnamban, a világ legnagyobb robusta termelőjénél bekövetkezett árvizek és földcsuszamlások okozta károkat is, ahol a halálos áldozatok száma csütörtökig 41-re emelkedett.

Egy londoni kávékereskedő szerint a piac némileg túlreagálta Trump vámpolitikai fordulatát, mivel ezt bizonyos mértékig várták. "Úgy tűnik, a bejelentés jobban sokkolta a piacot, mint amennyire indokolt lett volna" - nyilatkozta.

